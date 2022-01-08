Банк Форум - БАНКРОТ

Поторопитесь, если еще не поздно:
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Чет 02 тра, 2019 18:38
Поторопитесь, если еще не поздно:
Додано: Чет 02 тра, 2019 20:13
Додано: Пон 06 тра, 2019 10:41
Все...всі вільні мабуть...ні обіцянок ні пробачень.
Додано: Пон 06 тра, 2019 11:38
Думаете ликвидируют и никто никому ничего уже не должен?
Юридически это возможный вариант?
Додано: Пон 06 тра, 2019 17:06
Так даже по Закону "Про гарантування" все требования, даже акцептованные, оставшиеся после реализации всего имущества и т.п. - считаются погашенными
Додано: Пон 06 тра, 2019 21:24
Да, требования кредитора считаются погашенными из-за недостаточности активов банка.
Только акционеры (собственники) банка будут должны - статья 58 Закона Украины "О банках и банковской деятельности" и статья 1166 Гражданского кодекса Украины, если доведете в суде нанесение ими ущерба.
Додано: Сер 08 тра, 2019 22:59
Согласно статье 537 Гражданского кодекса Украины должник, то есть в данном случае банк Форум в лице Фонда, может исполнить свое обязательство путем внесения принадлежащих кредитору денег в депозит нотариуса в случаях, если кредитор отсутствует в месте исполнения обязательства или уклоняется от принятия его исполнения, а также в случае отсутствия представителя у недееспособного кредитора. Нотариус должен известить такого кредитора о внесении долга в его депозит.
Оказывается, что имеется 7061 вкладчик-кредитор банка Форум четвертой очереди, которые не получили 51 473 280,63 грн. , и банк Форум в лице Фонда перечислил их в депозит нотариуса:
Возможно, что среди этих вкладчиков-кредиторов 4-ой очереди есть и те, которые не уточнили своих новых банковских реквизитов, ведь в конце 2018 - начале 2019 года банки меняли реквизиты карточных счетов. И хотя нотариус должен известить таких вкладчиков-кредиторов 4-ой очереди о внесении средств в его депозит, все-таки им не следует этого ждать и нужно самим поинтересоваться у Фонда об этих нотариусах и, возможно, получить свои деньги.
Ведь общая сумма на всех немалая - почти 51,5 млн.грн.
Додано: Пон 17 чер, 2019 16:20
Re: Банк Форум - БАНКРОТ
Мне пришло письмо от нотариуса Верповской Елены Владимировны, Киев , тел. 044 501 64 38 , чтобы я забрала деньги.
Звоните к ней и узнавайте все.
Додано: П'ят 04 сер, 2023 11:11
Re: Банк Форум - БАНКРОТ
Здравствуйте!
Не подскажет ли кто-нибудь, как можно связаться с ликвидатором банка Форум?
Додано: Сер 09 сер, 2023 00:34
Банк ликвидирован полностью ещё в 2019 году, полномочия Фонда, как ликвидатора, прекращены, банк исключён из всех реестров. Разве что писать в адрес Фонда на получение какой либо информации…
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