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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: П'ят 10 вер, 2021 19:30
klug Банк отстой полный-пополнял карту снимали 1 процент за пополнение -но с 1 сентября тарифы изменили теперь с 1 сентября пополнение -0 а снятие 1-проц. Сегодня надо было снять сумму и прозрел так как банк за все пополнения сделанные до 1 сент снял 1 процент А теперь за снятие накопившейся суммы также должен заплатить 1 процент-пытался выяснить что за хренотень ведь в итоге имеем 2 процента от всей суммы- двойной развод на деньги. НО Горячая линия при этом доказывает что всё отлично-и невербально посылает вас на х.. .Коротко не советую иметь дело с такими клоунами
Додано: П'ят 10 вер, 2021 20:24
gering
Як то кажуть: "хто на що вчився". Вивів усе, що тут мав - не платив ні за вхід, ні за вихід. СМСки відключить перед входом у режим "консервації".
Додано: Чет 30 вер, 2021 20:55
КБ на жовтень
— 20% Тварини;
— 10% Таксі;
— 3% Розваги та спорт;
— 2% Авіаквитки;
— 2% Одяг та взуття.
Додано: П'ят 01 жов, 2021 07:48
Re: Аккордбанк
10% на Уклон - на сегодня рекорд, больше только у Юнекса
Додано: П'ят 01 жов, 2021 10:53
Додано: П'ят 01 жов, 2021 11:48
Додано: П'ят 01 жов, 2021 20:14
за свои, но кредитные вовремя нуно всеравно гасить, забыл то еще штраф, или у меня было что вроде погасил вовремя а всеравно комиссию сняли, якобы к ним пришли денежки после 16ч, короче внес в последний день, а засчитали следующим и этим штрафам весь кеш бек накрылся за предыдущие месяцы.
Это было не в этом банке, а у аллы.
Додано: Нед 03 жов, 2021 18:33
Re: Аккордбанк
Аллой надо уметь правильно пользоваться
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