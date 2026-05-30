Хобі або як ви проводите вільний час
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 14:17
У кожного з нас є свої улюблені справи, якими ми займаємося після роботи, у вихідні. Хтось любить читати, хтось їздити на природу або просто гуляти в парку, комусь подобається просто рахувати гроші, хтось йде в спортзал, а хтось наливає своє улюблене віскі і йде на форум дискутувати на різні теми, хтось грає або дивиться футбол, плаває в басейні, бігає, стрибає.
Ціль створеної теми - ділитися своїми хобі з іншими, що вас надихає і куди ви більше всього вкладаєте свій вільний час.
Почну з себе. Більше всього полюбляю грати в ігри (хоча останнім часом дуже мало, бо народилася дитина), почав ще в далекому 1999 році на Playstation 1. Зараз на ПК.
Також люблю Формулу-1. Не пам'ятаю точно коли саме почав дивитися, здається, десь з 2006 року на Мегаспорт з Максом Подзігуном. Не пропустив жодного гран-прі з тих пір.
Ну, і звичайно, футбол. Колись бігав, зараз тільки дивлюся. Трохи фінанси, раз я вже на цьому форумі) Ще дивлюся інколи турніри по CS2. Всього потрошку.
Можна вільно спілкуватися на цікаві теми пов'язані з вашими хобі.
Striker
- Форумчанин року
- Повідомлень: 3403
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3707 раз.
- Подякували: 5964 раз.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 14:32
Люблю рибалку
, хоча останнім часом, на жаль, бракує часу кудись вибратися. Та й зараз ще треба шукати безпечне місце для виїзду плюс нерест.
З трофеїв найбільше запам’яталися щука на 1,5 кг і канальний сом на 1 кг — дуже вредна риба, добре дає бій
Ну і класика карасики та лящі до 1 кг.
Рибалкою займаюся не професійно, більше для душі та відпочинку. Для мене це спосіб переключитися і побути на природі.
Ірина_
- Модератор Форуму
- Повідомлень: 5646
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1247 раз.
- Подякували: 2116 раз.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 15:26
Ірина_
Ніколи б не подумав, що ви любитель риболовлі)
Моя остання рибалка була ще десь в 2005 році на Каховському водосховищі, коли ми з двоюрідним братом пішли спозаранку порибалити. Толком нічого не вловили, але двоюрідний брат заснув на пірсі від такої рибалки і впав у воду.
Хоч покупався. Зараз ця частина окупована (район Василівки), брат воює, а батьки залишились в окупації.
Striker
- Форумчанин року
- Повідомлень: 3403
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3707 раз.
- Подякували: 5964 раз.
Додано: П'ят 29 тра, 2026 16:04
Striker
Та я ще та пані
Друзі люблять брати мене на риболовлю й відпочинок, бо знають, що голодними точно не залишаться))))
А з рідним братом у нас теж була кумедна історія, ще задовго до війни. Пішли зранку на риболовлю, я швидко зрозуміла, що кльову не буде, і пішла трохи подрімати. А брат вирішив лишитися на пірсі, та й сам там заснув. Територія дач, люди неподалік килим сушили, тож картина була епічна
У нас досі жарти, що він тоді в Туреччині побував - засмагав на курорті біля води. Фото, з етичних міркувань, не покажу
Тим більше, він з 2023 року у війську.
Ірина_
- Модератор Форуму
- Повідомлень: 5646
- З нами з: 14.09.13
- Подякував: 1247 раз.
- Подякували: 2116 раз.
Додано: Суб 30 тра, 2026 21:46
Забарний – четвертий українець, який виграв Лігу чемпіонів
Український захисник Ілля Забарний став переможцем Ліги чемпіонів у складі «ПСЖ».
Парижани у фіналі перемогли «Арсенал» – 1:1, 4:3 у серії пенальті. Ілля вийшов на заміну у додатковий час. На 105-й хвилині він замінив Маркіньйоса. Це перший матч Іллі у плей-оф ЛЧ.
Для Забарного це перша перемога в ЛЧ і перший виграний єврокубок загалом. Раніше з парижанами він виграв чемпіонат і Суперкубок Франції, а також Міжконтинентальний кубок.
Ілля став четвертим українцем, який виграв Лігу чемпіонів. До нього це робили Андрій Шевченко з «Міланом» у 2003 році, А̶н̶а̶т̶о̶л̶і̶й̶ ̶Т̶и̶м̶о̶щ̶у̶к̶ ̶з̶ ̶«̶Б̶а̶в̶а̶р̶і̶є̶ю̶»̶ ̶у̶ ̶2̶0̶1̶3̶-̶м̶у̶, а також Андрій Лунін – він перемагав у цьому турнірі з «Реалом» у 2022 і 2024 роках.
Striker
- Форумчанин року
- Повідомлень: 3403
- З нами з: 15.02.20
- Подякував: 3707 раз.
- Подякували: 5964 раз.
