Штучний інтелект швидко змінює робоче місце, і європейський ринок праці, схоже, ледве встигає за цим.
Дивися повний текст
В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого шукають (інфографіка)
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 05 бер, 2026 14:22
В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого шукають (інфографіка)
Додано: Чет 05 бер, 2026 14:22
Работодателям надо увеличивать зарплаты персоналу - только это реально может помочь исправить ситуацию.
А то платят мизер за тяжелую умственную работу, и ждут желающих ("лохов"), которые будут вкалывать всё больше и больше...
Додано: Чет 05 бер, 2026 14:54
Re: В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого...
Збільшення заробітної плати загалом не призведе до скільки суттєвого напливу бажаючих працювати в ЄС в ІТ, так як прогресивна шкала оподаткування. Немає сенсу талановитій людині вкладувати свій час і уміння для того - щоб її податкова ставка збільшилась.
Додано: Чет 05 бер, 2026 15:11
Re: В яких країнах ЄС дефіцит талановитих кадрів: кого...
У нас в Украине уже проблема проявляется, кругом одни "операторы" по сути, взять человека, который в чем-то разбирается или может самостоятельно разобраться проблема.
|