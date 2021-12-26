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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 277278279280

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Нед 26 гру, 2021 22:56

  vovareuckij написав:
  Kredobank написав:
  MASolomko написав:Правильная карта, как бы, кредитная. На сайте указано, что через 3 месяца пользования могут подключить кредитную линию.

Добрий день! Правильна картка - дебетова, але після трьох місяців користування ви отримаєте персональну пропозицію про кредитний ліміт. Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки, кредит готівкою чи кредитна картка.

Не получал никаких предложений по кредитному лимиту, уже пятый месяц юзаю карту, зачем обманываете)) Если такие предложения и есть, то значит они не для каждого пользователя карты.


они ж выше писали что после первой волны кредиты пойдут
осталось понять волна с 1 января или с как закончится акция для всех кто открылся
cohan
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Повідомлення Додано: Пон 27 гру, 2021 04:26

  vovareuckij написав:Если в декабре открыть Правильную, то с января будет счетчик или уже все поезд ушел? Писали, что до 31 декабря ее открывают.

Если после 15 открыть то да, в январе отчёт начнется.
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  #<1 ... 277278279280
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