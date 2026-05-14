Як ШІ змінює світ

vt313 написав:Я не знаю історію колеса, але думаю що це значно складніше, на той час, ніж ШІ, сьогодні.
Історію колеса не знає ніхто..... Але камені округлої форми , чи стовбур дерева...- і троки удачі, щоб побачити що котити легше ніж волочити. Прикладів море Та сама лопата.... - спочатку був черенок , потім хтось випадково побачив що коли ручка кругла а те чим копаєш плоске-результат кращий... Та сама еволюція плуга.. спочатку корін дерева, а потім і лезо спочатку людина, потім кінь а потім десятки лез один трактор....
"Google заявив, що знайшли інструмент для кібератак, створений за допомогою ШІ. Його планували використовувати для масштабного злому через zero-day вразливість, але атаку встигли зупинити."
Ось таке майбутнє. Тепер ШІ може автоматизувати пошук слабких місць і написання шкідливого коду. Особливо тривожно, що мова йде про проблему, про яку ще ніхто не знав і від якої фактично немає захисту.
Державна казначейська служба України має потребу в IT-спеціалістах
Додатково: м. Київ, бронь — наразі обмежена на рівні 50% і звісно вичерпана, на відміну від ДП-ешек не визначені критичними, тому мої і мобілізовані, і звільнилися до 25 років. По з/п — це держслужба, переважно 23 сім’я, частково — 25-та. Віддалена робота неможлива. Зацікавлені в молоді до 25 років, бакалаври.
Апаратний та технологічний стек — Oracle 19, система віртуалізації IBM Power (8, 9 та 10 покоління серверів) з ОС AIX, VMware на х86, мережа — Cisco, CheckPoint. Власні ЦОДи, розподілені на км активні складові інф.систем. Учасник СЕП НБУ (код банку 899998/податки — це ми, інший наш код також на .
З 33 штатних одиниць Департаменту маємо 13 вакансій, всі напрямки — проєкти, мережа, домені сервіси, сервери, інф.системи з БД, підтримка користувачів. Казначейство не має підпорядкованих ДП, тому пілотні проєкти, магістралі, ЦОДи, обладнання і всі системи з поточкою на плечах спеціалістів Департаменту.
Сподіваємося, що і за таких умов, отримаємо резюме.
Kate2802 написав:Штучний інтелект від Google несподівано перейменував себе на Prophetia Ex Data (Пророцтво з даних) та сформулював десять масштабних прогнозів для людства на найближчі десятиліття, попередивши про кардинальні зміни в біології, технологіях і суспільному устрої. Про те, яким бачить наше майбутнє сучасна нейромережа, пише Daily Star.Перш ніж видати свої пророцтва, штучний інтелект наголосив, що це лише ймовірності, засновані на поточних даних та траєкторії інновацій, а майбутнє будується з виборів, які людство робить уже сьогодні. Здоров’я, безсмертя та злиття з машинами Одним з найголовніших прогнозів стало радикальне продовження людського життя. Завдяки технологіям редагування генів (CRISPR) люди навчаться усувати спадкові хвороби, долати рак і суттєво сповільнювати старіння. Це змусить суспільство повністю переглянути концепції шлюбу, пенсії та розв’язати проблему перенаселення.
Крім того, нейромережа передбачає масове поширення нейроінтерфейсів. Прямий зв’язок між мозком і комп’ютером стане таким же звичним, як смартфони, дозволяючи людям спілкуватися за допомогою думок та емоцій. Водночас цифрові світи стануть повністю імерсивними, стимулюючи всі п’ять органів чуття, через що мільйони людей оберуть життя, роботу та спілкування у віртуальній реальності.
Космічна експансія та врятована екологія Штучний інтелект прогнозує створення перших постійних і самозабезпечених форпостів на Марсі та Місяці. Спочатку це будуть наукові й видобувні колонії, побудовані автономними роботами ще до прибуття людей. На самій же Землі наприкінці XXI століття розпочнеться етап активного відновлення клімату. Замість простого стримування викидів людство розгорне атмосферні очищувачі, генетично модифіковані водорості та рої автономних дронів для очищення океанів від мікропластику й відновлення загиблих лісів.
Нова економіка та розкол людства У сфері високих технологій на нас чекає «квантова революція» та поява сильного штучного інтелекту (AGI), який стане повноцінним партнером людини в усіх наукових і творчих сферах. Завдяки комерційному ядерному синтезу світ отримає безмежне джерело чистої енергії, що покладе край епосі викопного палива та геополітичним війнам за ресурси.
Оскільки роботизація автоматизує більшість фізичної та розумової праці, світ перейде до системи базового безумовного доходу. Найбільшим викликом стане пошук сенсу життя у світі, де праця припинить бути необхідністю для виживання. У підсумку, за прогнозом ШІ, людство розділиться на два табори: тих, хто активно модифікуватиме свою біологію кібернетикою та генетикою, і тих, хто вирішить залишитися цілком «природною» людиною. Це створить нові культурні та етичні лінії розколу у XXII столітті.
Нагадаємо, водночас провідні науковці попереджають про ризик зникнення людства саме через ШІ. Деякі вчені оцінюють ймовірність такої катастрофи у приголомшливі 95%.
Собственно, Роман Ямпольский и говорит о том, что уже AGI станет причиной тотальной безработицы, а следующий шаг - появление суперинтеллекта, который будет несопоставим по уровню с человеческим, может привести к исчезновению Человечества. Мое впечатление, что Трамп пытается из США выдворить всех, кого только можно придумать за что, именно по причине грядущей безработицы (...эээ....ну как грядущей? она уже идет полным ходом в пока некоторых отраслях). Следующим шагом станет безусловный базовый доход. И тут опять- чем меньше народу, тем меньше надо платить. Но если так идти, то можно дойти до того, что если народа ноль, то и выплат ноль.
Дюрі-бачі написав:budivelnik Програма не ставить діагноз, а пропонує ймовірні варіанти. Остаточний діагноз робить лікар, який враховує огляд, результати аналізів, інструментальних досліджень, контекст пацієнта, який не завжди формалізується. І головне: відповідальність на неправильний діагноз покладається на лікаря а не на ШІ.
Из разговора с моей терапевтом. "ИИ смог абсолютно точно расписать результаты рентгена. Теперь в госпиталях вместо 10 рентгенологов достаточно будет одного".
kingkongovets написав:декілька років тому я написав, що подальший розвиток ші призведе до суттєвих скорочень працівників в багатьох галузях і зокрема в айті, тоді мене підняли на сміх, особливо багато саркастопедитував і ржав як гієна з цього приводу флай
а шо там зараз в нього з обличчям? щось давно не чути про численні офери, які з його слів йому пропонують майже щодня
реальність передає привіт «володарям життя» з айті)
Чомусь є відчуття, що як споживали у 5разів вище еколог.норми, то та к і будуть...
Проблема в том, что основные затраты американских работодателей - это зарплата. Доходы они хотят больше, а расходы меньше, поэтому...."ничего личного, только бизнес". На свежий воздух сейчас идет очень много людей. На энтри левел многих профессий люди ищут работу уже многие больше года. Просто найти работу в сферах, где уже применяется ИИ средний срок удвоился. Я расскаазывал уже на другой ветке, что айтишник (знакомый моих друзей) с зп в 900 куе в год, остался на свежем воздухе и думал что быстро найдет работу (начало 2025 года). Постепенно ужимаясь в хотелках ходил на интервью уже за 300 куе, окончания его похождений на тот момент еще не было, не в курсе что он нашел и нашел ли.
Не стал-бы утверждать слишком самоуверенно. Я-бы сказал - кулинаров не заменит...я надеюсь. А поваров - все может быть. Маск сейчас рекламирует своих роботов-домохозяек с пока ограниченными возможностями. 30 куе. Для США не неподъемные деньги. Но это пока. Вспомните, как быстро из простой звонилки конца 90-х мобильные телефоны превратились в то, чем являются сейчас. Вы могли себе представить, звоня по Нокиа 3310 в начале 00-х, что будут видеозвонки проще простого и дешевле дешевого? Что имейлы можно будет отправлять и принимать тоже с телефона? ЧТо можно будет телефоном расплачиваться в любом месте - от транспорта и магазина до покупок в Интернете. Да и вообще, телефоны сейчас мощнее любых компов 00-х. Поэтому прогрессировать э ти роботы тоже будут "семимильными шагами" (с).