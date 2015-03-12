Світова економіка та світова економічна криза, процеси в світовій економіці, а також основні тенденції розвитку. Економіка США, Японії, Німеччини, Китаю - ресурси, роль та перспективи
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:25
budivelnik написав:
В мене в товарі - 800 000 грн
Оборот за рік - 12 000 000 грн\
Нехай 2% від обороту=240 000 грн... а це +30% до оборотних коштів(+2,5% в місяць)
Товар і оборотні це не одне і теж саме! Оборотні -- це вільні (від товару на полицях/складах) кошти на які можна купити наступну партію товару для перепродажу.. Тобто там буде не 30%, а десь 50..60% до таки оборотних
Зараз такий собі спекуль -- мамчин інвестор бере собі у дяді/банку 100К, і робить 8..10 прокрутів в міс на біржі, маючи на прокруті 3..5%, тобто до 50% від оборотних коштів
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:35
Від того що хтось побавиться термінами - йому легше не стане....
1 Виручка 40000 в добу +/-=12 000 000 рік
2 Виплати за товар в діапазоні 0-150 000 в добу...
То скільки тут буде оборотних? 40 000 ? 150 000? чи все таки 800 000 (середня вартість товару який постійно знаходиться в точці продажу ( діапазон коливань 600 000 - 900 000)
3 Фантазія на тему що можна взяти в банку 1+млн грн і прокрутити 10 разів в місяць з націнкою в 2% оборот -мають право на існування в головах фантазерів, але поки що в реальному житті (35 років в бізнесі) мені такі счасливчики і без 1 млн доларів боргу - якось не зустрічались.
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:42
budivelnik написав:
То скільки тут буде оборотних?
Гроші-товар-гроші
Отут тільки гроші можуть бути оборотними, але точно не товар
Додано: Вів 17 бер, 2026 15:50
Amethyst написав: budivelnik написав:
То скільки тут буде оборотних?
Гроші-товар-гроші
Отут тільки гроші можуть бути оборотними, але точно не товар
Добре
Тоді я Вам дам 40 000 і хотів би отримати 240 000 прибутку...
Я подивлюсь як це у Вас вийде..
А якщо не вийде - то задайте собі питання
Де Аметист не правий?
Там до речі, я в обігові додам ще вартість приміщення, бо в противному разі Вам прийдеться в мене ще й приміщення орендувати.....
ПС
для того щоб виглядати фахівцем, після того як у вас кристалізується якась ідея - спробуйте її розглянути на тему чи можна її в такому вигляді реалізувати і якщо не можна - то вностьте в ідею корегування що до розповсюдження її на тих чи інших сторінках
Додано: Суб 21 бер, 2026 19:37
1 _____ Монако Монако ___________________ 89.8
2 _____ Сінгапур Сінгапур ___________________ 86.7
3 _____ Макао Макао ___________________ 85.3
4 _____ Японія Японія ___________________ 85.2
5 _____ Канада Канада ___________________ 84.2
5 _____ Сан-Марино Сан-Марино ___________________ 84.2
7 _____ Гонконг Гонконг ___________________ 84.0
7 _____ Ісландія Ісландія ___________________ 84.0
9 _____ Швейцарія Швейцарія ___________________ 83.9
10 _____ Андорра Андорра ___________________ 83.8
11 _____ Ліхтенштейн Ліхтенштейн ___________________ 83.3
12 _____ Австралія Австралія ___________________ 83.2
13 _____ Південна Корея Південна Корея ___________________ 83.0
14 _____ Норвегія Норвегія ___________________ 82.7
15 _____ Італія Італія ___________________ 82.7
16 _____ Швеція Швеція ___________________ 82.6
17 _____ Іспанія Іспанія ___________________ 82.6
18 _____ Франція Франція ___________________ 82.5
19 _____ Монако Монако ___________________ 82.5
20 _____ Ізраїль Ізраїль ___________________ 82.3
21 _____ Кайманові Острови Кайманові Острови ___________________ 82.3
22 _____ Гернсі Гернсі ___________________ 82.3
23 _____ Мальта Мальта ___________________ 82.2
24 _____ Нова Зеландія Нова Зеландія ___________________ 82.2
25 _____ Ірландія Ірландія ___________________ 82.1
26 _____ Австрія Австрія ___________________ 81.9
27 _____ Фінляндія Фінляндія ___________________ 81.8
28 _____ Люксембург Люксембург ___________________ 81.8
29 _____ Нідерланди Нідерланди ___________________ 81.7
30 _____ Греція Греція ___________________ 81.5
31 _____ Бельгія Бельгія ___________________ 81.4
32 _____ Данія Данія ___________________ 81.4
33 _____ Німеччина Німеччина ___________________ 81.3
34 _____ Велика Британія Велика Британія ___________________ 81.3
35 _____ Португалія Португалія ___________________ 81.1
36 _____ Сейшельські Острови Сейшельські Острови ___________________ 81.0
37 _____ Кіпр Кіпр ___________________ 80.9
38 _____ Тайвань Тайвань ___________________ 80.9
39 _____ Сальвадор Сальвадор ___________________ 80.8
40 _____ Джерсі Джерсі ___________________ 80.8
41 _____ Словенія Словенія ___________________ 80.7
42 _____ Острів Мен Острів Мен ___________________ 80.7
43 _____ Бруней Бруней ___________________ 80.6
44 _____ Чилі Чилі ___________________ 80.6
45 _____ Кувейт Кувейт ___________________ 80.6
46 _____ Катар Катар ___________________ 80.4
47 _____ Коста-Рика Коста-Рика ___________________ 80.1
48 _____ США США ___________________ 80.0
49 _____ Чехія Чехія ___________________ 79.8
50 _____ Естонія Естонія ___________________ 79.8
51 _____ Чорногорія Чорногорія ___________________ 79.8
52 _____ Пуерто-Рико Пуерто-Рико ___________________ 79.7
53 _____ ОАЕ ОАЕ ___________________ 79.6
54 _____ Польща Польща ___________________ 79.6
55 _____ Панама Панама ___________________ 79.3
56 _____ Хорватія Хорватія ___________________ 79.2
57 _____ Албанія Албанія ___________________ 79.1
58 _____ Барбадос Барбадос ___________________ 79.1
59 _____ Литва Литва ___________________ 79.1
60 _____ Аргентина Аргентина ___________________ 79.0
61 _____ КНР КНР ___________________ 79.0
62 _____ Оман Оман ___________________ 79.0
63 _____ Домініканська Республіка Домініканська Республіка ___________________ 78.9
64 _____ Багамські Острови Багамські Острови ___________________ 78.7
65 _____ Словаччина Словаччина ___________________ 78.7
66 _____ Уругвай Уругвай ___________________ 78.7
67 _____ Еквадор Еквадор ___________________ 78.5
68 _____ Бахрейн Бахрейн ___________________ 78.4
69 _____ Угорщина Угорщина ___________________ 78.4
70 _____ Ямайка Ямайка ___________________ 78.4
71 _____ Латвія Латвія ___________________ 78.4
72 _____ Беліз Беліз ___________________ 78.3
73 _____ Боснія і Герцеговина Боснія і Герцеговина ___________________ 78.2
74 _____ Сербія Сербія ___________________ 78.2
75 _____ Болгарія Болгарія ___________________ 78.1
76 _____ Мексика Мексика ___________________ 78.1
77 _____ Перу Перу ___________________ 78.1
78 _____ Тринідад і Тобаго Тринідад і Тобаго ___________________ 78.1
79 _____ Саудівська Аравія Саудівська Аравія ___________________ 78.0
80 _____ Таїланд Таїланд ___________________ 78.0
81 _____ Шрі-Ланка Шрі-Ланка ___________________ 77.9
82 _____ Туніс Туніс ___________________ 77.8
83 _____ Туреччина Туреччина ___________________ 77.5
84 _____ Вірменія Вірменія ___________________ 77.0
85 _____ Йорданія Йорданія ___________________ 77.0
86 _____ Бразилія Бразилія ___________________ 76.9
87 _____ Молдова Молдова ___________________ 76.9
88 _____ Румунія Румунія ___________________ 76.9
89 _____ Маврикій Маврикій ___________________ 76.8
90 _____ Сент-Вінсент і Гренадини Сент-Вінсент і Гренадини ___________________ 76.8
91 _____ Антигуа і Барбуда Антигуа і Барбуда ___________________ 76.7
92 _____ Колумбія Колумбія ___________________ 76.7
93 _____ Ліван Ліван ___________________ 76.7
94 _____ Північна Македонія Північна Македонія ___________________ 76.7
95 _____ Іран Іран ___________________ 76.5
96 _____ Грузія Грузія ___________________ 76.3
97 _____ В'єтнам В'єтнам ___________________ 76.3
98 _____ Сент-Люсія Сент-Люсія ___________________ 76.2
99 _____ Сирія Сирія ___________________ 76.2
100 _____ Домініка Домініка ___________________ 76.0
101 _____ Гренада Гренада ___________________ 75.9
102 _____ Парагвай Парагвай ___________________ 75.9
103 _____ Сент-Кіттс і Невіс Сент-Кіттс і Невіс ___________________ 75.8
104 _____ Малайзія Малайзія ___________________ 75.8
105 _____ Україна Україна ___________________ 75.7
106 _____ Білорусь Білорусь ___________________ 75.6
Як бачите, не залежно від ВВП Україна і білорусь - Поряд
Востаннє редагувалось budivelnik
в Суб 21 бер, 2026 19:41, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Суб 21 бер, 2026 19:41
В України не має боргів, які б виглядали критично для європейської країни з населенням в 30 млн осіб....
В України є борги які виглядають критично для постсовкової держави якою керують спецпризначенці з педерації.....
Тому ще раз
У нас на особу зараз менше ніж в наступних країнах
1 Люксембург _____________ 6968000
2 ПалауПалау _____________ 846000
3 МонакоМона _____________ 434000
4 Нідерланди _____________ 265400
5 СінгапурСі _____________ 231000
6 МальтаМаль _____________ 223000
7 ШвейцаріяШ _____________ 213100
8 МаврикійМа _____________ 148000
9 Велика Бри _____________ 127000
10 НорвегіяНо _____________ 117000
11 БельгіяБел _____________ 112000
12 КіпрКіпр _____________ 97200
13 ШвеціяШвец _____________ 94500
14 ФінляндіяФ _____________ 87500
15 ФранціяФра _____________ 87200
16 ДаніяДанія _____________ 85700
17 АвстріяАвс _____________ 73100
18 ІсландіяІс _____________ 72700
19 КатарКатар _____________ 68100
20 НімеччинаН _____________ 65600
21 АвстраліяА _____________ 60800
22 СШАСША _____________ 58200
23 КанадаКана _____________ 52300
24 ІрландіяІр _____________ 49000
25 ІспаніяІсп _____________ 48700
26 Пуерто-Рик _____________ 47800
27 Багамські _____________ 44200
28 Португалія _____________ 43300
29 ГреціяГрец _____________ 42800
30 ІталіяІтал _____________ 42300
31 Нова Зелан _____________ 40300
32 Бермудські _____________ 39700
33 ЯпоніяЯпон _____________ 28200
34 Сейшельськ _____________ 26200
35 СловеніяСл _____________ 24000
36 ОАЕОАЕ _____________ 23500
37 ЛатвіяЛатв _____________ 21200
38 Фарерські _____________ 18400
39 Словаччина _____________ 15900
40 Тринідад і _____________ 15700
41 ЕстоніяЕст _____________ 15700
42 БарбадосБа _____________ 15700
43 УгорщинаУг _____________ 15000
44 БахрейнБах _____________ 14900
45 ГонконгГон _____________ 14 820
46 Острови Ку _____________ 13400
47 ЧехіяЧехія _____________ 13000
48 ЛитваЛитва _____________ 12700
49 КувейтКуве _____________ 11700
50 ІзраїльІзр _____________ 10700
