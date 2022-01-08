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Банк Форум - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 922923924925

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Банк Форум - БАНКРОТ 3.1 5 643
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
25%
159
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
9%
59
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
112
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
33%
215
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
15%
98
Всього голосів : 643
Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 18:38

  sens написав:
  IMPRINTER написав:ага - мне тоже сернуло какие то копейки )

Вы в каком банке эти копейки получаете? Мне аваль ничего не сообщал,пакет оптимальный,новые реквизиты отправлял в Фонд

Поторопитесь, если еще не поздно:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... bank-forum
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Чет 02 тра, 2019 20:13

  sens написав:
  IMPRINTER написав:ага - мне тоже сернуло какие то копейки )

Вы в каком банке эти копейки получаете? Мне аваль ничего не сообщал,пакет оптимальный,новые реквизиты отправлял в Фонд


на альфу
IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 10:41

  Igneus написав:
  sens написав:
  IMPRINTER написав:ага - мне тоже сернуло какие то копейки )

Вы в каком банке эти копейки получаете? Мне аваль ничего не сообщал,пакет оптимальный,новые реквизиты отправлял в Фонд

Поторопитесь, если еще не поздно:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... bank-forum

Все...всі вільні мабуть...ні обіцянок ні пробачень.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 11:38

  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:Поторопитесь, если еще не поздно:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... bank-forum

Все...всі вільні мабуть...ні обіцянок ні пробачень.


Думаете ликвидируют и никто никому ничего уже не должен?
Юридически это возможный вариант?
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 17:06

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:Поторопитесь, если еще не поздно:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... bank-forum

Все...всі вільні мабуть...ні обіцянок ні пробачень.


Думаете ликвидируют и никто никому ничего уже не должен?
Юридически это возможный вариант?

Так даже по Закону "Про гарантування" все требования, даже акцептованные, оставшиеся после реализации всего имущества и т.п. - считаются погашенными
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Пон 06 тра, 2019 21:24

  Aps написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  Igneus написав:Поторопитесь, если еще не поздно:
http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... bank-forum

Все...всі вільні мабуть...ні обіцянок ні пробачень.


Думаете ликвидируют и никто никому ничего уже не должен?
Юридически это возможный вариант?

Да, требования кредитора считаются погашенными из-за недостаточности активов банка.
Только акционеры (собственники) банка будут должны - статья 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и статья 1166 Гражданского кодекса Украины, если доведете в суде нанесение ими ущерба.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2019 22:59

  YKK написав:
  Igneus написав:Поторопитесь, если еще не поздно:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... bank-forum

Уже наверное поздно.Звонил, сказали, что реквизиты изменить уже нельзя.Хотя банк еще не ликвидирован и не исключен из реестра. :(

Согласно статье 537 Гражданского кодекса Украины должник, то есть в данном случае банк Форум в лице Фонда, может исполнить свое обязательство путем внесения принадлежащих кредитору денег в депозит нотариуса в случаях, если кредитор отсутствует в месте исполнения обязательства или уклоняется от принятия его исполнения, а также в случае отсутствия представителя у недееспособного кредитора. Нотариус должен известить такого кредитора о внесении долга в его депозит.

Оказывается, что имеется 7061 вкладчик-кредитор банка Форум четвертой очереди, которые не получили 51 473 280,63 грн. , и банк Форум в лице Фонда перечислил их в депозит нотариуса:

http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... toi-cherhy

Возможно, что среди этих вкладчиков-кредиторов 4-ой очереди есть и те, которые не уточнили своих новых банковских реквизитов, ведь в конце 2018 - начале 2019 года банки меняли реквизиты карточных счетов. И хотя нотариус должен известить таких вкладчиков-кредиторов 4-ой очереди о внесении средств в его депозит, все-таки им не следует этого ждать и нужно самим поинтересоваться у Фонда об этих нотариусах и, возможно, получить свои деньги.
Ведь общая сумма на всех немалая - почти 51,5 млн.грн.
Igneus
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 чер, 2019 16:20

Re: Банк Форум - БАНКРОТ

Мне пришло письмо от нотариуса Верповской Елены Владимировны, Киев , тел. 044 501 64 38 , чтобы я забрала деньги.
Звоните к ней и узнавайте все.
Лагуна
 
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Повідомлення Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:11

Re: Банк Форум - БАНКРОТ

Здравствуйте!
Не подскажет ли кто-нибудь, как можно связаться с ликвидатором банка Форум?
ruslan_martinenko82
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Повідомлення Додано: Сер 09 сер, 2023 00:34

  ruslan_martinenko82 написав:Здравствуйте!
Не подскажет ли кто-нибудь, как можно связаться с ликвидатором банка Форум?

Банк ликвидирован полностью ещё в 2019 году, полномочия Фонда, как ликвидатора, прекращены, банк исключён из всех реестров. Разве что писать в адрес Фонда на получение какой либо информации…
AlexSV
 
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