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Як ШІ змінює світ

Як ШІ змінює світ
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  #<1 ... 32333435
Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 14:36

  flyman писал(а):K-shaped economy
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Для пересічних працівників взагалі немає жодної користі від ШІ.
BIGor
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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 14:45

Re: Як ШІ змінює світ

  BIGor писал(а):Для пересічних працівників взагалі немає жодної користі від ШІ.

Можливо десь на заводі чи на будівництві користі і нема, а якщо в роботі треба щось читати, або писати, то ШІ - це як Ексель для бухгалтера.
Дюрі-бачі
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Сообщение Добавлено: Вт 07 июл, 2026 15:10

Від штучного інтелекту до «роботів-вбивць»

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок закликав до широкомасштабного всесвітнього контролю над штучним інтелектом, оскільки дедалі потужніші чіпи штучного інтелекту, призначені для цивільного використання, переходять на поле бою, де «роботи-вбивці» вже є нормою
Про це та інше можна прочитати за посиланням:
https://news.un.org/en/story/2026/07/1167873
homenko318
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:08

The Most Competitive AI Day in History

Сьогодні одразу три хаби ШІ одночасно запустили або зробили доступною нову загальнодоступну передову модель
OpenAI: GPT-5.6 Sol, Terra, and Luna (new launch today). SpaceXAI: Grok 4.5 (new launch today). Anthropic: Claude Fable 5 (restored July 1, now available via credits), Claude Sonnet 5 (launched June 30, now default for all users). The competitive positioning as of today: OpenAI leads on Terminal-Bench 2.1 with GPT-5.6 Sol Ultra at 91.9%. Anthropic leads on commercial revenue, developer market share, and agentic coding reliability as measured by SWE-Together. SpaceXAI claims Opus-class performance at lower cost than Opus 4.8 but has published no independent evidence. Gemini 2.5 Pro with Deep Think leads on science and reasoning benchmarks (82.4% GPQA Diamond) but Gemini 3.5 Pro is not yet public. For the first time since June 12, every developer with a standard subscription to any major AI platform has access to multiple frontier or near-frontier models without export control restrictions or usage credit requirements. The competition for enterprise AI spend is now fully open.

Grok 4.5 також запускається сьогодні
Opus-Class, Faster, Token-Efficient, and No Benchmarks Yet
Модератор
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Модератор Форуму
 
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Сообщение Добавлено: Чт 09 июл, 2026 11:49

Модератор
Коли шара?)
Я маю на увазі відсутність ліміту запитів)
Ну ок, мені супергрок сподобався, він дозволив поставити 60-80 фотопитань за 2 години, потім сказав «купляй суперГрок хеві».
Але навіть просто суперГрок 40 баків на місяць, хеві взагалі щось там космічне!))
Я неготовий з цим миритись 😅
Hotab
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  #<1 ... 32333435
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