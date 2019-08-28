Додано: Чет 29 сер, 2019 09:42

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Впервые открыл отзывы о компании, и убедился что ситуация с большим затягиванием выплат, это СТАНДАРТ компании АСКА и для них норма. Жалко, что не делают выводы, и только усугубляют ситуацию для себя же.

ДТП произошло в феврале. Клиент страховой АСКА въехал в припарковано авто, и убежал.. Все оформили через УПП и 102, сразу же обратились в страховую и подали все соответствующие документы без решения суда. Решение суда, подтверждение виновника ДТП вступило в силу в 4м месяце. Оценку повреждений эксперт сделал довольно таки быстро..сразу. На этом все..))

С тех пор ждем копеечную для компании выплату! На звонки страховая с трудом удосуживается отвечать, и то через оператора который ничего не решает, а только передает кому-то.. и больше абсолютно никакой информации..

Жалоба в МТСБУ уже отправлена. На очереди Нацкомфінпослуг. Готовим бумаги для обращения в суд, с компенсацией все затрат понесенного ущерба в результате бездеятельности компании АСКА.

Пишу лишь для того что бы люди были в курсе, и не тянули время (самостоятельно у них ничего не решиться), а сразу обращались с жалобами на эту не серьезную компанию..

Дело № 2195