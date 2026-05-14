Як ШІ змінює світ

Штучний інтелект від Google несподівано перейменував себе на Prophetia Ex Data (Пророцтво з даних) та сформулював десять масштабних прогнозів для людства на найближчі десятиліття, попередивши про кардинальні зміни в біології, технологіях і суспільному устрої.Про те, яким бачить наше майбутнє сучасна нейромережа, пише Daily Star.Перш ніж видати свої пророцтва, штучний інтелект наголосив, що це лише ймовірності, засновані на поточних даних та траєкторії інновацій, а майбутнє будується з виборів, які людство робить уже сьогодні.Здоров’я, безсмертя та злиття з машинамиОдним з найголовніших прогнозів стало радикальне продовження людського життя. Завдяки технологіям редагування генів (CRISPR) люди навчаться усувати спадкові хвороби, долати рак і суттєво сповільнювати старіння. Це змусить суспільство повністю переглянути концепції шлюбу, пенсії та розв’язати проблему перенаселення.Крім того, нейромережа передбачає масове поширення нейроінтерфейсів. Прямий зв’язок між мозком і комп’ютером стане таким же звичним, як смартфони, дозволяючи людям спілкуватися за допомогою думок та емоцій. Водночас цифрові світи стануть повністю імерсивними, стимулюючи всі п’ять органів чуття, через що мільйони людей оберуть життя, роботу та спілкування у віртуальній реальності.Космічна експансія та врятована екологіяШтучний інтелект прогнозує створення перших постійних і самозабезпечених форпостів на Марсі та Місяці. Спочатку це будуть наукові й видобувні колонії, побудовані автономними роботами ще до прибуття людей.На самій же Землі наприкінці XXI століття розпочнеться етап активного відновлення клімату. Замість простого стримування викидів людство розгорне атмосферні очищувачі, генетично модифіковані водорості та рої автономних дронів для очищення океанів від мікропластику й відновлення загиблих лісів.Нова економіка та розкол людстваУ сфері високих технологій на нас чекає «квантова революція» та поява сильного штучного інтелекту (AGI), який стане повноцінним партнером людини в усіх наукових і творчих сферах. Завдяки комерційному ядерному синтезу світ отримає безмежне джерело чистої енергії, що покладе край епосі викопного палива та геополітичним війнам за ресурси.Оскільки роботизація автоматизує більшість фізичної та розумової праці, світ перейде до системи базового безумовного доходу. Найбільшим викликом стане пошук сенсу життя у світі, де праця припинить бути необхідністю для виживання. У підсумку, за прогнозом ШІ, людство розділиться на два табори: тих, хто активно модифікуватиме свою біологію кібернетикою та генетикою, і тих, хто вирішить залишитися цілком «природною» людиною. Це створить нові культурні та етичні лінії розколу у XXII столітті.Нагадаємо, водночас провідні науковці попереджають про ризик зникнення людства саме через ШІ. Деякі вчені оцінюють ймовірність такої катастрофи у приголомшливі 95%.