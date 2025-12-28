|
|
|
Вчені назвали найвигіднішу систему опалення будинку
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 21 лют, 2026 12:07
Пропонуємо до обговорення:
Цієї зими багато українців переконалися у тому, що автономні системи опалення мають свої переваги, коли ворог цілеспрямовано намагається влаштувати комунальний апокаліпсис в містах. Однак які саме системи автономного опалення варто обрати з-поміж доступних на ринку?
Дивися повний текст Вчені назвали найвигіднішу систему опалення будинку
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 100803
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 153 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 21 лют, 2026 12:07
Правильним буде - опалювати будинок за допомогою твердопаливного котла, вугільним брикетом сулюкта, останній виробляють із вугільного штибу. І краще, щоб будинок мав цокольний поверх, де тепло взимку і прохолодно влітку 🔥!
-
zaharzet
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 21.02.26
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|