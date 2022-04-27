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Статистика: ВВП, ЗВР, платежный
баланс, внешний долг, торго

Статистика: ВВП, ЗВР, платежный баланс, внешний долг, торго
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Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
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Повідомлення Додано: Сер 27 кві, 2022 17:34

ВУП краін СНД і Ўсх.Эўропы ў $-эквіваленце - намінал і на душу насельніцтва
вынік 2021г.
дыяграмы
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maksimus silvestris

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Повідомлення Додано: Чет 28 кві, 2022 00:43

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maksimus silvestris
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Повідомлень: 565
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