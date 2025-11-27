RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
В яких країнах ЄС дефіцит
талановитих кадрів: кого...

В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 14:22

В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого...

Пропонуємо до обговорення:
Штучний інтелект швидко змінює робоче місце, і європейський ринок праці, схоже, ледве встигає за цим.

Дивися повний текст
В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого шукають (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100819
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 153 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 14:22

Работодателям надо увеличивать зарплаты персоналу - только это реально может помочь исправить ситуацию.

А то платят мизер за тяжелую умственную работу, и ждут желающих ("лохов"), которые будут вкалывать всё больше и больше...
Victor8
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1128
З нами з: 27.11.14
Подякував: 59 раз.
Подякували: 215 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 14:54

Re: В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого...

  Victor8 написав:Работодателям надо увеличивать зарплаты персоналу

Збільшення заробітної плати загалом не призведе до скільки суттєвого напливу бажаючих працювати в ЄС в ІТ, так як прогресивна шкала оподаткування. Немає сенсу талановитій людині вкладувати свій час і уміння для того - щоб її податкова ставка збільшилась.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 10507
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1497 раз.
Подякували: 1910 раз.
 
Профіль
 
1
2
Повідомлення Додано: Чет 05 бер, 2026 15:11

Re: В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого...

У нас в Украине уже проблема проявляется, кругом одни "операторы" по сути, взять человека, который в чем-то разбирается или может самостоятельно разобраться проблема.
Примат
 
Повідомлень: 698
З нами з: 09.12.21
Подякував: 27 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Квартири, в яких ніхто не живе, віддадуть ВПО — чи правда це
R2 » Чет 19 лют, 2026 10:18
1 238
Переглянути останнє повідомлення
Чет 19 лют, 2026 10:18
tarasyuk_andreyy
МВФ оцінив дефіцит фінансування в Україні на наступні 4 роки
R2 » Сер 21 січ, 2026 09:55
1 25445
Переглянути останнє повідомлення
Сер 21 січ, 2026 09:55
salvydas
Мобілізація 50 плюс: кого призвуть, на які посади
R2 » Чет 27 лис, 2025 21:05
2 2043
Переглянути останнє повідомлення
Чет 27 лис, 2025 21:26
Hotab

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.