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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 02 жов, 2017 11:10
Дякуємо!
denis1982 Дякуємо за гарний відгук про нашу страхову компанію. Завжди будемо раді бачити Вас серед наших клієнтів. З повагою, прес-центр СК АСКА
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:12
Доволен работой СК АСКА
Доволен на все 100. Было 2 достаточно неприятных случая с моим автомобилем по договору Каско, по поводу размера суммы выплат и сроков по этим же выплатам у меня претензий нет. Поэтому однозначно рекомендую!
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:53
Дякуємо!
pasechniknikita Дякуємо за гарний відгук про роботу нашої компанії! Раді, що змогли допомогти у складній ситуації!
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