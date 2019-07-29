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Народний рейтинг страхових компаній, що діють в Україні. Відгуки клієнтів про діяльність українських страхових компаній. Вислови свою думку про рівень обслуговування в українських страхових компаніях.
Додано: Пон 02 жов, 2017 11:10
Дякуємо!
denis1982 Дякуємо за гарний відгук про нашу страхову компанію. Завжди будемо раді бачити Вас серед наших клієнтів. З повагою, прес-центр СК АСКА
Додано: Сер 27 чер, 2018 14:12
Доволен работой СК АСКА
Доволен на все 100. Было 2 достаточно неприятных случая с моим автомобилем по договору Каско, по поводу размера суммы выплат и сроков по этим же выплатам у меня претензий нет. Поэтому однозначно рекомендую!
Додано: Пон 23 лип, 2018 09:53
Дякуємо!
pasechniknikita Дякуємо за гарний відгук про роботу нашої компанії! Раді, що змогли допомогти у складній ситуації!
Додано: Пон 17 гру, 2018 12:02
Re: АСКА
Здравствуйте, страховое событие №9480 от 17.09.18 г. Одесса, виновник ДТП, так же как и я, клиенты СК "АСКА", полностью признал свою вину, решение суда в мою пользу, я лично привез в Одесский офис СК "АСКА" с ранее представленными необходимыми документами для выплат компенсации ущерба. Тем не менее, выплат на мой счет так и не поступило. В Одесском офисе СК "АСКА" говорят, что все необходимые документы переданы в департамент выплат, а на "горячей линии" проверяют в 1000-й раз статус моего страхового события, делают запросы в свои профильные департаменты, при этом сообщить статус, а главное выплатить, не могут, не стесняясь мне при этом говорить, что не могут получить обратной связи от своих же профильных подразделений! Резюие - ужаснейшая СК, намерен подавать заявление на нее в суд.
Додано: Чет 23 тра, 2019 09:47
Re: АСКА
Лідер по скаргам, зате лідер по дешевизні автоцивілки в Україні) звязок дуже показовий. Хто хоче мати проблеми - несіть гроші в Аску
Додано: Пон 27 тра, 2019 11:38
ДТП
Не рекомендую страхову компанію дтп сталося 22.02.2019 в якому я був не винен другий учасник дтп признав свою вину і розійшлися по європротоколу, на даний момент пройшло 90днів і ні слуху від страхової тільки постійний ігнор де кожного разу відповідь ми перезвонимо і так неодного разу не передзвонили по дтп підрахунку пошкоджень не озвучили хоча на даний час мала бути виплата не тещо підрахунок пошкодження номер дтп 2338
Додано: Вів 09 лип, 2019 19:50
Негативный опыт по Туристической страховке онлайн
Никому не советую связываться с АСКА.
Хочу поделится своим негативным опытом.
Застраховал себя жену и дочку (5 лет) на время поездки в Тайланд в январе (туристическая страховка онлайн)
С дочкой произошел страховой случай, действовал четко по инструкции, собрал все необходимые документы по неотложной мед. помощи. Платил своими деньгами.
По возращении в Украину, отнес все документы в офис АСКИ, оформил заявление на компенсацию, мне обещали, что свяжутся ориентировочно через месяц.
Прошло пол года.
Ни кто, ни разу не пытался со мной связаться.
Одно время я регулярно звонил на горячую линию (раз в неделю).
Каждый раз получал ответ, что "обращение приняли с вами свяжутся в ближайшее время".
Полнейший игнор, короче.
Самое смешное, что и сумма то компенсации небольшая: ~200$
В жизни больше не обращусь в эту компанию ни я ни мои друзья/знакомые.
Додано: Сер 10 лип, 2019 18:58
Положительный опыт
Однако, сегодня был приятно удивлен - получил письмо от АСКА!
Принято положительное решение по выплате.
Получается, не все так плохо, как казалось.
Прошу считать мой пост не актуальным - остаюсь клиентом.
Додано: Вів 30 лип, 2019 12:27
Re: АСКА
Прошло пол года.
Ни кто, ни разу не пытался со мной связаться
Прошу считать мой пост не актуальным - остаюсь клиентом.
садомазо)))
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