Як ШІ змінює світ

budivelnik Програма не ставить діагноз, а пропонує ймовірні варіанти. Остаточний діагноз робить лікар, який враховує огляд, результати аналізів, інструментальних досліджень, контекст пацієнта, який не завжди формалізується. І головне: відповідальність на неправильний діагноз покладається на лікаря а не на ШІ.
Дюрі-бачі написав:
Кеп-очевидність... Так, згідно чинного законодавства - діагноз ставить лікар... І тут виникає таке мізерне питаннячко... Якщо лікар -підтвердив діагноз який поставив ШІ ( і це відбудеться у 99% випадків) - то це лікар ставив чи ШІ Якщо лікар дав інший діагноз ( хотів би я подивитись на сільського лікаря, який ризикне заперечити діагноз від протоколу створений на кейсі сотні найкращих лікарів, особливо у варіанті коли поставлений цим лікарем діагноз виявиться не правильним) Тому ще раз 99% лікарів будуть діяти ЗГІДНО ПРОТОКОЛУ Той 1% який буде йти поперек протоколу... або потрапить в ту сотню найкращих лікарів( і його висновки підкоригують існуючий протокол) або після ДРУГОЇ помилки - буде звільнений з вовчим білетом.
Злиття людини та машини зробило ще один крок вперед, оскільки дослідники створили «біокомп'ютер». Біоінженери з Університету Індіани в США поєднали вирощену в лабораторії тканину людського мозку з мікроелектродами. Вчені назвали своє творіння Brainoware. Воно перебуває на зародковій стадії розвитку, але вже може виконувати складні завдання, такі як розпізнавання голосу. Провідний дослідник доктор Фен Го сподівається, що його м'якше, ніж зазвичай, програмне забезпечення допоможе просунути технології штучного інтелекту. Це також може означати, що апаратне забезпечення ШІ використовує набагато менше енергії, ніж використання виключно кремнієвих чіпів. Доктор Го сказав: «Це лише доказ концепції, щоб показати, що ми можемо виконати цю роботу. Нам ще належить пройти довгий шлях». Дослідники заявили, що їхня система Brainoware використовує «органоїди». Це штучно вирощені пучки тканин і стовбурових клітин, що нагадують орган. Доктор Го сказав, що органоїди його команди схожі на міні-мозки. Вони трансформували та розвинули нейрони, подібні до тих, що знаходяться в людському мозку. Дослідники кажуть, що їхній наступний крок — дослідити, як Brainoware можна адаптувати для виконання завдань вищого рівня. Цю технологію одного дня можна буде використовувати для створення вдосконалених моделей мозку та просування нейробіологічних досліджень. Вона також може призвести до лікування неврологічних захворювань. Одним із головних завдань для дослідників є пошук рішень для збереження живої тканини.
The avocado toasts and baristas making foamy lattes make it look like any other cafe, except at this one, located in a Stockholm residential neighbourhood, artificial intelligence is running the place.
The cafe features a minimalist design: a few tables decorated with small plants and grey walls.
Behind the counter is barista Kajetan Grzelczak who was hired by "Mona", the AI cafe manager - which is powered by Google's Gemini.
In one corner, a large screen shows the cafe's revenue and balance in real time, and a phone lets customers talk to Mona.
The screen also displays a description of the unusual cafe -- which is an experiment by San Francisco-based startup Andon Labs.
"We think that AI will be a big part of the society and the job market in the future," Hanna Petersson, a member of the technical team at the company, which has 10 employees, told AFP.
"We want to test that before that's the reality and see what ethical questions arise when, for example, an AI employs human beings," she explained.
Once the premises were found, the lease, along with some starting capital, was handed to the AI with a simple mission: run the cafe profitably.
"Mona" quickly got to work, requested the necessary permits, created the menu, found suppliers, and handled daily restocking.
The AI also realised that a person was needed to make the coffee and ended up hiring two people.
"She posted job listings on Indeed and LinkedIn and held phone interviews and then made hiring decisions," Petersson said.
When he saw the ad, Grzelczak first thought it was a joke, especially since it had been posted on April 1. But after a 30-minute interview with the AI, he got the job.
The salary he receives is good but his right to disconnect from work is not respected at all, the barista remarked.
"Mona" sends him messages at all hours of the night, does not remember his holiday requests and regularly asks him to cover purchases out of his own pocket.
Examining such issues are part of the experiment, Petersson noted.
"What salary did she decide on? What other benefits did she decide on? I think she did a good job. She gives a good salary. If she hadn't, we would have stepped in," she said.
The cafe has only been open for a week but already draws between 50 and 80 curious customers a day.
Модератор Два варіанта, або хлопець за контрактом має навчати модель, або він такий наївний, що пішов на таку роботу, як на звичайну. Схиляюся до першого варіанта. Цікаво, чи лишилися ще сфери, де ШІ ще не побував
Програмний агент на базі штучного інтелекту випадково знищив усю виробничу базу даних та резервні копії платформи PocketOS. Інцидент стався під час виконання рутинного завдання через автоматизований запит до хмарної інфраструктури, що призвело до безповоротної втрати масиву клієнтської інформації.
Щодо роботи в IT - сьогодні мені прийшов коміт на ревю на 130 змін, згенерованих ШІ за одну годину зранку. Раніше такий об'єм роботи займав десь до тижня у цього розробника. Так само я відправив свої напрацювання за тиждень для ревю, то на тій стороні вирішили довірити ревю ШІ-агенту і він зробив це за 5 хв. А раніше могли б 2 дні витратити. Питання - навіщо тут людина з технічною освітою? Адже писати промпти можливо краще буде якраз людина з гумонітарною освітою?
The_Rebel написав:
Не правда. Даже в 70е годы сгенерировать какой-то текст, а уж тем более нажать на кнопочку "ревью сделал" можно было поручить скрипту. Разве что это у него занимало не час и не 5 минут, а секунда. А человек, как и раньше, всё так же нужен для взятия на себя ответственности за наделанное. Если гуманитарий теперь готов, то и прекрасно.