Як ШІ змінює світ

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у понеділок закликав до широкомасштабного всесвітнього контролю над штучним інтелектом, оскільки дедалі потужніші чіпи штучного інтелекту, призначені для цивільного використання, переходять на поле бою, де «роботи-вбивці» вже є нормою Про це та інше можна прочитати за посиланням: https://news.un.org/en/story/2026/07/1167873
OpenAI: GPT-5.6 Sol, Terra, and Luna (new launch today). SpaceXAI: Grok 4.5 (new launch today). Anthropic: Claude Fable 5 (restored July 1, now available via credits), Claude Sonnet 5 (launched June 30, now default for all users). The competitive positioning as of today: OpenAI leads on Terminal-Bench 2.1 with GPT-5.6 Sol Ultra at 91.9%. Anthropic leads on commercial revenue, developer market share, and agentic coding reliability as measured by SWE-Together. SpaceXAI claims Opus-class performance at lower cost than Opus 4.8 but has published no independent evidence. Gemini 2.5 Pro with Deep Think leads on science and reasoning benchmarks (82.4% GPQA Diamond) but Gemini 3.5 Pro is not yet public. For the first time since June 12, every developer with a standard subscription to any major AI platform has access to multiple frontier or near-frontier models without export control restrictions or usage credit requirements. The competition for enterprise AI spend is now fully open.
Grok 4.5 також запускається сьогодні
Opus-Class, Faster, Token-Efficient, and No Benchmarks Yet
Модератор Коли шара?) Я маю на увазі відсутність ліміту запитів) Ну ок, мені супергрок сподобався, він дозволив поставити 60-80 фотопитань за 2 години, потім сказав «купляй суперГрок хеві». Але навіть просто суперГрок 40 баків на місяць, хеві взагалі щось там космічне!)) Я неготовий з цим миритись 😅