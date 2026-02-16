RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Найкращі смартфони за
свої гроші — рейтинг 2026

Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026
Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 12:53

Найкращі смартфони за свої гроші — рейтинг 2026

Пропонуємо до обговорення:
Команда популярного бенчмарку AnTuTu Benchmark опублікувала свіжий рейтинг Android-смартфонів із найкращим співвідношенням ціни та продуктивності за березень 2026 року.

Повідомлення Додано: Пон 09 бер, 2026 12:53

Це якась копіпаста з китайської статті взагалі без обробки. Заголовок вводить в оману, тут тільки китайські смартфони. Навіщо нам ціна в юанях? І оце - "більшість продаються на глобальному ринку". А ті що не продаються, навіщо нам про них знати? Ви скотились на дно просто.
