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Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 11 гру, 2021 14:07
euroua написав:
2. Сегодня активировал, а в Googple Pay карты не добавляются - выдает ошибку. Имеет смысл подождать или система умерла?
тоже была такая проблема - карта не полключалась ни в приложении gpay, ни в приложении банка
на горячке сказали, что подключать можно только через сутки после активации
но оказалось, что подключение работает только в gpay, а в приложении банка так будет ошибка
на вопрос WTF горячка ответила, что в тех.службе сказали, что эта функция в приложении банка сейчас не работает
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Додано: Пон 20 гру, 2021 13:18
Kredobank, майже 2 роки тому пробував відкрити кредитну картку. У відкриття кредитної лінії відмовили. Рахунку я того не бачу в КредаДайрект. Однак банк щомісяця подає в УБКІ, що в мене відкритий кредит в банку, з нулевою сумою кредиту.
Навіщо таке робити?
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Кочевник
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Додано: Пон 20 гру, 2021 15:18
Кочевник написав:
Однак банк щомісяця подає в УБКІ, що в мене відкритий кредит в банку, з нулевою сумою кредиту.
З Правильною зараз така сама історія.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 05:55
Правильная карта, как бы, кредитная. На сайте указано, что через 3 месяца пользования могут подключить кредитную линию.
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MASolomko
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:00
В цьому місяці не отримав жодного смс про виконання\невиконання умов. Позвонив на теплу лінію - сказали виконав) Думав вже пролетів, виявляється - ні, просто не шлють смс.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:28
MASolomko написав:
Правильная карта, как бы, кредитная. На сайте указано, что через 3 месяца пользования могут подключить кредитную линию.
Добрий день! Правильна картка - дебетова, але після трьох місяців користування ви отримаєте персональну пропозицію про кредитний ліміт. Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки, кредит готівкою чи кредитна картка.
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Kredobank
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:30
Кочевник написав:Kredobank
, майже 2 роки тому пробував відкрити кредитну картку. У відкриття кредитної лінії відмовили. Рахунку я того не бачу в КредаДайрект. Однак банк щомісяця подає в УБКІ, що в мене відкритий кредит в банку, з нулевою сумою кредиту.
Навіщо таке робити?
Добрий день. Для з'ясування вашого питання нам потрібно більше інформації. Будь ласка, напишіть нам у приватні повідомлення свої дані, ми спробуємо вирішити це питання.
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:36
Kredobank написав:
Правильна картка - дебетова... Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки...
Під "чинна картка" мається на увазі ліміт на Правильну картку?
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MASolomko
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Додано: Вів 21 гру, 2021 11:39
MASolomko написав: Kredobank написав:
Правильна картка - дебетова... Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки...
Під "чинна картка" мається на увазі ліміт на Правильну картку?
Так, йдеться про ліміт до Правильної картки
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