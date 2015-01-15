Нерухомість у Львові

Ну знову ж: браво!akurt написав:Лягти на канапу та відпочивати: тільки так!
Іноді можна чухати по животику...
ЛЬВІВСЬКО-ІРЛАНДСЬКІ ПОКАТУШКИ
(до Дня святої Бриггіти, що світукують у минулому львів'яни в Ірландії)
Примітка 1. День святої Бриггіти (давньоірландське Imbolc, Imbolg) — одне з чотирьох головних свят кельтського язичницького календаря, свято закінчення зими і початку весни, а також відродження природи; його святкування припадало на 1 лютого.
Примітка 2. Львівський іподром — найновіший в Україні і єдиний на заході України — є унікальним, на якому споруджена трав'яна скакова доріжка за європейським зразком, для проведення випробувань племінних коней верхових порід. Площа самого іподрому 88.5 га (!!!).
Примітка 3. Поруч з іподромом знаходиться ЖК "Новий" - 6 малоповерхових будинків високої якості забудови - будівельна компанія "МетГал". Будинки побудовані із червоної керамічної цегли, зовні утепелні 10-см шаром пенопласту, поштукатурені та пофарбовані, все обладнання - Польщя. Приватна територія за сучасним парканом, 3 дитячих майданчика, парковка, спортивний майданчик, ландшафтний дизайн, ОСББ. Квартири на продаж тільки у власників (на 29 січня - продється одна 1-к вартира та одна 4-к дворівнева. Орієнтир ціни квартир з ремонтом - 1000 $ за кв. метр). Поруч - три (!!!) озера (одне в парку "Бондарівка" за парканом ЖК "Новий" - два на відстані в 300 м трохи далі новобудови ЖК "Арена". В их будинках звичайна ціна оренди 1-к квартири 7 000 - 9 000 гривень, 2-х кімнатної - 12 000 гривень на місяць).
Давно це було... На 20 років пізніше, ніж за рішенням Держагропрому СРСР, Львівський іподром було зараховано до п'ятірки провідних іподромів у колишньому СРСР.
Три товариша дегустували Львівське пиво у знаменитих львівських підвалах, був 2008 рік...
- Для мене найкраще лягти на канапу та відпочивати: тільки так! - вимовив перший товариш, дивлячись на піну Львівського пива...
- Іноді можна чухати по животику! - так вимовив другий товариш, дивлячись на пустий вже бокал Львівського пива...
- А я працюю у Львівському трамвайно-тролейбусному управлінні та отримую 2000 гривень на місяць! - так промовив третій товариш, дивлячись на непочатий бокал Львівського пива...
- Так і будеш отримувати 2000 гривень до самої пенсії! - промовив перший товариш, дивлячись на піну Львівського пива...
- 2000? Круто! Іноді можна чухати по животику! - так вимовив другий товариш, дивлячись на пустий вже бокал Львівського пива...
- А я працюю у Львівському трамвайно-тролейбусному управлінні та отримую 2000 гривень на місяць, та не бачу світло в кінці тонеля... - так промовив третій товариш, дивлячись на непочатий бокал Львівського пива...
- Так і будеш отримувати 2000 гривень до самої пенсії! - мовив перший товариш, дивлячись на піну Львівського пива...
- 2000? Пройде 10 років - настане 2018 рік і 2000 гривень буде непоганою заробітною платою..., - так сказав другий товариш, дивлячись на пустий вже бокал Львівського пива...
- Тре щось робити! - так промовив третій товариш, дивлячись на непочатий бокал Львівського пива...
Майже відразу пішов на Львівський іподром та влаштувався на 3-и місячні курси жокеїв - фахівців з тренування коней.
Примітка 4. Слово жокей, тобто Jockey є різновидом ім'я «Джок», що на півночі Англії є шотландською формою імені «Джон». Використовують його принаймні з 1529 року. Як випливає з назви, термін з'явився в Шекспіра у виставі Ричард ІІІ (Jockey Норфолкський).
Пройшло три місяці та наш третій товариш отримав за допомогою тренера роботу на Іподромі в Ірландії.
Примітка 5. Ірла́ндія (ірл. Éire — МФА: [ˈeːrʲə], англ. Ireland), Республіка Ірландія (ірл. Poblacht na hÉireann, англ. Republic of Ireland) — держава в північно-західній Європі на 5/6 території о. Ірландія, що був поділений 1921 року. Вираз «Республіка Ірландія» (ірл. Poblacht na hÉireann) є лише характеристикою держави, проте не її назвою.
Ліричний відступ. Чомусь всі думають, що за кордоном намазано медом та пахне червоною ікрою.
Ні, пройде років з 5, і тільки тоді Ви зможете відчувати, що ви щось реально можете, та чогось досягли...
Цілих п'ять років наш товариш ночував у сараях разом із конями, спав на соломі, їв... ну, те й їв... Боліло тіло... Бач воно як... Катаися на конях 1 годину як турист у Карпатах - дуже приємно... Через 2 години - болить все тіло...
А якщо 12 годин?
Кожен день?
Кожного дня чути у Львові: караул! Мало платять зарплату! Всього 10 000 за те, що я просто приїхав на роботу!
Так, згоден, я нічого не робив!
І не хочу! Шевелитися не буду!
5 років йшли помітно важко:
- виявилося, що в Іраландії мова ніби-то англійська, яку ніби-то вчив в університеті, але має 100 діалектів. Перейшлов вулицю - вже не розумієш, що говорять...
- виявилося, що ти отримуєш мізерну платню, таку мізерну, що про це й говорити соромно...
- виявилося, що ти отримуєш мізерну платню, таку мізерну, що із проституток приходять до тебе в сарай тільки тендітні худеньки пані з Бразилії...
- виявилося, що твої очі можуть плакати, уткнувшись у солом'яну подушку... І це зовсім не соромно...
- виявилося, що через три роки в тебе є стільки грошей, що ти можеш купити у рідному Львові 2-к квартиру та здавати квартирантам...
- виявилося, що якщо у Львові здавати квартирантам, то в Дубліні вже можна навіть завітати у супермаркет та купити щось поїсти не з розпродажу...
- виявилося, що твоя кваліфікація стала такою, що тобі запропоноували нову ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ посаду - не просто вчити діточок кататися на конячці, як на іподромі у Львові, а тобі будуть довіряти роботу головну, "Як зробити з молодого дикого коника такого коника, щоби виставити його на аукціоні в Дубаї та продати за 20 000 євро?"
- виявилося, що якщо твого коника купить арабський шейх, то ти отримаєш премію в 10%.
- виявилося, що ти вже можеш знімати 2-поверховий будинок, де є 4 спальні - кожному львівському хлопцеві, що працює у Дубліні - по одній спальні. Разом і жити дешевше!
- виявилося, що якщо один кумпель приведе одну кобіту, то квіти їй можна дарувати по 2-3 рази за ніч... Гуртом... І кобіта буде не з Барзилії... Ти ба, як добре!
- Виявилося, що квартира у Львові вже не потрібна - я навіть якось "тягне вниз"...
- виявилося, що користно послухати автора цих строчок та вчасно продати ту "двушку" за кольорові папірці...
- виявилося, що ти тепер можеш подати документи на отримання громадянства IRIS...
- виявилося, що коли ти прилетиш до Львова із паспортом з чотирма буквами IRIS, то тебе люблять не тільки офіціянтки кав'ярень у Львові, а й подружки тих офіціянток... Та що там подружки...
- виявилося, що якщо додати до львівських кольорвих папірців ще тисяч 30 схожих, то можна купити чудову 2-рівневу квартиру ірландського стилю, за цим стилем тепер будують "спарки" під Львовом - кожен може їх бачти, рухаючись по Окружній від Пасік-Зубрицьких у бік Підрясного...
- виявилося, що до львіських папірців вигідно додавати не всі власні папірці, а трохи-трохи. Оскільки банк дає кредит на 30 років під 1 (один) відсоток річних...
- виявилося, що зовсім не помітно в тому будинку вже живе Оксана - у минулому студентка із Львова - зустрів випадково на Героїв УПА - як вона опинилася в Ірландії - навіть не помітив. Ну, хай живе ... жінка все жа таки вже... коли так сталося - сам не помітив... чого ж ображати жінку...
- виявилося, що той двоповерховий будинок в Ірландському стилі, що куплений декілька років - років з три тому - за 47 000 євро раптом став коштувати 94 000 євро... Дрібниця така незрозуміла, але приємна...
- виявилося, що не варто тягнути із запрошенням відвідати Ірландію батьків - сільки можна жебракувати їм на 7 000 пенсію батька та 3 600 - матері...
- виявилося, що не варто брати батьків із собою до супермаркета в Ірландії - коли батько побачив, шо повний візок продуктів наклав син у візок супермаркета та пішов до каси - плакати почав. А коли побачив, що син заплатив за той повний візок аж 9 (дев'ять) євро - плакав дуже гірко... (попали якраз вдало на Різдвяний розпродаж - а там не дурять на розпродажі, як у Львові).
- виявилося, що продати стареньку автівку - на такій вже їздити соромно - в Іралндії дуже просто - для цього на звороті технічного паспорта треба власноруч написати: "Продав того воза Івану Миколайчуку. Мешкає той легінь за адресою..." та відіслати просто поштою у конверті у місцеве ДАІ.
- виявилося, що собі купити автівку варто, виїхавши за кордон у Сполучене королівство Великої Британій та Північної Ірландії" - ну та який там кордон - просто табличка на узбіччі. Британські машини коштують ще дешевше - ну, приблично, як табуретка у салоні "Black Red White" на Луганській у Львові.
- виявилося, що "євробляха" то "євроюляха" - їдь собі по Ірландії, нікому не пояснюючи зовсім де ти і навіщо купив... Ну у Британії, так що? Віз тай віз... Вам яке діло?
- виявилося, що ти тепер можеш відпочивати або в Португалії (дуже дешево) або у Парижі (ціни такі самі, як вдома в Ірландії).
- виявилося, що найбільшою забавою буде таке: вилетіти у Європу, взяти автівку напрокат та проїхатися у Львів... Звісно, краще їхати спочатку по трасі "Катовіце-Карків-Грушев" - а потім - по трасі "Грушев-Яворів-Львів" - якщо врахувати, що і Ірландії лівосторонній рух, а на трасі від Грушева - правостороніій... хоча... який там правостронній ... там ... там... як би слово придумати... "зверхній" рух... то враження - забезпечені надовго...
Ми з героєм оповіді відвідали конюшні Львіського іподрому, погуляли в цю неділю по полю іподрому, зайшли в тренувальний зал - подумали, що дуже повезло мешканцям ЖК "Новий" та ЖК "Арена" - Іподром та коні просто через дорогу... Перейшли Стрийську та сидимо у ресторації "Голодний Микола".
Звісно, замовили крафтове пиво та "Пані в жупані" - то блюдо таке... Меня подобається...
За пивом діалог (переклад із ірландсько-української):
- Общий вопрос: как зарабатывают граждане Ирландии, кроме зарплаты: депозиты, акции, лотерея, сводничество, сдача жилья? В целом?
- Как и везде... по разному... крутой "пипл" в Дублине Корке и т.д. сдают жилье......
- Ну надо же... прямо как во Львове...
- Я знал одного строителя с бригадой..... покупают халупу, за 2 месяца делают "конфетку" - продают в 4 раза дороже...
- О! Это - новинка! У нас до такого не додумались еще!
- Брат моего шефа занялся лошадьми... купил ферму в 2006 за 1,5 млн евро...
- Ну вот теперь понятно... Как говорят в солдатской казарме «Каждый ххочит, кто как хочет». Обычная нормальная практика.
- Где-то так... Все зависит от мозгов в голове и от рук, которые растут в нужном месте...
- Я даже рад за ирландцев, такие же люди, как и мы...
- Тот, что купил ферму, до этого занимался недвигой - работал 12 лет в Лондоне...
- Вишь как, заработал и купил конеферму, а у нас что-то владелец Львовского иподрома как-то слегка забросил свой ипподром - ограждение скаковой дороги для лошадей уж надо менять...
- А вот ещё чисто теоретический вопрос: ты лично, как НАСТОЯЩИЙ УЖЕ европеец, можешь купить акции американских компаний (как советовал Трамп на днях в Давосе)?
- Думаю, да... я, чесно сказать, не интересовался....
- Понятно... Ну, вот принесли уж и "Пані в жупані"...
- Классно! Везет жильцам ЖК "Новий" и ЖК "Арена " - такой ресторан совсем рядом...
- Ты еще не все знаешь, на выходе из этого именно ресторана еще и наливать будут "На коня!"
- Круто! У нас в Ирландии этого нет...
- У вас в Ирландии много чего нет! А у нас во Львове все есть! Официант! Два пива, вина и фруктов!
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