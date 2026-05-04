RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Інше/Різне/Цікаве
/
Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Інше та Різне для тем, які не підходять для жодного з Форумів. Популярні тут теми можуть бути винесені в окремі Форуми.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 15:14

Re: Як ШІ змінює світ

  Костя96 написав:Зараз це виглядає дивно, але колись і перші верстати на заводах дивували людей і далеко не всі вірили, що вони зможуть замінити людську працю, бо верстати були примітивними, працювали погано, повільно і нерідко травмували. Але за певний час їх вдосконалили, і вже давно неможливо уявити фабрики чи заводи без них. Думаю, те саме буде і з ШІ. Не будем забувати, що глобально людство серйозно зацікавилося цією темою лише в останні декілька років, і ми вже маємо приклади того, як деякі корпорації звільняють людей і як змінюється медіа ринок, не кажучи вже про побутове використання. Тому за цим майбутнє, і наприклад, працювати в компанії, де начальник - алгоритм чи щось у цьому дусі, скоро, як на мене, стане доволі реально і звично.


Ні, так не буде, Ви будете безробітні побиратися як негри в Африці від безгрошів'я. Та і все.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10665
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1520 раз.
Подякували: 1943 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 15:34

Re: Як ШІ змінює світ

Послухали лекцію колег з США/ Нідерландів і остаточно запанікував:
1. Поточні тарифи на моделі ШІ є глибоко дотаційними, насправді вони мають коштувати в 10-20 разів дорожче. І через дефіцит заліза це буде ще дорожче.
2. Майбутнє не за універсальним комбайном, а за багатьма спеціалізованими меншими моделями, які значно дешевші. І це вбиває останню надію людства.
3. Вже пора вчити правильну оркестрацію моделей, бо якщо працювати так, як зараз працюють, то через кілька років працівник зі знаннями буде спалювати токенів на 100$, а без знань - на тисячі...
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6133
З нами з: 29.07.22
Подякував: 951 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 15:37

Re: Як ШІ змінює світ

  Дюрі-бачі написав:остаточно запанікував

В чём же именно паника? Уже мульёны личных денег проинвестированы в универсальные модели?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6970
З нами з: 23.03.18
Подякував: 131 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
 
3
14
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 15:38

moveton в тому, що все, чому ми зараз вчимо студентів втрачає сенс повністю прямо зараз. Потрібно вчити новому, але то нове ще самі викладачі не знають.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6133
З нами з: 29.07.22
Подякував: 951 раз.
Подякували: 655 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 15:41

  Дюрі-бачі написав:moveton в тому, що все, чому ми зараз вчимо студентів втрачає сенс повністю прямо зараз. Потрібно вчити новому, але то нове ще самі викладачі не знають.

Только сейчас?! Фига себе, как образование продвинулось. Когда я в университете был, учили тому, что актуальность потеряло за 20-30 лет до того.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6970
З нами з: 23.03.18
Подякував: 131 раз.
Подякували: 873 раз.
 
Профіль
 
3
14
1
Повідомлення Додано: Пон 04 тра, 2026 15:42

  Дюрі-бачі написав:moveton в тому, що все, чому ми зараз вчимо студентів втрачає сенс повністю прямо зараз. Потрібно вчити новому, але то нове ще самі викладачі не знають.
Мене вчили не зазубрювати .. а використовувати логіку..
Тобто
Мої викладачі казали - навчіться шукати відповіді на які немає відповідей в книжках....
Тому
Якщо Ви вчите зазубрювати параграф звідси/доси... тоді паніка це найлегше що Вас чекає....
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 28641
З нами з: 15.01.09
Подякував: 301 раз.
Подякували: 3034 раз.
 
Профіль
 
1
1
  #<1 ... 17181920
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (11435)
04.05.2026 16:51
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.