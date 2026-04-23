Форуми / Все про гроші: інші

фінансові ринки та послуги / Інше/Різне/Цікаве / Як ШІ змінює світ Як ШІ змінює світ + Додати

тему Відповісти

на тему Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.

#<1 ... 14151617 Додано: Сер 22 кві, 2026 20:00 Re: Як ШІ змінює світ vt313 написав: На всі випадки обов'язкового страхування не буде.

Інструменту який охоплює 100% випадків - немає.

Тому достатньо буде якщо ШІ візьме на себе 70% найпростіших і витратиться на це 10% виділених ресурсів тоді для 30% найскладніших буде в 3 рази більше ресурсів на досягнення правильного рішення. Інструменту якийохоплює 100% випадків - немає.Тому достатньо буде якщо ШІ візьме на себе 70% найпростіших і витратиться на це 10% виділених ресурсів тоді для 30% найскладніших буде в 3 рази більше ресурсів на досягнення правильного рішення. budivelnik

Повідомлень: 28530 З нами з: 15.01.09 Подякував: 300 раз. Подякували: 3020 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 23 кві, 2026 13:03



По суті, Давід Гінц переміг не силою закону, а силою 18-ти сторінок тексту. Судді коли бачать такий обсяг творчості через штраф у 500 євро, їм простіше закрити справу за недоцільністю, ніж вичитувати цей галюциногенний лонгрід.



Тут згоден з budivelnik якщо ШІ почне масово клепати такі відписки на кожен дрібний штраф чи помилку податкової, державним машинам доведеться або радикально спрощувати закони, або теж садити за пульт нейромережу. І тоді ми отримаємо велику битву ботів, де результат справи залежатиме від того, чий ChatGPT краще галюцинує. Головне, щоб за цими 18-сторінковими простирадлами тексту не загубилася звичайна людина, як у тому серіалі, що згадували вище NordMark

тему Відповісти

на тему Усі повідомлення 1 день 7 днів 2 тижні 1 місяць 3 місяці 6 місяців 1 рік за зростанням за спаданням

Модератори: Модератор Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостейМодератори: Ірина_