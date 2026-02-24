Сонячні станції на дахах багатоповерхівок

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бетон написав:Зачем вы тащите сюда решения для частных домов? Солнце нужно рассматривать изначально там, где есть доступ к крыше и только потом что-то там рассуждать. Вертикальная установка - 40%. Ориентация восток/запад/север.
В Киеве 2/3 года пасмурные
Наведіть джерело цих важливих даних: "В Киеве 2/3 года пасмурные".
Ось, нашвидкоруч дані (переклад автогугл): Ясніша частина року в Києві починається приблизно з 22 квітня і триває 5,8 місяця, закінчуючись близько 15 жовтня. Найясніший місяць року в Києві — липень, протягом якого в середньому небо ясне, переважно ясне або частково хмарне у 67% випадків. Хмарніша частина року починається приблизно з 15 жовтня і триває 6,2 місяця, закінчуючись приблизно 22 квітня. Найхмарніший місяць року в Києві — грудень, протягом якого в середньому небо похмуре або переважно хмарне у 71% випадків. Джерело: https://weatherspark.com/
Згадую як відбувалася заміна вікон у будинку за програмою. Також були сусіди, які казали: "Нашо його ставити, вони ж турецькі". Або: "Якщо менше 3-х камер, то краще не чіпати". І це при тому, що альтернативою було залишити скло так-сяк вставлене у дерев'яні рами двадцятирічної давнини. Не подобаються сонячні панелі - обирайте свій варіант. Порятунок потопаючих - справа рук самих потопаючих (с).
ви ж не платили за ті вікна, а панелі треба купувати
а я вже дуже давно казав, що економічна доцільність інвестування в сонячні панелі є лише коли граєшься в зелений тариф
це в київських умовах, про які йде мова
якщо ж розглядати їх з точки зору як елемент енергосистеми для перечікування відключень, то інвестування в них є недоцільним за наявності більш корисних батарей
Непорівнювані приклади. Будь-які, навіть найдешевші склопакети дадуть суттєве покращення енергозбереження порівняно з старими деревʼяними а тим більше порівняно з відсутністю вікон і дверей що щільно закриваються. Це дає фактично миттєвий результат і коштує відносно недорого. Ваша пропозиція - квартирам наколхозити на фасаді панелі (що вже не ок) щоб у кращому випадку заживити холодильник - таке собі рішення. За наявності електрики хоча б кілька годин на добу це взагалі не має сенсу і краще використовувати просто інвертор з акумами.
так зрозуміліше?
А ты точно понимаешь как оно работает?)) Безаккумуляторные системы используются для выработки э/э на продажу по зеленому тарифу. Инверторные системы для обеспечения автономности объекта - они уже и так с АКБ, а солнечные панели - это всего лишь один из способов способов их зарядки. Наряду с самым простым способом - зарядка от сети 220В (когда эта сеть доступна) и зарядка от генератора.
xaos_3 написав:kingkongovets На мою думку більш перспективні це індивідуальні рішення. Комплект сонячних панелей + додаткове обладнання принципу "встановив сам і підключив за 20 хвилин", наприклад, потужністю 800 Вт коштує від 249 євро у практично кожному супермаркеті Німеччини. Встановлюються на балконі, стіні будинку... кому і де простіше. У найпохмуріший зимовий день на освітлення та зарядку телефонів вистачить із запасом. Як колись було із індивідуальним опаленням у багатоквартирних будинках.
замануха продавана, купы, розповіш потім. панели на дах ?, для еффективності це потрібна дуже велика площа, для багатоповерхівки