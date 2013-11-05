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Укрпромбанк - БАНКРОТ

Укрпромбанк - БАНКРОТ
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Неплатоспроможні банки в стадії ліквідації
  #<1 ... 234235236237

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Укрпромбанк - БАНКРОТ 2.5 5 459
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
37%
168
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
18%
82
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
15%
70
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
17%
78
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
13%
61
Всього голосів : 459
Повідомлення Додано: Сер 29 гру, 2010 19:39

vadz555

ошибаетесь, все обороты бывших контор идут ч/з "акта БАНК" !!!!!!!!111
альтвижен
 
 
Повідомлення Додано: Пон 07 лют, 2011 11:26

Подскажите плиз, а как быть с безналом.
У меня в укрпромбанке зависло на безнальных счетах в общей сложности около 17 тыс. грн. Уже больше двух лет висят. Поставили в какую-то мифическую очередь :evil:
Сosanostra
 
 
Повідомлення Додано: П'ят 18 бер, 2011 13:14

epravda.com.ua/publications/2011/03/18/277771/
альтвижен
 
 
Повідомлення Додано: Вів 15 лис, 2011 00:13

  Diplomnet написав:
FONTAN написав:А про то что у нас деньги -а что не деньги ...-=я в нашей стране всё покупаю только за гривню..за баксы нигде ничего не продают.Если бы их не меняли в обменниках на грвни - то мы мы бы с баксами все померли с голодуууу...


точно.... но самое страшное что в один день проснувшийся с баксами под подушкой - это будут обычные зеленые бумажки которые никому не нужны будут
1. Америка в 2011 году вводи новую валюту Амеро
2 Китай скидывает доллары тоннами - понимаю что близок обвал доллара
3 Террористич аткка на США- обвал бирж и паника - крах фонды
Со времени этого прогноза бездипломного прошло более полутора лет - не исполнилось. Даже частично...
Лучше ужасный конец,чем бесконечный ужас.
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Повідомлення Додано: Пон 12 тра, 2014 11:28

ПРЕС-АНОНС

ПРЕС-АНОНС

15 травня з 10-00 до 12-00 під стінами Національного банку України (вул.Інститутська,9) члени нашої громадської організації з використаннням плакатів та мегафонів проведуть мирний мітинг.
На зібранні представники народу зачитають та передадуть керівництву НБУ свої вимоги:
– виплата вкладникам їхніх заощаджень згідно з законами України,
– домогтися виконання рішень судів,
– змінити Закон України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб»,
– захист конституційних прав та інтересів грамадян від “беспредельщиков” у банках держави,
– викорінення корупції з банківської системи країни,
– негайне звільнення першого заступника голови НБУ В.Л.Кротюка та директора-розпорядника Фонду гарантування вкладів фізичних осіб В.В.Пасічника.

Допоможімо громадою новому голові НБУ С.І.Кубіву наводити належний порядок в банківській системі України, переорієнтувавши її на реальний розвиток економіки, на службу та задоволення потреб.

Запрошуємо всю громаду сприяти висвітленню нашої боротьби.
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Повідомлення Додано: Вів 15 січ, 2019 10:04

Если банк ликвидирован "Укрпромбанк ",то где находиться архи

за 2006год ,что у физического лица был депозит?
marina2019
 
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