Додано: Пон 17 гру, 2018 12:02

Здравствуйте, страховое событие №9480 от 17.09.18 г. Одесса, виновник ДТП, так же как и я, клиенты СК "АСКА", полностью признал свою вину, решение суда в мою пользу, я лично привез в Одесский офис СК "АСКА" с ранее представленными необходимыми документами для выплат компенсации ущерба. Тем не менее, выплат на мой счет так и не поступило. В Одесском офисе СК "АСКА" говорят, что все необходимые документы переданы в департамент выплат, а на "горячей линии" проверяют в 1000-й раз статус моего страхового события, делают запросы в свои профильные департаменты, при этом сообщить статус, а главное выплатить, не могут, не стесняясь мне при этом говорить, что не могут получить обратной связи от своих же профильных подразделений! Резюие - ужаснейшая СК, намерен подавать заявление на нее в суд.