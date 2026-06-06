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Кабмін змінив правила військового обліку: ТЦК та...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Добавлено: Сб 11 июл, 2026 07:26
Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів ухвалив зміни до Порядку ведення військового обліку, які передбачають переведення більшості процедур в електронний формат через застосунок «Дія» та Єдиний державний реєстр.
Дивися повний текст Кабмін змінив правила військового обліку: ТЦК та роботодавці взаємодіятимуть через «Дію»
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R2
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Добавлено: Сб 11 июл, 2026 07:26
"Роботодавці ... через застосунок «Дія»"? Як завжди у розумово відсталих журналамерів з фінансів яким дано завдання піарить депутата який немає відношення до Постанов кабінету міністрів.
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salvydas
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