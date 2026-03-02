Яку роботу нині пропонують
пенсіонерам: які вакансії...

Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:11

Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...

Пропонуємо до обговорення:
За 2025 рік кількість вакансій для пенсіонерів зросла приблизно наполовину.

Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії зростають
Робот новин
 
Повідомлень: 100851
З нами з: 14.05.04
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:12

А я ещё правильно помню, что у нас "вакансий для пенсионеров" не может быть в принципе? Потому, что пенсия - это по сути пособие по безработице и перестаёт выплачиваться, как только опять идёшь работать.

Это я уже не говорю, что вряд ли работодателю важно, получал его новый 65летний работник до этого пенсию или только соцпособие.
moveton
З нами з: 23.03.18
11
1
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:19

Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...

  moveton написав:Потому, что пенсия - это по сути пособие по безработице и перестаёт выплачиваться, как только опять идёшь работать.

Неправильно. Доплату за сверхпенсионный стаж (у кого он есть) только снимают.
Но это копейки.
Или вы о тех, кому 65+ и нет 15 лет стажа?
Если о них - то да.
TUR
Аватар користувача
 
Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...

  TUR написав:Доплату за сверхпенсионный стаж (у кого он есть) только снимают.
Но это копейки.
Или вы о тех, кому 65+ и нет 15 лет стажа?

Нет, я про пенсионеров, а не про получателей соцпособия (оно понятно, что отвалится, если конечно, ЗП не пара копеек). На этом же сайте в статьях писали, что после накопления стажа можно жить двумя способами:
1) Не работать и тогда получать пенсию.
2) Работать и тогда пенсию давать не будут, но засчитывать дополнительный стаж и пенсвзносы и тогда после увольнения опять появившаяся пенсия увеличится. Но появится она только после увольнения. Поэтому, если ты не бессмертный Горец, то работать после накопления стажа может быть просто не выгодно.

Может я и что-то не так понял, конечно. Но слова про неоднозначность выгоды опять работать точно были. И отец-пенсионер чего-то в ПФ на повышенное переоформлял после того, как уже на пенсии поработал и уволился.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 00:57

Re: Яку роботу нині пропонують пенсіонерам: які вакансії...

  moveton написав:Может я и что-то не так понял, конечно

Вы чего-то не так поняли.
Работающему пенсионеру снимается доплата за сверхпенсионный стаж на время работы.
Пример - стаж 40 лет при норме сегодня 33 (для 60-летних). Переработка 7 лет.
Доплата за каждый год сейчас 25,95 грн. Итого чуть меньше 182 грн в месяц.
Вот ее и снимают с пенсии. А потом когда увольняетесь, допустим через 2 года, будет пересчет - 9 лет х 25,95 = 233,55 грн добавят.
Но за эти 2 года вы потеряете 182х24 = 4368 грн... Вот это и невыгодно
Востаннє редагувалось TUR в Суб 21 бер, 2026 01:08, всього редагувалось 1 раз.
TUR
Аватар користувача
 
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 01:06

  TUR написав:Но за эти 2 года вы потеряете 210х24 = 5040 грн... Вот это и невыгодно

Понятно. Спасибо за ликбез. Тогда да, может и действительно речь о вакансиях, куда принимают только пенсионеров, а не любых лиц преклонного возраста.
moveton
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 08:59

TUR написав:
  moveton написав:Может я и что-то не так понял, конечно

Вы чего-то не так поняли.
Работающему пенсионеру снимается доплата за сверхпенсионный стаж на время работы.
Пример - стаж 40 лет при норме сегодня 33 (для 60-летних). Переработка 7 лет.
Доплата за каждый год сейчас 25,95 грн. Итого чуть меньше 182 грн в месяц.
Вот ее и снимают с пенсии. А потом когда увольняетесь, допустим через 2 года, будет пересчет - 9 лет х 25,95 = 233,55 грн добавят.
Но за эти 2 года вы потеряете 182х24 = 4368 грн... Вот это и невыгодно
А чого невигідно, ви за два роки недоотримаєте сумарно всього 4368, зате матимете навіть з мінімальної зарплати в кілька десятків разів більше за ті ж два роки.
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 09:08

  Faceless написав:А чого невигідно, ви за два роки недоотримаєте сумарно всього 4368, зате матимете навіть з мінімальної зарплати в кілька десятків разів більше за ті ж два роки.

Так зарплата - это за работу. А не выгодность в данном контексте оценивается для получаемого на шару. Т.е. получится ли прожить после увольнения столько, чтобы увеличение пенсии окупило то недополученное от ПФ во время работы. Иными словами, выгодно ли ПФ, если пенсионер ещё и поработает. Скорее всего выгодно. Не знаю платится ли в этом случае ещё и ЕСВ. Если платится, то супервыгодно.
moveton
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2026 09:24

  moveton написав:Не знаю платится ли в этом случае ещё и ЕСВ.

Платится. И НДФЛ + военный сбор тоже.
Государству точно выгодно.
Пенсионеру - непонятно. Смотря с какой точки зрения смотреть.
Если с точки зрения - сколько он получит от государства в качестве пенсии итого - скорее всего невыгодно
TUR
