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КУА "КИНТО"
вопросы и ответы

КУА "КИНТО" вопросы и ответы
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Усе, що стосується інститутів спільного інвестування: Пайові, корпоративні та внутрішні інвестиційні фонди. Довірче управління активами через інвестиційну компанію або ПІФ.
  #<12345
Повідомлення Додано: Чет 06 тра, 2010 21:48

«КИНТО-Эквити» - фонд акций, поэтому логично сравнивать его динамику с рынком, то есть с фондовым индексом. Если проанализируем динамику за последний месяц, то увидим существенное снижение в начале апреля. С 31 марта по 5 апреля Фонд снизился на 39 грн. или на 2,28%. На аналогичном отрезке времени рынок (индекс UX) сократился на 3,41%. То есть, движение СЧА Фонда осуществлялось в рамках рыночной динамики. Затем, с 5 апреля до завершения месяца, СЧА Фонда повысилась на 3,5%, а индекс - на 11%. И здесь нет ничего удивительного, так как в индексной корзине значительную часть занимают несколько акций - «Мотор Сич» с долей в индексе в 24% и «Центрэнерго» - в 22% (эти эмитенты продемонстрировали существенный рост). Портфель же Фонда - более широкий, чем индекс, да и по структуре они отличаются. Вот и получается, что динамика разная, а тенденция одна.
Евгений Васильев
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 22 тра, 2020 20:31

На сайті КІНТО створена сторінка КІНТО_Вітрина пропозицій https://kinto.com/funds/order-book
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