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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 17 січ, 2018 22:57
bas
Вопрос к вам как к руководителю соответствующего подразделения банка.
Если физлицо со счетами (2620 и 2625) в 4-5 различных банках периодически (10 - 15 операций в месяц) осуществляет переводы средств между этими своими счетами c назначением "поповнення власного поточного (карткового) рахунку" на общую сумму от 150 до 300 тыс. грн. в месяц с последующим снятием наличных, оплатами по СЭП и тратой с карт (50/30/20) - такие операции относятся финмоном банка к сомнительным (ВК/ФТ)? Банк избавится от такого клиента?
Первичный источник средств абсолютно "белый".
Заранее благодарен за ответ!
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Anadonta
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:06
Anadonta
изгоняли даже за переводы между собственными счетами, открытыми в одном и том же банке ... а ты говорите про разные ...
после 42-й постановы у всех банков полностью сорвало крышу ...
еще год назад Кредо такого себе не позволял ... да и щас он повел себя впринципи культурно ... счета не лочил, за месяц известил ... т.е. как бы глобальных претензий лично у меня нет, просто абсурдность всего этого удивляет ... когда предоставляешь документы, все поясняешь, при чем с припиской - если вам еще что-то непонятно, если вам нужны еще какие-либо доки - все будет предоставлено - тока скажи ... тебе говорят, что да нас все устроило претензий нет ... а через 2 недели без объяснения просто тупо суют бумажку про разрыв отношений ...
да конечно я могу их понять - у них щас принцип "убить проще, чем лечить", пожтому они начали применять методы финансовой эвтаназии, т.к. наш родной НБУ взвалил на банки непонятные им функции, где толком непонятно, что они должны делать, но щато хорошо расписали как их можно штрафовать и в любой момент забрать лицензию на основании несоблюдения финмона. Поэтому они вынуждены любого клиента, чье поведение немного отклоняется от поведения среднестатистического клиента (т.е. зачастую малограмотного в вопросах управления личными финансами человека) изгонять из числа клиентов банка.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Сер 17 січ, 2018 23:09, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:07
Scholar написав: gav написав:
Коллеги изгнанные, вас хоть банк предупредил, а клиентку одесского отделения изгнали без предупреждения... Вот такой европейский банк...
Без предупреждения - это как? Ждали на пороге с пакетом наличных?
П.С. Кстати, интересно, за что изгнали
Да просто в воскресенье обнаружилось, что карты не работают.
Горячка и отделения 2 дня не могли понять чтозаерунда, кивали и посылали друг к другу, но вчера вечером таки зачитали с бумажки примерно то же, что тут выкладывали.
Уведомления до этого никакого не было, как и претензий от банка в прошлом.
bas, как специалист и прочий профиль "с той стороны", разъясни, так вообще такое могло произойти в европейском банке?
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gav
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:42
IMPRINTER
Если не секрет, перегонялись сотни тысяч и десятки раз на день?
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Anadonta
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Додано: Сер 17 січ, 2018 23:45
Anadonta написав:IMPRINTER
Если не секрет, перегонялись сотни тысяч и десятки раз на день?
Ну вдумайтесь.
Между счетами одного клиента в обном банке.
Деньги неипокидали границу его ИНН.
Имеет значение это было редко или часто много или мало,?
Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?
В данном случае речь не о Кредо. Но прецедент был.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 00:12
IMPRINTER
Так-то оно так - полностью согласен, что банк по идее не должно тревожить, сколько и из какого в какой карман клиент перекладывает свои деньги.
Но в реале выходит иначе, раз отказывают в обслуживании...
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Anadonta
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Додано: Чет 18 січ, 2018 00:15
IMPRINTER написав: Anadonta написав:IMPRINTER
Если не секрет, перегонялись сотни тысяч и десятки раз на день?
Ну вдумайтесь.
Между счетами одного клиента в обном банке.
Деньги неипокидали границу его ИНН.
Имеет значение это было редко или часто много или мало,?
Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?
В данном случае речь не о Кредо. Но прецедент был.
Позвольте уточнить важную деталь - верно ли я понимаю, что деньги не покидали счетов в этом банке при этом?
например в виде снятия нала и обратного заброса его на счета?
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curiousobro
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Додано: Чет 18 січ, 2018 00:34
curiousobro написав: IMPRINTER написав: Anadonta написав:IMPRINTER
Если не секрет, перегонялись сотни тысяч и десятки раз на день?
Ну вдумайтесь.
Между счетами одного клиента в обном банке.
Деньги неипокидали границу его ИНН.
Имеет значение это было редко или часто много или мало,?
Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?
В данном случае речь не о Кредо. Но прецедент был.
Позвольте уточнить важную деталь - верно ли я понимаю, что деньги не покидали счетов в этом банке при этом?
например в виде снятия нала и обратного заброса его на счета?
В общем закончу мысль.
Если в процессе учавстсвуют карты и нал - то да, количество и объем транзакций имеет значение, даже в границах ИНН. Потому что снятиями и внесениями могут заниматся разные люди, притом со стороны банка это вроде выглядит как один. Мутно, я бы тоже послал.
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Додано: Чет 18 січ, 2018 06:15
IMPRINTER написав:
Если вы будете с левого в правый карман одних джинсов перекладывать?
Просто так никто не будет перекладывать. Должен быть экономический смысл в этом. Его и надо было осветить в объяснительной. Правда и это не поможет. Ну а вдруг.
«Я отношусь к банкам как к креветкам:
выедаю самое вкусное, а остальное выбрасываю»
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