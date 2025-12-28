RSS
Вчені назвали найвигіднішу
систему опалення будинку

Вчені назвали найвигіднішу систему опалення будинку
Додано: Суб 21 лют, 2026 12:07

Пропонуємо до обговорення:
Цієї зими багато українців переконалися у тому, що автономні системи опалення мають свої переваги, коли ворог цілеспрямовано намагається влаштувати комунальний апокаліпсис в містах. Однак які саме системи автономного опалення варто обрати з-поміж доступних на ринку?

Вчені назвали найвигіднішу систему опалення будинку
Повідомлення Додано: Суб 21 лют, 2026 12:07

Правильним буде - опалювати будинок за допомогою твердопаливного котла, вугільним брикетом сулюкта, останній виробляють із вугільного штибу. І краще, щоб будинок мав цокольний поверх, де тепло взимку і прохолодно влітку 🔥!
