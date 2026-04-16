Зарплати педагогів підвищать ще на 20%: уряд назвав терміни
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Зарплати освітян знову стали найнижчими в країні За даними Державної служби статистики, у березні 2026 року найнижчий рівень середньої заробітної плати серед видів економічної діяльності знову зафіксовано в освіті. Середня зарплата працівників освітньої сфери становила 19 394 грн, тоді як середній показник оплати праці по Україні сягнув 30 356 грн. Отже, середня зарплата в освіті була майже на 11 тисяч грн нижчою за середній показник по країні. Найвищий рівень оплати праці у березні зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій – 85 673 грн. https://osvita.ua/school/96762/
Нові королі ринку праці «Наразі затребувані абсолютно всі будівельні професії – від бетонярів і мулярів до малярів і меблярів. На ринку відчувається гострий дефіцит робочих рук», – розповідає Валерій Липа. Середньостатистичний будівельник, за його словами, заробляє від 100 тис. грн. «Це може бути як 60–80 тис., так і 120–140 тис. грн». Підсобний працівник коштує майстру в середньому 1500 грн на день. https://zaxid.net/statti_tag50974/