Банк Форум - БАНКРОТ

Додано: Сер 08 тра, 2019 22:59

YKK написав: Igneus написав: Поторопитесь, если еще не поздно:



http://www.fg.gov.ua/not-paying/liquida ... bank-forum Поторопитесь, если еще не поздно:

Уже наверное поздно.Звонил, сказали, что реквизиты изменить уже нельзя.Хотя банк еще не ликвидирован и не исключен из реестра. Уже наверное поздно.Звонил, сказали, что реквизиты изменить уже нельзя.Хотя банк еще не ликвидирован и не исключен из реестра.

Согласно статье 537 Гражданского кодекса Украины должник, то есть в данном случае банк Форум в лице Фонда, может исполнить свое обязательство путем внесения принадлежащих кредитору денег в депозит нотариуса в случаях, если кредитор отсутствует в месте исполнения обязательства или уклоняется от принятия его исполнения, а также в случае отсутствия представителя у недееспособного кредитора. Нотариус должен известить такого кредитора о внесении долга в его депозит.Оказывается, что имеетсявкладчик-кредитор банка Форум четвертой очереди, которые не получили, и банк Форум в лице Фонда перечислил их в депозит нотариуса:Возможно, что среди этих вкладчиков-кредиторов 4-ой очереди есть и те, которые не уточнили своих новых банковских реквизитов, ведь в конце 2018 - начале 2019 года банки меняли реквизиты карточных счетов. И хотя нотариус должен известить таких вкладчиков-кредиторов 4-ой очереди о внесении средств в его депозит, все-таки им не следует этого ждать и нужно самим поинтересоваться у Фонда об этих нотариусах и, возможно, получить свои деньги.Ведь общая сумма на всех немалая - почти