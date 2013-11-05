Укрпромбанк - БАНКРОТ

vadz555
ошибаетесь, все обороты бывших контор идут ч/з "акта БАНК" !!!!!!!!111
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
Додано: Сер 29 гру, 2010 19:39
vadz555
ошибаетесь, все обороты бывших контор идут ч/з "акта БАНК" !!!!!!!!111
Додано: Пон 07 лют, 2011 11:26
Подскажите плиз, а как быть с безналом.
У меня в укрпромбанке зависло на безнальных счетах в общей сложности около 17 тыс. грн. Уже больше двух лет висят. Поставили в какую-то мифическую очередь :evil:
Додано: Вів 15 лис, 2011 00:13
Со времени этого прогноза бездипломного прошло более полутора лет - не исполнилось. Даже частично...
Лучше ужасный конец,чем бесконечный ужас.
Додано: Пон 12 тра, 2014 11:28
ПРЕС-АНОНС
ПРЕС-АНОНС
15 травня з 10-00 до 12-00 під стінами Національного банку України (вул.Інститутська,9) члени нашої громадської організації з використаннням плакатів та мегафонів проведуть мирний мітинг.
На зібранні представники народу зачитають та передадуть керівництву НБУ свої вимоги:
– виплата вкладникам їхніх заощаджень згідно з законами України,
– домогтися виконання рішень судів,
– змінити Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,
– захист конституційних прав та інтересів грамадян від “беспредельщиков” у банках держави,
– викорінення корупції з банківської системи країни,
– негайне звільнення першого заступника голови НБУ В.Л.Кротюка та директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб В.В.Пасічника.
Допоможімо громадою новому голові НБУ С.І.Кубіву наводити належний порядок в банківській системі України, переорієнтувавши її на реальний розвиток економіки, на службу та задоволення потреб.
Запрошуємо всю громаду сприяти висвітленню нашої боротьби.
Додано: Вів 15 січ, 2019 10:04
Если банк ликвидирован "Укрпромбанк ",то где находиться архи
за 2006год ,что у физического лица был депозит?
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