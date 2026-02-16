Команда популярного бенчмарку AnTuTu Benchmark опублікувала свіжий рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності за березень 2026 року.
Дивися повний текст
Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026
|
|
|
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 09 бер, 2026 12:53
Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026
Додано: Пон 09 бер, 2026 12:53
Це якась копіпаста з китайської статті взагалі без обробки. Заголовок вводить в оману, тут тільки китайські смартфони. Навіщо нам ціна в юанях? І оце - "більшість продаються на глобальному ринку". А ті що не продаються, навіщо нам про них знати? Ви скотились на дно просто.
|