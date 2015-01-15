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#<1 ... 276277278279 Додано: Пон 29 січ, 2018 18:49 Re: Нерухомість у Львові akurt написав: Лягти на канапу та відпочивати: тільки так!

Іноді можна чухати по животику...



ЛЬВІВСЬКО-ІРЛАНДСЬКІ ПОКАТУШКИ



(до Дня святої Бриггіти, що світукують у минулому львів'яни в Ірландії)



Примітка 1. День святої Бриггіти (давньоірландське Imbolc, Imbolg) — одне з чотирьох головних свят кельтського язичницького календаря, свято закінчення зими і початку весни, а також відродження природи; його святкування припадало на 1 лютого.

Примітка 2. Львівський іподром — найновіший в Україні і єдиний на заході України — є унікальним, на якому споруджена трав'яна скакова доріжка за європейським зразком, для проведення випробувань племінних коней верхових порід. Площа самого іподрому 88.5 га (!!!).

Примітка 3. Поруч з іподромом знаходиться ЖК "Новий" - 6 малоповерхових будинків високої якості забудови - будівельна компанія "МетГал". Будинки побудовані із червоної керамічної цегли, зовні утепелні 10-см шаром пенопласту, поштукатурені та пофарбовані, все обладнання - Польщя. Приватна територія за сучасним парканом, 3 дитячих майданчика, парковка, спортивний майданчик, ландшафтний дизайн, ОСББ. Квартири на продаж тільки у власників (на 29 січня - продється одна 1-к вартира та одна 4-к дворівнева. Орієнтир ціни квартир з ремонтом - 1000 $ за кв. метр). Поруч - три (!!!) озера (одне в парку "Бондарівка" за парканом ЖК "Новий" - два на відстані в 300 м трохи далі новобудови ЖК "Арена". В их будинках звичайна ціна оренди 1-к квартири 7 000 - 9 000 гривень, 2-х кімнатної - 12 000 гривень на місяць).



Давно це було... На 20 років пізніше, ніж за рішенням Держагропрому СРСР, Львівський іподром було зараховано до п'ятірки провідних іподромів у колишньому СРСР.



Три товариша дегустували Львівське пиво у знаменитих львівських підвалах, був 2008 рік...



- Для мене найкраще лягти на канапу та відпочивати: тільки так! - вимовив перший товариш, дивлячись на піну Львівського пива...

- Іноді можна чухати по животику! - так вимовив другий товариш, дивлячись на пустий вже бокал Львівського пива...

- А я працюю у Львівському трамвайно-тролейбусному управлінні та отримую 2000 гривень на місяць! - так промовив третій товариш, дивлячись на непочатий бокал Львівського пива...



- Так і будеш отримувати 2000 гривень до самої пенсії! - промовив перший товариш, дивлячись на піну Львівського пива...

- 2000? Круто! Іноді можна чухати по животику! - так вимовив другий товариш, дивлячись на пустий вже бокал Львівського пива...

- А я працюю у Львівському трамвайно-тролейбусному управлінні та отримую 2000 гривень на місяць, та не бачу світло в кінці тонеля... - так промовив третій товариш, дивлячись на непочатий бокал Львівського пива...



- Так і будеш отримувати 2000 гривень до самої пенсії! - мовив перший товариш, дивлячись на піну Львівського пива...

- 2000? Пройде 10 років - настане 2018 рік і 2000 гривень буде непоганою заробітною платою..., - так сказав другий товариш, дивлячись на пустий вже бокал Львівського пива...

- Тре щось робити! - так промовив третій товариш, дивлячись на непочатий бокал Львівського пива...



Майже відразу пішов на Львівський іподром та влаштувався на 3-и місячні курси жокеїв - фахівців з тренування коней.



Примітка 4. Слово жокей, тобто Jockey є різновидом ім'я «Джок», що на півночі Англії є шотландською формою імені «Джон». Використовують його принаймні з 1529 року. Як випливає з назви, термін з'явився в Шекспіра у виставі Ричард ІІІ (Jockey Норфолкський).



Пройшло три місяці та наш третій товариш отримав за допомогою тренера роботу на Іподромі в Ірландії.



Примітка 5. Ірла́ндія (ірл. Éire — МФА: [ˈeːrʲə], англ. Ireland), Республіка Ірландія (ірл. Poblacht na hÉireann, англ. Republic of Ireland) — держава в північно-західній Європі на 5/6 території о. Ірландія, що був поділений 1921 року. Вираз «Республіка Ірландія» (ірл. Poblacht na hÉireann) є лише характеристикою держави, проте не її назвою.





Ліричний відступ. Чомусь всі думають, що за кордоном намазано медом та пахне червоною ікрою.

Ні, пройде років з 5, і тільки тоді Ви зможете відчувати, що ви щось реально можете, та чогось досягли...

Цілих п'ять років наш товариш ночував у сараях разом із конями, спав на соломі, їв... ну, те й їв... Боліло тіло... Бач воно як... Катаися на конях 1 годину як турист у Карпатах - дуже приємно... Через 2 години - болить все тіло...

А якщо 12 годин?

Кожен день?

Кожного дня чути у Львові: караул! Мало платять зарплату! Всього 10 000 за те, що я просто приїхав на роботу!

Так, згоден, я нічого не робив!

І не хочу! Шевелитися не буду!



5 років йшли помітно важко:

- виявилося, що в Іраландії мова ніби-то англійська, яку ніби-то вчив в університеті, але має 100 діалектів. Перейшлов вулицю - вже не розумієш, що говорять...

- виявилося, що ти отримуєш мізерну платню, таку мізерну, що про це й говорити соромно...

- виявилося, що ти отримуєш мізерну платню, таку мізерну, що із проституток приходять до тебе в сарай тільки тендітні худеньки пані з Бразилії...

- виявилося, що твої очі можуть плакати, уткнувшись у солом'яну подушку... І це зовсім не соромно...

- виявилося, що через три роки в тебе є стільки грошей, що ти можеш купити у рідному Львові 2-к квартиру та здавати квартирантам...

- виявилося, що якщо у Львові здавати квартирантам, то в Дубліні вже можна навіть завітати у супермаркет та купити щось поїсти не з розпродажу...

- виявилося, що твоя кваліфікація стала такою, що тобі запропоноували нову ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ посаду - не просто вчити діточок кататися на конячці, як на іподромі у Львові, а тобі будуть довіряти роботу головну, "Як зробити з молодого дикого коника такого коника, щоби виставити його на аукціоні в Дубаї та продати за 20 000 євро?"

- виявилося, що якщо твого коника купить арабський шейх, то ти отримаєш премію в 10%.

- виявилося, що ти вже можеш знімати 2-поверховий будинок, де є 4 спальні - кожному львівському хлопцеві, що працює у Дубліні - по одній спальні. Разом і жити дешевше!

- виявилося, що якщо один кумпель приведе одну кобіту, то квіти їй можна дарувати по 2-3 рази за ніч... Гуртом... І кобіта буде не з Барзилії... Ти ба, як добре!

- Виявилося, що квартира у Львові вже не потрібна - я навіть якось "тягне вниз"...

- виявилося, що користно послухати автора цих строчок та вчасно продати ту "двушку" за кольорові папірці...

- виявилося, що ти тепер можеш подати документи на отримання громадянства IRIS...

- виявилося, що коли ти прилетиш до Львова із паспортом з чотирма буквами IRIS, то тебе люблять не тільки офіціянтки кав'ярень у Львові, а й подружки тих офіціянток... Та що там подружки...

- виявилося, що якщо додати до львівських кольорвих папірців ще тисяч 30 схожих, то можна купити чудову 2-рівневу квартиру ірландського стилю, за цим стилем тепер будують "спарки" під Львовом - кожен може їх бачти, рухаючись по Окружній від Пасік-Зубрицьких у бік Підрясного...

- виявилося, що до львіських папірців вигідно додавати не всі власні папірці, а трохи-трохи. Оскільки банк дає кредит на 30 років під 1 (один) відсоток річних...

- виявилося, що зовсім не помітно в тому будинку вже живе Оксана - у минулому студентка із Львова - зустрів випадково на Героїв УПА - як вона опинилася в Ірландії - навіть не помітив. Ну, хай живе ... жінка все жа таки вже... коли так сталося - сам не помітив... чого ж ображати жінку...

- виявилося, що той двоповерховий будинок в Ірландському стилі, що куплений декілька років - років з три тому - за 47 000 євро раптом став коштувати 94 000 євро... Дрібниця така незрозуміла, але приємна...

- виявилося, що не варто тягнути із запрошенням відвідати Ірландію батьків - сільки можна жебракувати їм на 7 000 пенсію батька та 3 600 - матері...

- виявилося, що не варто брати батьків із собою до супермаркета в Ірландії - коли батько побачив, шо повний візок продуктів наклав син у візок супермаркета та пішов до каси - плакати почав. А коли побачив, що син заплатив за той повний візок аж 9 (дев'ять) євро - плакав дуже гірко... (попали якраз вдало на Різдвяний розпродаж - а там не дурять на розпродажі, як у Львові).

- виявилося, що продати стареньку автівку - на такій вже їздити соромно - в Іралндії дуже просто - для цього на звороті технічного паспорта треба власноруч написати: "Продав того воза Івану Миколайчуку. Мешкає той легінь за адресою..." та відіслати просто поштою у конверті у місцеве ДАІ.

- виявилося, що собі купити автівку варто, виїхавши за кордон у Сполучене королівство Великої Британій та Північної Ірландії" - ну та який там кордон - просто табличка на узбіччі. Британські машини коштують ще дешевше - ну, приблично, як табуретка у салоні "Black Red White" на Луганській у Львові.

- виявилося, що "євробляха" то "євроюляха" - їдь собі по Ірландії, нікому не пояснюючи зовсім де ти і навіщо купив... Ну у Британії, так що? Віз тай віз... Вам яке діло?

- виявилося, що ти тепер можеш відпочивати або в Португалії (дуже дешево) або у Парижі (ціни такі самі, як вдома в Ірландії).

- виявилося, що найбільшою забавою буде таке: вилетіти у Європу, взяти автівку напрокат та проїхатися у Львів... Звісно, краще їхати спочатку по трасі "Катовіце-Карків-Грушев" - а потім - по трасі "Грушев-Яворів-Львів" - якщо врахувати, що і Ірландії лівосторонній рух, а на трасі від Грушева - правостороніій... хоча... який там правостронній ... там ... там... як би слово придумати... "зверхній" рух... то враження - забезпечені надовго...



Ми з героєм оповіді відвідали конюшні Львіського іподрому, погуляли в цю неділю по полю іподрому, зайшли в тренувальний зал - подумали, що дуже повезло мешканцям ЖК "Новий" та ЖК "Арена" - Іподром та коні просто через дорогу... Перейшли Стрийську та сидимо у ресторації "Голодний Микола".

Звісно, замовили крафтове пиво та "Пані в жупані" - то блюдо таке... Меня подобається...

За пивом діалог (переклад із ірландсько-української):



- Общий вопрос: как зарабатывают граждане Ирландии, кроме зарплаты: депозиты, акции, лотерея, сводничество, сдача жилья? В целом?

- Как и везде... по разному... крутой "пипл" в Дублине Корке и т.д. сдают жилье......

- Ну надо же... прямо как во Львове...

- Я знал одного строителя с бригадой..... покупают халупу, за 2 месяца делают "конфетку" - продают в 4 раза дороже...

- О! Это - новинка! У нас до такого не додумались еще!

- Брат моего шефа занялся лошадьми... купил ферму в 2006 за 1,5 млн евро...

- Ну вот теперь понятно... Как говорят в солдатской казарме «Каждый ххочит, кто как хочет». Обычная нормальная практика.

- Где-то так... Все зависит от мозгов в голове и от рук, которые растут в нужном месте...

- Я даже рад за ирландцев, такие же люди, как и мы...

- Тот, что купил ферму, до этого занимался недвигой - работал 12 лет в Лондоне...

- Вишь как, заработал и купил конеферму, а у нас что-то владелец Львовского иподрома как-то слегка забросил свой ипподром - ограждение скаковой дороги для лошадей уж надо менять...

- А вот ещё чисто теоретический вопрос: ты лично, как НАСТОЯЩИЙ УЖЕ европеец, можешь купить акции американских компаний (как советовал Трамп на днях в Давосе)?

- Думаю, да... я, чесно сказать, не интересовался....

- Понятно... Ну, вот принесли уж и "Пані в жупані"...

- Классно! Везет жильцам ЖК "Новий" и ЖК "Арена " - такой ресторан совсем рядом...

- Ты еще не все знаешь, на выходе из этого именно ресторана еще и наливать будут "На коня!"

- Круто! У нас в Ирландии этого нет...

- У вас в Ирландии много чего нет! А у нас во Львове все есть! Официант! Два пива, вина и фруктов! Лягти на канапу та відпочивати: тільки так!Іноді можна чухати по животику...(до, що світукують у минулому львів'яни в Ірландії)Примітка 1. День святої Бриггіти (давньоірландське Imbolc, Imbolg) — одне з чотирьох головних свят кельтського язичницького календаря, свято закінчення зими і початку весни, а також відродження природи; його святкування припадало на 1 лютого.Примітка 2. Львівський іподром — найновіший в Україні і єдиний на заході України — є унікальним, на якому споруджена трав'яна скакова доріжка за європейським зразком, для проведення випробувань племінних коней верхових порід. Площа самого іподрому(!!!).Примітка 3. Поруч з іподромом знаходиться ЖК "Новий" - 6 малоповерхових будинків високої якості забудови - будівельна компанія "МетГал". Будинки побудовані із червоної керамічної цегли, зовні утепелні 10-см шаром пенопласту, поштукатурені та пофарбовані, все обладнання - Польщя. Приватна територія за сучасним парканом, 3 дитячих майданчика, парковка, спортивний майданчик, ландшафтний дизайн, ОСББ. Квартири на продаж тільки у власників (на 29 січня - продється одна 1-к вартира та одна 4-к дворівнева. Орієнтир ціни квартир з ремонтом - 1000 $ за кв. метр). Поруч - три (!!!) озера (одне в парку "Бондарівка" за парканом ЖК "Новий" - два на відстані в 300 м трохи далі новобудови ЖК "Арена". В их будинках звичайна ціна оренди 1-к квартири 7 000 - 9 000 гривень, 2-х кімнатної - 12 000 гривень на місяць).На 20 років пізніше, ніж за рішенням Держагропрому СРСР, Львівський іподром було зараховано до п'ятірки провідних іподромів у колишньому СРСР.Три товариша дегустували Львівське пиво у знаменитих львівських підвалах, був 2008 рік...- Для мене найкраще лягти на канапу та відпочивати: тільки так! - вимовив перший товариш, дивлячись на піну Львівського пива...- Іноді можна чухати по животику! - так вимовив другий товариш, дивлячись на пустий вже бокал Львівського пива...- А я працюю у Львівському трамвайно-тролейбусному управлінні та отримую 2000 гривень на місяць! - так промовив третій товариш, дивлячись на непочатий бокал Львівського пива...- Так і будеш отримувати 2000 гривень до самої пенсії! - промовив перший товариш, дивлячись на піну Львівського пива...- 2000? Круто! Іноді можна чухати по животику! - так вимовив другий товариш, дивлячись на пустий вже бокал Львівського пива...- А я працюю у Львівському трамвайно-тролейбусному управлінні та отримую 2000 гривень на місяць, та не бачу світло в кінці тонеля... - так промовив третій товариш, дивлячись на непочатий бокал Львівського пива...- Так і будеш отримувати 2000 гривень до самої пенсії! - мовив перший товариш, дивлячись на піну Львівського пива...- 2000? Пройде 10 років - настанерік і 2000 гривень буде непоганою заробітною платою..., - так сказав другий товариш, дивлячись на пустий вже бокал Львівського пива...- Тре щось робити! - так промовив третій товариш, дивлячись на непочатий бокал Львівського пива...Майже відразу пішов на Львівський іподром та влаштувався на 3-и місячні курси жокеїв - фахівців з тренування коней.Примітка 4. Слово жокей, тобто Jockey є різновидом ім'я «Джок», що на півночі Англії є шотландською формою імені «Джон». Використовують його принаймні з 1529 року. Як випливає з назви, термін з'явився в Шекспіра у виставі Ричард ІІІ (Jockey Норфолкський).Пройшло три місяці та наш третій товариш отримав за допомогою тренера роботу на Іподромі в Ірландії.Примітка 5.(ірл. Éire — МФА: [ˈeːrʲə], англ. Ireland), Республіка Ірландія (ірл. Poblacht na hÉireann, англ. Republic of Ireland) — держава в північно-західній Європі на 5/6 території о. Ірландія, що був поділений 1921 року. Вираз «Республіка Ірландія» (ірл. Poblacht na hÉireann) є лише характеристикою держави, проте не її назвою.Чомусь всі думають, що за кордоном намазано медом та пахне червоною ікрою.Ні, пройде років з 5, і тільки тоді Ви зможете відчувати, що ви щось реально можете, та чогось досягли...Цілих п'ять років наш товариш ночував у сараях разом із конями, спав на соломі, їв... ну, те й їв... Боліло тіло... Бач воно як... Катаися на конях 1 годину як турист у Карпатах - дуже приємно... Через 2 години - болить все тіло...А якщо 12 годин?Кожен день?Кожного дня чути у Львові: караул! Мало платять зарплату! Всього 10 000 за те, що я просто приїхав на роботу!Так, згоден, я нічого не робив!І не хочу! Шевелитися не буду!- виявилося, що в Іраландії мова ніби-то англійська, яку ніби-то вчив в університеті, але має 100 діалектів. Перейшлов вулицю - вже не розумієш, що говорять...- виявилося, що ти отримуєш мізерну платню, таку мізерну, що про це й говорити соромно...- виявилося, що ти отримуєш мізерну платню, таку мізерну, що із проституток приходять до тебе в сарай тільки тендітні худеньки пані з Бразилії...- виявилося, що твої очі можуть плакати, уткнувшись у солом'яну подушку... І це зовсім не соромно...- виявилося, що через три роки в тебе є стільки грошей, що ти можеш купити у рідному Львові 2-к квартиру та здавати квартирантам...- виявилося, що якщо у Львові здавати квартирантам, то в Дубліні вже можна навіть завітати у супермаркет та купити щось поїсти не з розпродажу...- виявилося, що твоя кваліфікація стала такою, що тобі запропоноували нову ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ посаду - не просто вчити діточок кататися на конячці, як на іподромі у Львові, а тобі будуть довіряти роботу головну, "Як зробити з молодого дикого коника такого коника, щоби виставити його на аукціоні в Дубаї та продати за 20 000 євро?"- виявилося, що якщо твого коника купить арабський шейх, то ти отримаєш премію в 10%.- виявилося, що ти вже можеш знімати 2-поверховий будинок, де є 4 спальні - кожному львівському хлопцеві, що працює у Дубліні - по одній спальні. Разом і жити дешевше!- виявилося, що якщо один кумпель приведе одну кобіту, то квіти їй можна дарувати по 2-3 рази за ніч... Гуртом... І кобіта буде не з Барзилії... Ти ба, як добре!- Виявилося, що квартира у Львові вже не потрібна - я навіть якось "тягне вниз"...- виявилося, що користно послухати автора цих строчок та вчасно продати ту "двушку" за кольорові папірці...- виявилося, що ти тепер можеш подати документи на отримання громадянства IRIS...- виявилося, що коли ти прилетиш до Львова із паспортом з чотирма буквами IRIS, то тебе люблять не тільки офіціянтки кав'ярень у Львові, а й подружки тих офіціянток... Та що там подружки...- виявилося, що якщо додати до львівських кольорвих папірців ще тисяч 30 схожих, то можна купити чудову 2-рівневу квартиру ірландського стилю, за цим стилем тепер будують "спарки" під Львовом - кожен може їх бачти, рухаючись по Окружній від Пасік-Зубрицьких у бік Підрясного...- виявилося, що до львіських папірців вигідно додавати не всі власні папірці, а трохи-трохи. Оскільки банк дає кредит на 30 років під 1 (один) відсоток річних...- виявилося, що зовсім не помітно в тому будинку вже живе Оксана - у минулому студентка із Львова - зустрів випадково на Героїв УПА - як вона опинилася в Ірландії - навіть не помітив. Ну, хай живе ... жінка все жа таки вже... коли так сталося - сам не помітив... чого ж ображати жінку...- виявилося, що той двоповерховий будинок в Ірландському стилі, що куплений декілька років - років з три тому - за 47 000 євро раптом став коштувати 94 000 євро... Дрібниця така незрозуміла, але приємна...- виявилося, що не варто тягнути із запрошенням відвідати Ірландію батьків - сільки можна жебракувати їм на 7 000 пенсію батька та 3 600 - матері...- виявилося, що не варто брати батьків із собою до супермаркета в Ірландії - коли батько побачив, шо повний візок продуктів наклав син у візок супермаркета та пішов до каси - плакати почав. А коли побачив, що син заплатив за той повний візок аж 9 (дев'ять) євро - плакав дуже гірко... (попали якраз вдало на Різдвяний розпродаж - а там не дурять на розпродажі, як у Львові).- виявилося, що продати стареньку автівку - на такій вже їздити соромно - в Іралндії дуже просто - для цього на звороті технічного паспортанаписати: "Продав того воза Івану Миколайчуку. Мешкає той легінь за адресою..."- виявилося, що собі купити автівку варто, виїхавши за кордон у Сполучене королівство Великої Британій та Північної Ірландії" - ну та який там кордон -Британські машини коштують ще дешевше - ну, приблично, як табуретка у салоні "Black Red White" на Луганській у Львові.- виявилося, що "євробляха" то "євроюляха" - їдь собі по Ірландії, нікому не пояснюючи зовсім де ти і навіщо купив... Ну у Британії, так що? Віз тай віз... Вам яке діло?- виявилося, що ти тепер можеш відпочивати або в Португалії (дуже дешево) або у Парижі (ціни такі самі, як вдома в Ірландії).- виявилося, щобуде таке: вилетіти у Європу, взяти автівку напрокат та проїхатися у Львів... Звісно, краще їхати спочатку по трасі "Катовіце-Карків-Грушев" - а потім -- якщо врахувати, що і Ірландії лівосторонній рух, а на трасі від Грушева - правостороніій... хоча... який там правостронній ... там ... там... як би слово придумати... "зверхній" рух... то враження - забезпечені надовго...Ми з героєм оповіді відвідали конюшні Львіського іподрому, погуляли в цю неділю по полю іподрому, зайшли в тренувальний зал - подумали, що дуже повезло мешканцям ЖК "Новий" та ЖК "Арена" - Іподром та коні просто через дорогу... Перейшли Стрийську та сидимо у ресторації "Голодний Микола".Звісно, замовили крафтове пиво та "Пані в жупані" - то блюдо таке... Меня подобається...За пивом діалог (переклад із ірландсько-української):- Общий вопрос: как зарабатывают граждане Ирландии, кроме зарплаты: депозиты, акции, лотерея, сводничество, сдача жилья? В целом?- Как и везде... по разному... крутой "пипл" в Дублине Корке и т.д......- Ну надо же... прямо как во Львове...- Я знал одного строителя с бригадой.....за 2 месяца делают "конфетку" - продают в 4 раза дороже...- О! Это - новинка! У нас до такого не додумались еще!- Брат моего шефа занялся лошадьми... купил ферму в 2006 за 1,5 млн евро...- Ну вот теперь понятно... Как говорят в солдатской казарме «Каждый ххочит, кто как хочет». Обычная нормальная практика.- Где-то так... Все зависит от мозгов в голове и от рук, которые растут в нужном месте...- Я даже рад за ирландцев, такие же люди, как и мы...- Тот, что купил ферму, до этого занимался недвигой - работал 12 лет в Лондоне...- Вишь как, заработал и купил конеферму, а у нас что-то владелец Львовского иподрома как-то слегка забросил свой ипподром - ограждение скаковой дороги для лошадей уж надо менять...- А вот ещё чисто теоретический вопрос: ты лично, как НАСТОЯЩИЙ УЖЕ европеец, можешь купить акции американских компаний (как советовал Трамп на днях в Давосе)?- Думаю, да... я, чесно сказать, не интересовался....- Понятно... Ну, вот принесли уж и "Пані в жупані"...- Классно! Везет жильцам ЖК "Новий" и ЖК "Арена " - такой ресторан совсем рядом...- Ты еще не все знаешь, на выходе из этого именно ресторана еще и наливать будут "На коня!"- Круто! Уэтого нет...- Умного чего нет! А у насОфициант! Два пива, вина и фруктов! Ну знову ж: браво!



Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk Ну знову ж: браво!Отправлено с моего Redmi Note 4 через Tapatalk Alex_V_K_79 Повідомлень: 102 З нами з: 15.12.15 Подякував: 226 раз. Подякували: 8 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Пон 29 січ, 2018 18:51 Вже треба книги писати пану Акурту,а не талант свій тільки на форумі використовувати. Від мене за літераторство +,як раз той самий випадок коли звичайна історія завдяки таланту автора перетворюється в незвичайну. sinus Повідомлень: 34 З нами з: 06.11.17 Подякував: 0 раз. Подякували: 11 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Вів 30 січ, 2018 07:23 Это все чистые экспромты в которых между строк или в самих строках читатель должен или может найти ответы на главные вопросы этих дней.

Этих дней жизни.

Впереди - трудный во всех отношениях февраль...

Надо его пережить...

Я - готовоюсь... жена начала складывать вещи... февраль ещё проведу во Львове... но только февраль...

Оглянулся по сторонам:

- младший сын только за последний месяц-полтора побывал в Киеве, Львове, Днепре, Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Сан Франциско, Сан Хосе, Санта Крузе,,, скоро будет в Нью-Йорке и в Киеве...

- старший успел сделать ревизию в Гонолулу и сейчас собирается по делам в Оттаву...



А у меня - пауза... есть время порассуждать о недвиге и о делах... Так что не все так плохо...

Все, некогда; собачку надо выгулять, стоматолога и не только посетить... akurt

Повідомлень: 1709 З нами з: 12.02.09 Подякував: 85 раз. Подякували: 165 раз. Профіль ВідповістиЦитата #<1 ... 276277278279 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Персональні Фінанси Лайфхаки. Корисні поради Персональні інвестиції Кредитні та платіжні картки Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Акційні пропозиції банків та компаній Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Опитування Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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