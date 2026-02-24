Сонячні станції на дахах багатоповерхівок

RSS
  #<1 ... 3456
Суб 21 лют, 2026 13:28

  Бетон написав:Зачем вы тащите сюда решения для частных домов?
Солнце нужно рассматривать изначально там, где есть доступ к крыше и только потом что-то там рассуждать.
Вертикальная установка - 40%. Ориентация восток/запад/север.

В Киеве 2/3 года пасмурные


:D
Наведіть джерело цих важливих даних: "В Киеве 2/3 года пасмурные".

Ось, нашвидкоруч дані (переклад автогугл): Ясніша частина року в Києві починається приблизно з 22 квітня і триває 5,8 місяця, закінчуючись близько 15 жовтня.
Найясніший місяць року в Києві — липень, протягом якого в середньому небо ясне, переважно ясне або частково хмарне у 67% випадків.
Хмарніша частина року починається приблизно з 15 жовтня і триває 6,2 місяця, закінчуючись приблизно 22 квітня.
Найхмарніший місяць року в Києві — грудень, протягом якого в середньому небо похмуре або переважно хмарне у 71% випадків.
Джерело: https://weatherspark.com/
Суб 21 лют, 2026 13:43

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Згадую як відбувалася заміна вікон у будинку за програмою. Також були сусіди, які казали: "Нашо його ставити, вони ж турецькі". Або: "Якщо менше 3-х камер, то краще не чіпати". І це при тому, що альтернативою було залишити скло так-сяк вставлене у дерев'яні рами двадцятирічної давнини.
Не подобаються сонячні панелі - обирайте свій варіант.
Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих (с).
Суб 21 лют, 2026 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

xaos_3 написав:Згадую як відбувалася заміна вікон у будинку за програмою. Також були сусіди, які казали: "Нашо його ставити, вони ж турецькі". Або: "Якщо менше 3-х камер, то краще не чіпати". І це при тому, що альтернативою було залишити скло так-сяк вставлене у дерев'яні рами двадцятирічної давнини.
Не подобаються сонячні панелі - обирайте свій варіант.
Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих (с).
ви ж не платили за ті вікна, а панелі треба купувати

а я вже дуже давно казав, що економічна доцільність інвестування в сонячні панелі є лише коли граєшься в зелений тариф

це в київських умовах, про які йде мова

якщо ж розглядати їх з точки зору як елемент енергосистеми для перечікування відключень, то інвестування в них є недоцільним за наявності більш корисних батарей

так зрозуміліше?
kingkongovets
2
Суб 21 лют, 2026 13:55

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

xaos_3 написав:Згадую як відбувалася заміна вікон у будинку за програмою. Також були сусіди, які казали: "Нашо його ставити, вони ж турецькі". Або: "Якщо менше 3-х камер, то краще не чіпати". І це при тому, що альтернативою було залишити скло так-сяк вставлене у дерев'яні рами двадцятирічної давнини.
Не подобаються сонячні панелі - обирайте свій варіант.
Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих (с).

Непорівнювані приклади. Будь-які, навіть найдешевші склопакети дадуть суттєве покращення енергозбереження порівняно з старими деревʼяними а тим більше порівняно з відсутністю вікон і дверей що щільно закриваються. Це дає фактично миттєвий результат і коштує відносно недорого.
Ваша пропозиція - квартирам наколхозити на фасаді панелі (що вже не ок) щоб у кращому випадку заживити холодильник - таке собі рішення. За наявності електрики хоча б кілька годин на добу це взагалі не має сенсу і краще використовувати просто інвертор з акумами.
4
9
3
Суб 21 лют, 2026 20:52

  kingkongovets написав:
а я вже дуже давно казав, що економічна доцільність інвестування в сонячні панелі є лише коли граєшься в зелений тариф

це в київських умовах, про які йде мова

якщо ж розглядати їх з точки зору як елемент енергосистеми для перечікування відключень, то інвестування в них є недоцільним за наявності більш корисних батарей

так зрозуміліше?

А ты точно понимаешь как оно работает?))
Безаккумуляторные системы используются для выработки э/э на продажу по зеленому тарифу.
Инверторные системы для обеспечения автономности объекта - они уже и так с АКБ, а солнечные панели - это всего лишь один из способов способов их зарядки. Наряду с самым простым способом - зарядка от сети 220В (когда эта сеть доступна) и зарядка от генератора.
3
2
Сер 25 лют, 2026 00:05

  xaos_3 написав:kingkongovets
На мою думку більш перспективні це індивідуальні рішення.
Комплект сонячних панелей + додаткове обладнання принципу "встановив сам і підключив за 20 хвилин", наприклад, потужністю 800 Вт коштує від 249 євро у практично кожному супермаркеті Німеччини. Встановлюються на балконі, стіні будинку... кому і де простіше. У найпохмуріший зимовий день на освітлення та зарядку телефонів вистачить із запасом.
Як колись було із індивідуальним опаленням у багатоквартирних будинках.

замануха продавана, купы, розповіш потім.
панели на дах ?, для еффективності це потрібна дуже велика площа, для багатоповерхівки
  #<1 ... 3456
