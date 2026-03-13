Доброго дня! 👋🏼
Чому не оновлюється цей графік?
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Чет 12 бер, 2026 17:36
Оновлення архіву курсів на сайті міняйло
Доброго дня! 👋🏼
Чому не оновлюється цей графік?
Додано: Чет 12 бер, 2026 18:33
Добрий вечір, шановний rostik_tuchak!
Є технічна проблема з роботою серверу, який відповідає за підтвердження заявок на Міняйло.
Розмістити заявки на обмін валют можна на
З повагою, Ірина
Додано: Чет 12 бер, 2026 21:17
Дякую за відповідь! Підкажіть, будь ласка, чи планується відновлення серверу? Та чи планується відновлення статистики в розділі архів в міняємо
Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:47
Шановний rostik_tuchak, колеги шукають рішення, але, ймовірно, відновити не вдасться.
Деталі опублікують.
З повагою,
Додано: П'ят 13 бер, 2026 12:11
Ірина_ зрозумів, дякую! Дуже шкода якщо не вдасться відновити. Роками користуюся цією функцією та рекомендував іншим
|