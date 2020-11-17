З 15.10.2020 нові рахунки поза пакетами не відкриваються
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 16 жов, 2020 09:51
З 15.10.2020 нові рахунки поза пакетами не відкриваються
никому не верю
Додано: Сер 21 жов, 2020 05:06
Мои карты открыты давно - кредитка вне пакета,так что платными пакетами в сбере не пользуюсь,но очевыгоду получаю
никому не верю
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:36
Сбєр орігінальнічає
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 лис, 2020 09:40
Заманивают Михалыч.
Додано: Сер 18 лис, 2020 10:42
Комиссия за снятие депозитных денег с текущего счета в Сберб
Уважаемые форумчане,
Скажите пожалуйста правомерно ли банк ввел комиссию за снятие денег с текущего счета, после этого я не могу без потерь снять деньги по окончанию моего депозита, поскольку деньги поступили на текущий счета а за снятие теперь надо платить комиссию. Очень похоже на мошенничество, но я могу ошибаться. И что в данной ситуации посоветуете делать?
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:44
ого, в этом банке ещё кто-то деньги держит
Додано: Сер 18 лис, 2020 11:48
ПРи закритті рахунку теж комісію заберуть?
Слід тарифи глянути і подумати.
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Додано: Сер 18 лис, 2020 11:50
Ні ногою в Сбєр...
http://lx4.me/c/M1NMYoaB 200 грн за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 18 лис, 2020 12:12
ну, если по букве закона, то правомерно
если по человечески - то не очень и устно должны предложить вариант, варианты могут быть так себе, но, кажется , СЭП наружу все еще дешевый
я снимал доллар, чтобы избежать коммиса, конвертнули в гривну, курс получился хороший, откупился тут же в ОТП, еще и гривен 20 заработал, это было до лета, когда очевидно стало что банк сворачивается
но - говоря прямо - банк дает понять всем непонятливым "закройтесь сами", видимо, репутационно нельзя объявлять о закрытии или хз почему: проценты по гривне никогда не были выше кого-то, только вровень, по валюте, ради чего банк и юзали, стали нулевыми,
пакеты новые дешевые - ограничены по картам и счетам...
когда-то держал еще ПМ за всего 5000 депозита, ну и удобно было покупать квартиру на заре финмониторинга - когда Ощады и прочие Белочки играли в "принеси документы", СБер молча отправил несколько траншей в несколько дней на лям и не прожужжал (не исключаю, что и сейчас он такой, но уже завод - вывод стали подороже)
так что - ищите варианты безнала / конверта, или можете попробовать в НБУ, доказав, что открывая Депо подразумевали его бесплатное снятие и не могли изменить впродовж действия депозита, но, думаю, где-то в этой конструкции у вас прокол - или открывали уже после ввода комиссий на снятие, или еще что-то
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