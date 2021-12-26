MASolomko написав:Правильная карта, как бы, кредитная. На сайте указано, что через 3 месяца пользования могут подключить кредитную линию.
Добрий день! Правильна картка - дебетова, але після трьох місяців користування ви отримаєте персональну пропозицію про кредитний ліміт. Ви також матимете змогу обрати між трьома варіантами кредитів: ліміт до чинної картки, кредит готівкою чи кредитна картка.
Не получал никаких предложений по кредитному лимиту, уже пятый месяц юзаю карту, зачем обманываете)) Если такие предложения и есть, то значит они не для каждого пользователя карты.
они ж выше писали что после первой волны кредиты пойдут осталось понять волна с 1 января или с как закончится акция для всех кто открылся