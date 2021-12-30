Кредобанк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 30 гру, 2021 13:35
Kredobank написав: Zonenor написав:
Почему в истории операций указывается дата платежа, но не указывается время? И в выписке я так понимаю показывает дату платежа и дату проводки тоже в формате день/месяц/год , но не указывается время. Если несколько одинаковых платежей в один день трудно разобраться.
Добрий день!
В онлайн-банкінгу точний час операції вказано в Деталях операції. Натискаєте "Історія" і обираєте ту операцію, що вас цікавить. В деталях знайдете дату створення та дату кінцевого статусу з вказанням часу в годинах.
В разделе "история" из всех операций указываются только обмены валюты. Зачисления на карту, переводы, покупки не отображаются. Вот скриншот с мобильного приложения
Zonenor
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 09:26
Необходимые траты по правильной совершил 30-го вечером. В истории по карте оно есть, по счету на этот момент нет. Месяц пойдет в зачёт для кишмыша, или не успел?
Hotab
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:30
Hotab написав:
Необходимые траты по правильной совершил 30-го вечером. В истории по карте оно есть, по счету на этот момент нет. Месяц пойдет в зачёт для кишмыша, или не успел?
Видихайте, встигли. Тут трати для кишмишу зараховуються по даті покупки а не проводки.
miltador
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 12:42
miltador написав: Hotab написав:
Необходимые траты по правильной совершил 30-го вечером. В истории по карте оно есть, по счету на этот момент нет. Месяц пойдет в зачёт для кишмыша, или не успел?
Видихайте, встигли. Тут трати для кишмишу зараховуються по даті покупки а не проводки.
а есть доказанный опыт? про слова офпреда в курсе
с другой стороны - все равно выбора уже нет )
cohan
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 13:08
cohan написав: miltador написав: Hotab написав:
Необходимые траты по правильной совершил 30-го вечером. В истории по карте оно есть, по счету на этот момент нет. Месяц пойдет в зачёт для кишмыша, или не успел?
Видихайте, встигли. Тут трати для кишмишу зараховуються по даті покупки а не проводки.
а есть доказанный опыт? про слова офпреда в курсе
с другой стороны - все равно выбора уже нет )
У меня в прошлом месяце так было, что оплачивал картой кредо в последний день ноября, добивая до положенных 3к. Все ок, в зачет посчиталось.
Zonenor
Повідомлень: 68
З нами з: 26.02.14
Подякував: 5 раз.
Подякували: 8 раз.
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Додано: П'ят 31 гру, 2021 14:02
Zonenor написав: cohan написав:
а есть доказанный опыт? про слова офпреда в курсе
с другой стороны - все равно выбора уже нет )
У меня в прошлом месяце так было, что оплачивал картой кредо в последний день ноября, добивая до положенных 3к. Все ок, в зачет посчиталось.
Аналогічний досвід.
miltador
Повідомлень: 436
З нами з: 08.01.20
Подякував: 57 раз.
Подякували: 93 раз.
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