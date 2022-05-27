Чтобы полицию не вызыватьМария Касьян написав:Зачем нужен Европротокол?
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Додано: Нед 23 січ, 2022 10:56
Re: АСКА
Чтобы полицию не вызывать
Додано: Сер 02 лют, 2022 12:29
Re: АСКА
Не первый месяц сотрудничаю с этим страховщиком. Если честно, работают через раз. Иногда очень быстро берут трубку, направляют в нужное сто и так далее. А иногда до них не дозвониться, что плохо в случае с медицинской страховкой. Надеюсь, компания будет чуть более оперативной.
Додано: Чет 17 бер, 2022 12:59
Re: АСКА
Підкажіть, де можна знайти список країн, у яких діє покриття?
Додано: Пон 28 бер, 2022 13:40
Мала питання щодо типів покриття у медичному полісі, тому перейшла на офіційну сторінку аски. Дуже зручно, одразу можна поспілкуватися з фахівцем та знайти усі відповіді на запитання прямо на сайті. Зручно та оперативно.
Додано: Вів 12 кві, 2022 15:01
Re: АСКА
Оформила у них турстраховку для Литви - страшно було розхворітися за кордоном з їхніми цінами. В цілому задоволена, зробили мені страховку дуже швидко.
Додано: Сер 27 кві, 2022 09:56
Re: АСКА
Підкажіть, яку максимальну суму покриває туристичне страхування для країн шенгенської зони тут?
Додано: Сер 04 тра, 2022 10:06
Скажіть будь ласка, чи можна в АСКА оформити зелену картку? Подобається ця компанія, туристичне страхування добре працює, ліки покрили на відпрчинку. А про зелену картку не можну знайти на сайті іноформацію.
Додано: П'ят 27 тра, 2022 13:55
Re: АСКА
Агов, АСКА, ви хоч слідкуйте за своїм сайтом! Хотів знов замовити у вас автоцивілку, а кнопка "купити онлайн" неробоча - перекидує на головну сторінку. Якщо не оформлюєте зараз такі страховки, то так і напишіть. Або пофіксіть і відновіть роботу кнопки.
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