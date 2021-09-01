RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Аккордбанк

Аккордбанк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 111112113114

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Аккордбанк 3.5 5 54
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
11
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
11%
6
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
6%
3
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
26%
14
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
37%
20
Всього голосів : 54
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 06:06

  Housane написав:В easy pay

Наличными в терминале карту без комиссии?
sens
Аватар користувача
 
Повідомлень: 12655
З нами з: 12.09.13
Подякував: 32 раз.
Подякували: 725 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:03

  sens написав:
  Housane написав:В easy pay

Наличными в терминале карту без комиссии?

https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... b6c04434e/
IDAN
 
Повідомлень: 169
З нами з: 01.03.17
Подякував: 15 раз.
Подякували: 35 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 07:57

  klug написав:Усім нагадую, що сьогодні прекрасний день відключити СМС-інформування на Найкращій.

Дуже дякую, тільки-но прочитав, подзвонив і відключив.
Подивився залишок, наче ще не знімали 10 грн з мене.
Цікаво, а за перші три дні знімуть? СМСок за цей час не було, так як руху коштів не було по картці.

І ще питання? Хтось писав, що начебто зменшать відсоток на залишок з 6 до 5%, але я на сайті бачу, що досі пише 6%. Чи може це з якоїсь дати буде?
Дякую за відповіді!
Искатель
 
Повідомлень: 4868
З нами з: 22.02.16
Подякував: 745 раз.
Подякували: 3340 раз.
 
Профіль
4
6
1
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 11:11

  Искатель написав:
  klug написав:Усім нагадую, що сьогодні прекрасний день відключити СМС-інформування на Найкращій.

Дуже дякую, тільки-но прочитав, подзвонив і відключив.
Подивився залишок, наче ще не знімали 10 грн з мене.
Цікаво, а за перші три дні знімуть? СМСок за цей час не було, так як руху коштів не було по картці.

І ще питання? Хтось писав, що начебто зменшать відсоток на залишок з 6 до 5%, але я на сайті бачу, що досі пише 6%. Чи може це з якоїсь дати буде?
Дякую за відповіді!

Посилання на тарифи з 01/09/2021 отут: https://accordbank.com.ua/ua/about/news ... a6fc11826/

Пункт 1.10 Нарахування процентів на суму залишку на картковому рахунку (річних): від 1 000,01 грн. 5%
kreuz
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3209
З нами з: 10.12.07
Подякував: 168 раз.
Подякували: 245 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Суб 04 вер, 2021 12:04

  kreuz написав:
  Искатель написав:Дуже дякую, тільки-но прочитав, подзвонив і відключив.
Подивився залишок, наче ще не знімали 10 грн з мене.

На горячей линии сказали, что снятие 10-ти гривен происходит в последний день текущего месяца.
lubopytnaya
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4403
З нами з: 06.04.15
Подякував: 1327 раз.
Подякували: 550 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 111112113114
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Kalgan і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (19305)
04.09.2021 13:14
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.