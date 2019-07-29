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Обслуговування в українських
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АСКА

АСКА
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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
  #<1 ... 27282930

ОЦІНІТЬ обслуговування в цій СК (або її філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

АСКА 2.5 5 89
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
38%
34
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
22%
20
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
9%
8
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
11%
10
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
17
Всього голосів : 89
Повідомлення Додано: Пон 02 жов, 2017 11:10

Дякуємо!

denis1982 Дякуємо за гарний відгук про нашу страхову компанію. Завжди будемо раді бачити Вас серед наших клієнтів. З повагою, прес-центр СК АСКА
Пресс-центр СК АСКА
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 чер, 2018 14:12

Доволен работой СК АСКА

Доволен на все 100. Было 2 достаточно неприятных случая с моим автомобилем по договору Каско, по поводу размера суммы выплат и сроков по этим же выплатам у меня претензий нет. Поэтому однозначно рекомендую!
pasechniknikita
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Повідомлення Додано: Пон 23 лип, 2018 09:53

Дякуємо!

pasechniknikita Дякуємо за гарний відгук про роботу нашої компанії! Раді, що змогли допомогти у складній ситуації!
Пресс-центр СК АСКА
 
Повідомлень: 2
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Повідомлення Додано: Пон 17 гру, 2018 12:02

Re: АСКА

Здравствуйте, страховое событие №9480 от 17.09.18 г. Одесса, виновник ДТП, так же как и я, клиенты СК "АСКА", полностью признал свою вину, решение суда в мою пользу, я лично привез в Одесский офис СК "АСКА" с ранее представленными необходимыми документами для выплат компенсации ущерба. Тем не менее, выплат на мой счет так и не поступило. В Одесском офисе СК "АСКА" говорят, что все необходимые документы переданы в департамент выплат, а на "горячей линии" проверяют в 1000-й раз статус моего страхового события, делают запросы в свои профильные департаменты, при этом сообщить статус, а главное выплатить, не могут, не стесняясь мне при этом говорить, что не могут получить обратной связи от своих же профильных подразделений! Резюие - ужаснейшая СК, намерен подавать заявление на нее в суд.
sergey_a_kolesnik
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 09:47

Re: АСКА

Лідер по скаргам, зате лідер по дешевизні автоцивілки в Україні) звязок дуже показовий. Хто хоче мати проблеми - несіть гроші в Аску
samvexler
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Повідомлення Додано: Пон 27 тра, 2019 11:38

ДТП

Не рекомендую страхову компанію дтп сталося 22.02.2019 в якому я був не винен другий учасник дтп признав свою вину і розійшлися по європротоколу, на даний момент пройшло 90днів і ні слуху від страхової тільки постійний ігнор де кожного разу відповідь ми перезвонимо і так неодного разу не передзвонили по дтп підрахунку пошкоджень не озвучили хоча на даний час мала бути виплата не тещо підрахунок пошкодження номер дтп 2338
lvivnomi
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Повідомлення Додано: Вів 09 лип, 2019 19:50

Негативный опыт по Туристической страховке онлайн

Никому не советую связываться с АСКА.
Хочу поделится своим негативным опытом.
Застраховал себя жену и дочку (5 лет) на время поездки в Тайланд в январе (туристическая страховка онлайн)
С дочкой произошел страховой случай, действовал четко по инструкции, собрал все необходимые документы по неотложной мед. помощи. Платил своими деньгами.
По возращении в Украину, отнес все документы в офис АСКИ, оформил заявление на компенсацию, мне обещали, что свяжутся ориентировочно через месяц.
Прошло пол года.
Ни кто, ни разу не пытался со мной связаться.
Одно время я регулярно звонил на горячую линию (раз в неделю).
Каждый раз получал ответ, что "обращение приняли с вами свяжутся в ближайшее время".

Полнейший игнор, короче.

Самое смешное, что и сумма то компенсации небольшая: ~200$

В жизни больше не обращусь в эту компанию ни я ни мои друзья/знакомые.
neo33da
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Повідомлення Додано: Сер 10 лип, 2019 18:58

Положительный опыт

Однако, сегодня был приятно удивлен - получил письмо от АСКА!
Принято положительное решение по выплате.
Получается, не все так плохо, как казалось.
Прошу считать мой пост не актуальным - остаюсь клиентом.
neo33da
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Повідомлення Додано: Вів 30 лип, 2019 12:27

Re: АСКА

Прошло пол года.
Ни кто, ни разу не пытался со мной связаться


Прошу считать мой пост не актуальным - остаюсь клиентом.

садомазо)))
samvexler
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