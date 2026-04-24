Інструменту якийохоплює 100% випадків - немає.
Тому достатньо буде якщо ШІ візьме на себе 70% найпростіших і витратиться на це 10% виділених ресурсів тоді для 30% найскладніших буде в 3 рази більше ресурсів на досягнення правильного рішення.
Додано: Сер 22 кві, 2026 20:00
Re: Як ШІ змінює світ
Інструменту якийохоплює 100% випадків - немає.
Тому достатньо буде якщо ШІ візьме на себе 70% найпростіших і витратиться на це 10% виділених ресурсів тоді для 30% найскладніших буде в 3 рази більше ресурсів на досягнення правильного рішення.
Додано: Чет 23 кві, 2026 13:03
Цікава виходить математика з цим німецьким кейсом. Виглядає так, що ШІ винайшов ідеальний спосіб боротьби з бюрократією заспамити її так, щоб системі стало нудно і дорого з тобою возитися
По суті, Давід Гінц переміг не силою закону, а силою 18-ти сторінок тексту. Судді коли бачать такий обсяг творчості через штраф у 500 євро, їм простіше закрити справу за недоцільністю, ніж вичитувати цей галюциногенний лонгрід.
Тут згоден з budivelnik якщо ШІ почне масово клепати такі відписки на кожен дрібний штраф чи помилку податкової, державним машинам доведеться або радикально спрощувати закони, або теж садити за пульт нейромережу. І тоді ми отримаємо велику битву ботів, де результат справи залежатиме від того, чий ChatGPT краще галюцинує. Головне, щоб за цими 18-сторінковими простирадлами тексту не загубилася звичайна людина, як у тому серіалі, що згадували вище
Додано: П'ят 24 кві, 2026 08:42
Чи можлива реалізація такої моделі в Україні?
ОАЕ оголосили про масштабну реформу державного управління із впровадженням агентного штучного інтелекту.
За заявою влади, протягом двох років до 50% державних секторів, послуг і операцій працюватимуть із залученням автономних ШІ-систем, які аналізуватимуть дані, ухвалюватимуть рішення та виконуватимуть їх у реальному часі. Ефективність органів влади оцінюватиметься за швидкістю та якістю інтеграції ШІ.
Усі федеральні службовці пройдуть відповідне навчання, а реалізацію реформи координуватиме спеціальна робоча група під керівництвом державного керівництва.
Мета ініціативи — підвищення ефективності уряду, пришвидшення ухвалення рішень та покращення державних послуг.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 12:30
Новий Нострадамус:ШІ зробив 10моторошних передбачень для люд
Штучний інтелект від Google несподівано перейменував себе на Prophetia Ex Data (Пророцтво з даних) та сформулював десять масштабних прогнозів для людства на найближчі десятиліття, попередивши про кардинальні зміни в біології, технологіях і суспільному устрої.
Про те, яким бачить наше майбутнє сучасна нейромережа, пише Daily Star.Перш ніж видати свої пророцтва, штучний інтелект наголосив, що це лише ймовірності, засновані на поточних даних та траєкторії інновацій, а майбутнє будується з виборів, які людство робить уже сьогодні.
Здоров’я, безсмертя та злиття з машинами
Одним з найголовніших прогнозів стало радикальне продовження людського життя. Завдяки технологіям редагування генів (CRISPR) люди навчаться усувати спадкові хвороби, долати рак і суттєво сповільнювати старіння. Це змусить суспільство повністю переглянути концепції шлюбу, пенсії та розв’язати проблему перенаселення.
Крім того, нейромережа передбачає масове поширення нейроінтерфейсів. Прямий зв’язок між мозком і комп’ютером стане таким же звичним, як смартфони, дозволяючи людям спілкуватися за допомогою думок та емоцій. Водночас цифрові світи стануть повністю імерсивними, стимулюючи всі п’ять органів чуття, через що мільйони людей оберуть життя, роботу та спілкування у віртуальній реальності.
Космічна експансія та врятована екологія
Штучний інтелект прогнозує створення перших постійних і самозабезпечених форпостів на Марсі та Місяці. Спочатку це будуть наукові й видобувні колонії, побудовані автономними роботами ще до прибуття людей.
На самій же Землі наприкінці XXI століття розпочнеться етап активного відновлення клімату. Замість простого стримування викидів людство розгорне атмосферні очищувачі, генетично модифіковані водорості та рої автономних дронів для очищення океанів від мікропластику й відновлення загиблих лісів.
Нова економіка та розкол людства
У сфері високих технологій на нас чекає «квантова революція» та поява сильного штучного інтелекту (AGI), який стане повноцінним партнером людини в усіх наукових і творчих сферах. Завдяки комерційному ядерному синтезу світ отримає безмежне джерело чистої енергії, що покладе край епосі викопного палива та геополітичним війнам за ресурси.
Оскільки роботизація автоматизує більшість фізичної та розумової праці, світ перейде до системи базового безумовного доходу. Найбільшим викликом стане пошук сенсу життя у світі, де праця припинить бути необхідністю для виживання. У підсумку, за прогнозом ШІ, людство розділиться на два табори: тих, хто активно модифікуватиме свою біологію кібернетикою та генетикою, і тих, хто вирішить залишитися цілком «природною» людиною. Це створить нові культурні та етичні лінії розколу у XXII столітті.
Нагадаємо, водночас провідні науковці попереджають про ризик зникнення людства саме через ШІ. Деякі вчені оцінюють ймовірність такої катастрофи у приголомшливі 95%.
Додано: П'ят 24 кві, 2026 14:51
Kate2802
Якби я був власником(розробником) ШІ то я ще б не такі прогнози в неї заложив..
Адже чим ГЛОБАЛЬНІШІ прогнози -тим більше грошей на розробку під це можна вибити...
Тому цю десятку діліть на сто і отримаєте поділений результат через 10 років.
