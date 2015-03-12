#<1 ... 11121314> Додано: Пон 16 бер, 2026 12:08 budivelnik написав: Щодня десятеро чоловіків зустрічалися в барі, щоб поговорити й випити пива. Загальний рахунок за вечір становив 100 євро.

Вони вирішили оплачувати його приблизно так само, як у суспільстві сплачують податки — відповідно до рівня доходів кожного.

Тож платили вони так:

- Перші 4 чоловіки (найменш забезпечені) — нічого не платили.

- 5-й платив 1 €.

- 6-й платив 3 €.

- 7-й платив 7 €.

- 8-й платив 12 €.

- 9-й платив 18 €.

- 10-й (найбагатший) платив 59 €.

Усіх це влаштовувало, і так тривало досить довго. Але одного дня власник бару сказав:

— Ви мої постійні клієнти, тому я зроблю вам знижку 20 євро. Тепер ваші напої коштуватимуть 80 €.

Чоловіки вирішили й надалі ділити рахунок за тією ж пропорцією.

Перші четверо, як і раніше, нічого не платили — знижка для них нічого не змінювала.

Але що робити з іншими шістьма, які реально платили? Як розподілити 20 € знижки, щоб це було справедливо?

Якщо просто поділити 20 на 6, то вийде приблизно 3,33 € кожному. Але тоді 5-й і 6-й чоловік взагалі отримували б гроші за те, що п’ють, адже раніше вони платили лише 1 € і 3 €.

Тоді бармен запропонував розподілити знижку пропорційно доходам, як і раніше.

У результаті вийшло так:

- 5-й тепер не платив нічого (економія 100%).

- 6-й платив 2 € замість 3 (економія 33%).

- 7-й платив 5 € замість 7 (економія 28%).

- 8-й платив 9 € замість 12 (економія 25%).

- 9-й платив 14 € замість 18 (економія 22%).

- 10-й платив 49 € замість 59 (економія 16%).

Отже, кожен із шести платників тепер платив менше, ніж раніше. Перші четверо продовжували пити безкоштовно, і п’ятий теж.

Але коли вони вийшли з бару, почали порівнювати свою вигоду.

— Я зекономив лише 1 євро з тих 20, — сказав шостий і показав на десятого. — А він зекономив 9 євро!

— Так, — сказав п’ятий. — Я теж лише 1 євро. Несправедливо, що він отримав у дев’ять разів більше.

— Точно! — вигукнув сьомий. — Чому йому знижка 9 €, а мені лише 2 €? Багаті завжди отримують найбільше!

— Зачекайте! — закричали перші четверо. — А ми взагалі нічого не отримали! Ця система пригнічує бідних!

У результаті дев’ятеро чоловіків накинулися на десятого й побили його.

Наступного вечора десятий чоловік не прийшов у бар.

Дев’ятеро сіли, випили пиво, а коли настав час платити — раптом зрозуміли тривожну річ:

Разом вони не могли зібрати навіть половину рахунку.

І приблизно так, кажуть, працює податкова система: люди, які платять найбільше податків, отримують найбільшу вигоду від їхнього зменшення. Якщо ж підвищувати податки безмежно і постійно звинувачувати заможних, є ризик, що вони просто підуть — і почнуть «пити пиво» в іншому місці, де атмосфера більш дружня.

Мораль цієї історії часто формулюють так:

«Проблема соціалізму в тому, що рано чи пізно закінчуються гроші інших людей».

Цю думку свого часу висловила Маргарет Тетчер:

«Соціалізм зазнає краху тоді, коли закінчуються гроші… інших».

Для тих, хто розуміє, пояснення не потрібні. Щодня десятеро чоловіків зустрічалися в барі, щоб поговорити й випити пива. Загальний рахунок за вечір становив 100 євро.Вони вирішили оплачувати його приблизно так само, як у суспільстві сплачують податки — відповідно до рівня доходів кожного.Тож платили вони так:- Перші 4 чоловіки (найменш забезпечені) — нічого не платили.- 5-й платив 1 €.- 6-й платив 3 €.- 7-й платив 7 €.- 8-й платив 12 €.- 9-й платив 18 €.- 10-й (найбагатший) платив 59 €.Усіх це влаштовувало, і так тривало досить довго. Але одного дня власник бару сказав:— Ви мої постійні клієнти, тому я зроблю вам знижку 20 євро. Тепер ваші напої коштуватимуть 80 €.Чоловіки вирішили й надалі ділити рахунок за тією ж пропорцією.Перші четверо, як і раніше, нічого не платили — знижка для них нічого не змінювала.Але що робити з іншими шістьма, які реально платили? Як розподілити 20 € знижки, щоб це було справедливо?Якщо просто поділити 20 на 6, то вийде приблизно 3,33 € кожному. Але тоді 5-й і 6-й чоловік взагалі отримували б гроші за те, що п’ють, адже раніше вони платили лише 1 € і 3 €.Тоді бармен запропонував розподілити знижку пропорційно доходам, як і раніше.У результаті вийшло так:- 5-й тепер не платив нічого (економія 100%).- 6-й платив 2 € замість 3 (економія 33%).- 7-й платив 5 € замість 7 (економія 28%).- 8-й платив 9 € замість 12 (економія 25%).- 9-й платив 14 € замість 18 (економія 22%).- 10-й платив 49 € замість 59 (економія 16%).Отже, кожен із шести платників тепер платив менше, ніж раніше. Перші четверо продовжували пити безкоштовно, і п’ятий теж.Але коли вони вийшли з бару, почали порівнювати свою вигоду.— Я зекономив лише 1 євро з тих 20, — сказав шостий і показав на десятого. — А він зекономив 9 євро!— Так, — сказав п’ятий. — Я теж лише 1 євро. Несправедливо, що він отримав у дев’ять разів більше.— Точно! — вигукнув сьомий. — Чому йому знижка 9 €, а мені лише 2 €? Багаті завжди отримують найбільше!— Зачекайте! — закричали перші четверо. — А ми взагалі нічого не отримали! Ця система пригнічує бідних!У результаті дев’ятеро чоловіків накинулися на десятого й побили його.Наступного вечора десятий чоловік не прийшов у бар.Дев’ятеро сіли, випили пиво, а коли настав час платити — раптом зрозуміли тривожну річ:Разом вони не могли зібрати навіть половину рахунку.І приблизно так, кажуть, працює податкова система: люди, які платять найбільше податків, отримують найбільшу вигоду від їхнього зменшення. Якщо ж підвищувати податки безмежно і постійно звинувачувати заможних, є ризик, що вони просто підуть — і почнуть «пити пиво» в іншому місці, де атмосфера більш дружня.Мораль цієї історії часто формулюють так:Цю думку свого часу висловила Маргарет Тетчер:«Соціалізм зазнає краху тоді, коли закінчуються гроші… інших».Для тих, хто розуміє, пояснення не потрібні.

Прекрасный пример последствий неаккуратных формулировок. Деление скидки пропорционально доходам абсолютно тождественно делению новой суммы пропорционально доходам. Однако при делении новой суммы тем же способом, что и старой, не возникло бы повода для драки. 😁 Сибарит

але ліваки та популісти якраз так й зловживають формулюваннями... Shaman

Брєд. Такого розподілу:

- Перші 4 чоловіки (найменш забезпечені) — нічого не платили.

- 5-й платив 1 €.

- 6-й платив 3 €.

- 7-й платив 7 €.

- 8-й платив 12 €.

- 9-й платив 18 €.

- 10-й (найбагатший) платив 59 €.

Ніде немає і ніколи не було. Немає таких "соціалізмів" з таким розподілом оплати за щось.

Так, з податками такий розподіл може бути. Але не плутай податки з оплатою чогось.

Брєд. Такого розподілу:- Перші 4 чоловіки (найменш забезпечені) — нічого не платили.- 5-й платив 1 €.- 6-й платив 3 €.- 7-й платив 7 €.- 8-й платив 12 €.- 9-й платив 18 €.- 10-й (найбагатший) платив 59 €.Ніде немає і ніколи не було. Немає таких "соціалізмів" з таким розподіломТак, з податками такий розподіл може бути. Але не плутай податки з оплатою чогось.А з податками - там все по іншому. В платників зазвичай не питають хто скільки платить а доводять до відома. І при зменшенні податків щоб хтось "починав драку"- це нонсенс. andrijk777

Re: ВВП Сибарит написав: Прекрасный пример последствий неаккуратных формулировок. Деление скидки пропорционально доходам абсолютно тождественно делению новой суммы пропорционально доходам. Однако при делении новой суммы тем же способом, что и старой, не возникло бы повода для драки. А Ви своє твердження перевірили ? чи так, просто на око прикинули?

Бо в мене виглядає що причина конфлікту залишиться навіть якщо й далі розрахувати розмір платежу по тій самій шкалі що й була

Платник__Платив зі 100___% суми яку платив___Платив з 80_Виграв від зменшення платежу

1 ________ 0,00 _____________ 0,00 ___________ 0,00 ________ 0,00

2 ________ 0,00 _____________ 0,00 ___________ 0,00 ________ 0,00

3 ________ 0,00 _____________ 0,00 ___________ 0,00 ________ 0,00

4 ________ 0,00 _____________ 0,00 ___________ 0,00 ________ 0,00

5 ________ 1,00 _____________ 0,01 ___________ 0,80 ________ 0,20

6 ________ 3,00 _____________ 0,03 ___________ 2,40 ________ 0,60

7 ________ 7,00 _____________ 0,07 ___________ 5,60 ________ 1,40

8 ________ 12,00 _____________ 0,12 ___________ 9,60 ________ 2,40

9 ________ 18,00 _____________ 0,18 ___________ 14,40 ________ 3,60

10 ______ 59,00 _____________ 0,59 ___________ 47,20 ________ 11,80







Як бачите, левову частку від додаткового доходу який надав Бармен - забрав собі найбагатший, при чому не залежно як Ви будете виставляти коефіцієнти budivelnik

Вы его просто не поняли.

Я не оспаривал ваши расчеты. Я их даже не проверял. Я писал о психологическом восприятии.

Нефиг вообще акцентироваться на том, кто сколько выиграл или проиграл. Имеем новую реальность - новую цену. Делим ее по тому же алгоритму, который всеми воспринимался как справедливый, и новое разделение воспринимается как справедливое. Независимо от полученных цифр.



Вы его просто не поняли.Я не оспаривал ваши расчеты. Я их даже не проверял. Я писал о психологическом восприятии.Нефиг вообще акцентироваться на том, кто сколько выиграл или проиграл. Имеем новую реальность - новую цену. Делим ее по тому же алгоритму, который всеми воспринимался как справедливый, и новое разделение воспринимается как справедливое. Независимо от полученных цифр.И да, излишне резкий тон дискуссии создаёт психологические препятствия для восприятия толковых мыслей, которые у Вас иногда проскакивают. Сибарит

Це Ви не зрозуміли

Люди в основній своїй масі БОЛЮЧЕ реагують на досягнення інших....

От чому по Вашому, постійним лейтмотивом йде оповідання що ХТОСЬ У ( у владі яка у нас автоматично порівнюється з олігархами) винуватий в тому що Українці ТУТ бідні а ТАМ багаті....

Простий приклад

Коли я просто привожу рядки цифр СВОГО бізнесу( по тій простій причині що на порядок легше щось пояснювати користуючись реальними данними тим більше що знаєш звідки вони виникли , ніж придумувати ряди теоретичних чисел дбаючи щоб вони були вірними) - то 90% тут присутніх ВВАЖАЄ ( переконане) що це для того щоб козирнути...

І це при тому , що РЕАЛЬНО козиряти нічим..

Так досягнення ( в порівнянні з низькою базою тут присутніх) - є

Це Ви не зрозумілиЛюди в основній своїй масі БОЛЮЧЕ реагують на досягнення інших....От чому по Вашому, постійним лейтмотивом йде оповідання що ХТОСЬ У ( у владі яка у нас автоматично порівнюється з олігархами) винуватий в тому що Українці ТУТ бідні а ТАМ багаті....Простий прикладКоли я просто привожу рядки цифр СВОГО бізнесу( по тій простій причині що на порядок легше щось пояснювати користуючись реальними данними тим більше що знаєш звідки вони виникли , ніж придумувати ряди теоретичних чисел дбаючи щоб вони були вірними) - то 90% тут присутніх ВВАЖАЄ ( переконане) що це для того щоб козирнути...І це при тому , що РЕАЛЬНО козиряти нічим..Так досягнення ( в порівнянні з низькою базою тут присутніх) - єАле якихось захмарних результатів ОСОБИСТОГО ЯКІСНОГО життя - як би й немає ( будь який другорозрядний айтішнік з зарплатою в 500+ доларів живе не гірше ( якщо якість розглядати крізь призму сумм витрат) budivelnik

чисто інформаційно виторг-прбуток Сукупний дохід компаній ритейлу, що увійшли до Індексу Опендатаботу 2026, склав 647,33 млрд грн. Це на 22% більше, ніж сумарний дохід лідерів Індексу 2025 року.



місце__________назва_________________оборот____________прибуток__прибуток до обороту

Перше місце ___ "АТБ-маркет" ‒_______247,35 млрд грн___ 3,43 млрд грн.____1,39%

Другу _ "Сільпо-Фуд" з Fozzy Group ‒ 106,07 млрд грн ___1,16 млрд грн.____1,09%

Третє місце ______ "Аврора"__________ 49,25 млрд грн____4,52 млрд грн_____9,12%

Четверте_________ ‒ "Фора"___________ 44,34 млрд грн, __394,5 млн грн.____0,89%

Пяте_______________Comfy_____________39 млрд грн _______12,8 млн грн.____0,03%

Шосту _____________ Novus___________ 34,69 млрд грн_____ 556 млн грн._____1,60%

____________________Eva (РУШ)________31,82 млрд грн_____ 1,1 млрд грн.____3,46%

___________"Петрол Контракт" (WOG)___30,79 млрд грн_____342,6 млн грн.____1,11%

__________________Varus______________24 млрд грн ______ 42,7 млн грн _____0,18%

__________________"Фудком"_________ 23,65 млрд грн_______378,7 млн грн____1,60%

Збиткові компанії

____________________Metro____________33,92 млрд грн__збиток 380,9 млн грн

___________________Rozetka__________30 млрдл грн____ збиток 38,9 млн грн





Так як капіталізація компанії різна, але по досвіду торгівлі становить приблизно 20-30% від ОБОРОТУ , то реальний прибуток на капітал в 3-5 разів вищий ніж стоїть в останній колонці.

А тепер нехай різні лади і інші соціалісти скажуть

А при соціалістичному(державному управлінні) могло бути таке що управлінці зїли менше 0,1-5% від обороту того чим управляли?



Тепер розумієте в чому перевага капіталістичного устрою? budivelnik

Повідомлень: 28177 З нами з: 15.01.09 Подякував: 295 раз. Подякували: 3005 раз. Профіль 1 1 ВідповістиЦитата Додано: Вів 17 бер, 2026 11:05 Re: ВВП budivelnik написав: Тепер розумієте Тепер розумієте А шо це за прибуток менше 2% від обороту у рік?!!

Я менше чим за 2% у місяць і не працюю

Самі оборотні кошти частіше беруться у кредит, десь під 2..2.5%/міс

це ви працюєте лише з фінансами - там 2% в місяць. а оборот в бізнесі не дорівнює оборотним коштам... Shaman

це ви працюєте лише з фінансами - там 2% в місяць. а оборот в бізнесі не дорівнює оборотним коштам... Shaman

От тільки нюанс

В мене в товарі - 800 000 грн

Оборот за рік - 12 000 000 грн\

Нехай 2% від обороту=240 000 грн... а це +30% до оборотних коштів(+2,5% в місяць)

Тепер розумієте

Так є різні там приміщення які щось коштують і так далі...

Amethyst написав: Самі оборотні кошти частіше беруться у кредит, десь під 2..2.5%/міс Самі оборотні кошти частіше беруться у кредит, десь під 2..2.5%/міс Якщо власного капіталу НЕМА- то беруться

А якщо є - то навіщо БАНК ?

тим більше , що торговій точці легше взяти товар з відтермінуванням платежу на місяць... ніж брати кредит на обігові і платити з них відсоток

Amethyst написав: А з приводу соціалки (страховки робітників, розвозки, профпутівки), то тут вона ж запхнута у витрати, щоби таки занизити прибуток з обороту. А ще 2/3 обороту розмазано на ФОПів і по логистиці/складах і по обслуговуванню/аренді А з приводу соціалки (страховки робітників, розвозки, профпутівки), то тут вона ж запхнута у витрати, щоби таки занизити прибуток з обороту. А ще 2/3 обороту розмазано на ФОПів і по логистиці/складах і по обслуговуванню/аренді 1 А яка різниця в яку статтю і що засунуто?

Якщо ВІДДАВ працівнику 70% через пряму зарплату і 30% через інші блага... то при чому тут як віддавав?

В капіталіста то нічого не залишилось

2 А яка різниця

як МІНІМІЗУВАВ податки -через ОФШОРИ чи через ФОП ?

Знову ж в тебе залишилось 2-5%....



ПС

до речі

якщо проаналізувати АТБ з його 1320 магазинів і 247 млрд обороту(=187 млн на магазин обороту * 1,39% прибутку який залишається=2,6 млн )

то в абсолютних цифрах в мене з 12 млн обороту(15 разів менше ніж в магазині атб) лишається всього в 5 разів менше прибутку ніж в магазина АТБ .....



ППС

Ясно що при інфляції в 1,8% в місяць -Ви змушені працювати під 2% в місяць..От тільки нюансВ мене в товарі - 800 000 грнОборот за рік - 12 000 000 грн\Нехай 2% від обороту=240 000 грн... а це +30% до оборотних коштів(+2,5% в місяць)Тепер розумієтеТак є різні там приміщення які щось коштують і так далі...Якщо власного капіталу НЕМА- то берутьсяА якщо є - то навіщо БАНК ?тим більше , що торговій точці легше взяти товар з відтермінуванням платежу на місяць... ніж брати кредит на обігові і платити з них відсоток1 А яка різниця в яку статтю і що засунуто?Якщо ВІДДАВ працівнику 70% через пряму зарплату і 30% через інші блага... то при чому тут як віддавав?В капіталіста то нічого не залишилось2 А яка різницяяк МІНІМІЗУВАВ податки -через ОФШОРИ чи через ФОП ?Знову ж в тебе залишилось 2-5%....ПСдо речіякщо проаналізувати АТБ з його 1320 магазинів і 247 млрд обороту(=187 млн на магазин обороту * 1,39% прибутку який залишається=2,6 млн )то в абсолютних цифрах в мене з 12 млн обороту(15 разів менше ніж в магазині атб) лишається всього в 5 разів менше прибутку ніж в магазина АТБ .....ППСЦі всі цифри спеціально і виведені в окрему гілку для того щоб ті хто ХОЧЕ зрозуміти як реально функціонує економіка - могли це побачити , на спрощених прикладах. budivelnik

