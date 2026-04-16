Зарплати педагогів підвищать
ще на 20%: уряд назвав терміни

Зарплати педагогів підвищать ще на 20%: уряд назвав терміни
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 10:28

Пропонуємо до обговорення:
З 1 вересня 2026 року працівникам освіти планують підвищити заробітну плату на 20%.

Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 10:44

Re: Зарплати педагогів підвищать ще на 20%: уряд назвав терм

Нещодавно підняли і:
Зарплати освітян знову стали найнижчими в країні
За даними Державної служби статистики, у березні 2026 року найнижчий рівень середньої заробітної плати серед видів економічної діяльності знову зафіксовано в освіті.
Середня зарплата працівників освітньої сфери становила 19 394 грн, тоді як середній показник оплати праці по Україні сягнув 30 356 грн.
Отже, середня зарплата в освіті була майже на 11 тисяч грн нижчою за середній показник по країні.
Найвищий рівень оплати праці у березні зафіксовано у сфері інформації та телекомунікацій – 85 673 грн. https://osvita.ua/school/96762/

Нові королі ринку праці
«Наразі затребувані абсолютно всі будівельні професії – від бетонярів і мулярів до малярів і меблярів. На ринку відчувається гострий дефіцит робочих рук», – розповідає Валерій Липа.
Середньостатистичний будівельник, за його словами, заробляє від 100 тис. грн. «Це може бути як 60–80 тис., так і 120–140 тис. грн». Підсобний працівник коштує майстру в середньому 1500 грн на день.
https://zaxid.net/statti_tag50974/
Повідомлення Додано: Нед 10 тра, 2026 11:03

А просто виконати закон про освіту вже 9 років не можуть... 20% звісно краще ніж нічого, але абсолютно не вирішить жодну проблему.
