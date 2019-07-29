Додано: Вів 09 лип, 2019 19:50

Никому не советую связываться с АСКА.

Хочу поделится своим негативным опытом.

Застраховал себя жену и дочку (5 лет) на время поездки в Тайланд в январе (туристическая страховка онлайн)

С дочкой произошел страховой случай, действовал четко по инструкции, собрал все необходимые документы по неотложной мед. помощи. Платил своими деньгами.

По возращении в Украину, отнес все документы в офис АСКИ, оформил заявление на компенсацию, мне обещали, что свяжутся ориентировочно через месяц.

Прошло пол года.

Ни кто, ни разу не пытался со мной связаться.

Одно время я регулярно звонил на горячую линию (раз в неделю).

Каждый раз получал ответ, что "обращение приняли с вами свяжутся в ближайшее время".



Полнейший игнор, короче.



Самое смешное, что и сумма то компенсации небольшая: ~200$



В жизни больше не обращусь в эту компанию ни я ни мои друзья/знакомые.