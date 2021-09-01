klug написав:Усім нагадую, що сьогодні прекрасний день відключити СМС-інформування на Найкращій.
Дуже дякую, тільки-но прочитав, подзвонив і відключив. Подивився залишок, наче ще не знімали 10 грн з мене. Цікаво, а за перші три дні знімуть? СМСок за цей час не було, так як руху коштів не було по картці.
І ще питання? Хтось писав, що начебто зменшать відсоток на залишок з 6 до 5%, але я на сайті бачу, що досі пише 6%. Чи може це з якоїсь дати буде? Дякую за відповіді!
klug написав:Усім нагадую, що сьогодні прекрасний день відключити СМС-інформування на Найкращій.
Дуже дякую, тільки-но прочитав, подзвонив і відключив. Подивився залишок, наче ще не знімали 10 грн з мене. Цікаво, а за перші три дні знімуть? СМСок за цей час не було, так як руху коштів не було по картці.
І ще питання? Хтось писав, що начебто зменшать відсоток на залишок з 6 до 5%, але я на сайті бачу, що досі пише 6%. Чи може це з якоїсь дати буде? Дякую за відповіді!