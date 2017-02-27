Додано: Суб 30 тра, 2026 18:11
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
так може причинно-наслідковий зв'язок - гроші друкують - ринок акцій (бульбашка) зростає?
ну лопне бульбашка, а толку? Скільки разів не лопала, а через 5-10 років бере нову висоту. Бо зараз, нажаль, нема жодної країни з обмеженим друкарським верстатом.
я виходжу з дуже простого постулату - якщо гроші друкувати безмежно - вони знеціняться. за рахунок статусу світової валюти - надрукувати можна більше, ніж зазвичай. але якщо не зупинитися, то все одно лусне. може в США насправді такий план й є - друкувати, поки не лусне. а потім міняти амеро на долари - в США 1:10, а за межами США - 1:100, наприклад. з такою армією США один раз таке можуть зробити...
друкують всі - але масштаби різні. чому дорівнює цей критерій, скільки можна друкувати - цікаве питання. це треба ціле дослідження робити. на таке гранти дають?
а то на вихідних не так багато часу з цим розбиратися
Додано: Суб 30 тра, 2026 18:28
Shaman написав:
Найпростіша модель: поки друкуєш не більше ніж "в середньому по планеті", то в тебе все добре
Я просто не бачу сенсу США проводити дефолт. Вони вже його провели в 55 років тому, а тепер абсолютно нічого їм не заважає друкувати долар "в розумних межах", як було до 2022, вічно
P.S. Ви ж самі прихильник "девальвації" для того, щоб власники бізнесу швидше багатіли
Додано: Суб 30 тра, 2026 19:15
Дюрі-бачі написав: Shaman написав:
я знаю, вам до вподоби прості рішення
заважають закони економіки. в розумних межах було до 2000х років.
я прихильник того, що девальвація дозволяє заробляти місцевому виробнику. й дуже часто фонд зп більше, ніж прибуток. тобто заробляють всі - й власник, й робітники, й сумісники...
Додано: Суб 30 тра, 2026 20:01
Shaman написав:
я прихильник того, що девальвація дозволяє заробляти місцевому виробнику. й дуже часто фонд зп більше, ніж прибуток. тобто заробляють всі - й власник, й робітники, й сумісники...
Давайте якось розкладем....
1 Є ціна товару яка складається
ціна товару=купили комплектуючі+створили додану вартість з якої частина пішла в оплату праці, частина в прибуток
2 Покажіть мені в цій формулі - яким чином девальвація створює умови для збільшення доходів( зарплата+прибуток)
Додано: Суб 30 тра, 2026 21:30
budivelnik написав: Shaman написав:
це працює так - при девальвації валюти дешевшає експорт та дорожчає імпорт, що дозволяє місцевим виробникам більше виробляти й того, й того. а відповідно, чим більше виробляється, тим більше заробляється.
тому у вашій формулі просто стає більше одиниць товару
Додано: Суб 30 тра, 2026 21:45
Shaman написав:
це працює так - при девальвації валюти дешевшає експорт та дорожчає імпорт, що дозволяє місцевим виробникам більше виробляти й того, й того. а відповідно, чим більше виробляється, тим більше заробляється.
тому у вашій формулі просто стає більше одиниць товару
Для того щоб людям ХОТІЛОСЬ більше працювати вони повинні при вкладенні меншої кількості праці-отримувати більше результат....
В противному разі
Яка різниця виробнику (простому працівнику) що він ОТРИМАЄ більше гривень і на ту ж величину повинен більше витратити? Він як випускав 100 одиниць - так і випустить...
Тобто не плутайте
Збільшення інфляції(податок на всіх який збільшує ГРОШОВУ масу і не збільшує товарну)
З збільшення продуктивності праці, яка залежить як правило від ІМПОРТНИХ технологій/інструментів...
Тому
Девальвація валюти це ДОДАТКОВИЙ податок на виробника.
Вже якось приводив
Було в мене 100 одиниць фінтіфлюшок по 1000 грн/штука
стало в мене 100 одиниць фінтіфлюшок по 1200 грн штука...
З 20 000 грн я повинен сплатити мінімум 40% ( через будь який інструмент через прибуток підприємства , чи через зарплату)
От і виходить
Було 100 по 1000
стало 94 по 1200 ( і 8000 отримала Держава додаткових податків)
Знайдете тут вигоду для моїх працівників чи для мене ?
Так, Бюджетники отримали додаткових 8000 , за рахунок того що я втратив 7000...
Алеж це не РОЗШИРЮЄ мої можливості
Це ВБИВАЄ моє бажання працювати і підсилює бажання якнайшвидше перетворитись в бюджетника
Додано: Суб 30 тра, 2026 22:27
budivelnik написав: Shaman написав:
ту питання не в продуктивності, а в споживачах. чим дешевше власна валюта, тим більше куплять власного, й тим менше імпорту. а один робочий випускав 100 одиниць, а стане потрібно, щоб двоє робочих випускало 200 одиниць. це лише про конкуренції з іноземними виробниками...
