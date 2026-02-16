Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 07 тра, 2026 03:13
Пропонуємо до обговорення:
Правила отримання посвідчень водія та вікові межі можуть переглянути, та повністю легалізувати цифрові документи — в Україні готують масштабну реформу дорожнього законодавства.
Дивися повний текст Реформа для водіїв (зміна віку, цифровізація та право на керування) — законопроєкт
Додано: Чет 07 тра, 2026 03:14
"за умови дворічного стажу на А2"
Интересно, как собираются стаж проверять?
Додано: Чет 07 тра, 2026 05:42
moveton написав:
"за умови дворічного стажу на А2"
Интересно, как собираются стаж проверять?
Якщо мав у володінні.
Ще колись влаштовували довідки з місця роботи (працював на авто). Але з мотоциклом мабуть лише «мав у володінні».
В статті згадується чимало того, що вже є
, а не «буде впроваджено»:
після позбавлення прав - медкомісія і обидва екзамени
документи в Дія мають повну юридичну силу і зараз.
Додано: Чет 07 тра, 2026 06:04
Hotab написав:
Якщо мав у володінні.
Т.е. стаж будет нужен не вождения, а владения? (Л)огика.
Додано: Чет 07 тра, 2026 06:20
moveton написав: Hotab написав:
Якщо мав у володінні.
Т.е. стаж будет нужен не вождения, а владения? (Л)огика.
Європейська практика така))
Що можна придумати досконаліше? Довіреність? І вона не гарантує що реально їздив.
Необхідність потрапити за 2 роки не менше N разів на камери на дорозі?
Боюсь що не зарахують такий стаж ))
Додано: Чет 07 тра, 2026 06:37
Hotab написав:
Європейська практика така))
Що можна придумати досконаліше? Довіреність? І вона не гарантує що реально їздив.
А если европейская практика, то мозг нужно отключать? Хотя да, в Украине это нормально. Раз пишут "приводим к европейской практике", значит логически обосновать не вышло.
Ничего не гарантирует, что реально ездил, кроме какой-то системы слежения. И владение ничего в этом плане не означает. Поэтому вопрос не чем отслеживать стаж, а зачем его вообще требовать, раз это проверить один фиг толком невозможно. Ещё и нашли на что требовать. Легковой автомобиль массой в пару тонн и мощностью в сотню кВт - достаточно экзамена и ещё и до 17 лет опускается порог с нынешних 18. А мотоцикл в 35 кВт по сравнению с ним - это прям такая сложная в управлении и убийственная вещь, что уже нужно 20 лет и ещё и стаж на менее мощном, что означает, что придётся сдавать два экзамена: на A2 и потом на A. Хотя не знаю, если стаж нужен владения, то может засчитают и без прав A2. Купить-то можно и без прав.
