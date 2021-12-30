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Обслуговування в українських
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Кредобанк

Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 278279280281

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Кредобанк 3 5 169
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
27%
45
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
12%
21
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
27
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
25%
42
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
20%
34
Всього голосів : 169
Повідомлення Додано: Чет 30 гру, 2021 13:35

  Kredobank написав:
  Zonenor написав:Почему в истории операций указывается дата платежа, но не указывается время? И в выписке я так понимаю показывает дату платежа и дату проводки тоже в формате день/месяц/год , но не указывается время. Если несколько одинаковых платежей в один день трудно разобраться.

Добрий день!
В онлайн-банкінгу точний час операції вказано в Деталях операції. Натискаєте "Історія" і обираєте ту операцію, що вас цікавить. В деталях знайдете дату створення та дату кінцевого статусу з вказанням часу в годинах.

В разделе "история" из всех операций указываются только обмены валюты. Зачисления на карту, переводы, покупки не отображаются. Вот скриншот с мобильного приложенияЗображення
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:26

Необходимые траты по правильной совершил 30-го вечером. В истории по карте оно есть, по счету на этот момент нет. Месяц пойдет в зачёт для кишмыша, или не успел?
Hotab
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:30

  Hotab написав:Необходимые траты по правильной совершил 30-го вечером. В истории по карте оно есть, по счету на этот момент нет. Месяц пойдет в зачёт для кишмыша, или не успел?

Видихайте, встигли. Тут трати для кишмишу зараховуються по даті покупки а не проводки.
miltador
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:42

  miltador написав:
  Hotab написав:Необходимые траты по правильной совершил 30-го вечером. В истории по карте оно есть, по счету на этот момент нет. Месяц пойдет в зачёт для кишмыша, или не успел?

Видихайте, встигли. Тут трати для кишмишу зараховуються по даті покупки а не проводки.

а есть доказанный опыт? про слова офпреда в курсе

с другой стороны - все равно выбора уже нет )
cohan
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:08

  cohan написав:
  miltador написав:
  Hotab написав:Необходимые траты по правильной совершил 30-го вечером. В истории по карте оно есть, по счету на этот момент нет. Месяц пойдет в зачёт для кишмыша, или не успел?

Видихайте, встигли. Тут трати для кишмишу зараховуються по даті покупки а не проводки.

а есть доказанный опыт? про слова офпреда в курсе

с другой стороны - все равно выбора уже нет )

У меня в прошлом месяце так было, что оплачивал картой кредо в последний день ноября, добивая до положенных 3к. Все ок, в зачет посчиталось.
Zonenor
 
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Повідомлення Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:02

  Zonenor написав:
  cohan написав:а есть доказанный опыт? про слова офпреда в курсе

с другой стороны - все равно выбора уже нет )

У меня в прошлом месяце так было, что оплачивал картой кредо в последний день ноября, добивая до положенных 3к. Все ок, в зачет посчиталось.

Аналогічний досвід.
miltador
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  #<1 ... 278279280281
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