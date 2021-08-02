|
|
|
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Суб 25 жов, 2025 21:39
"Найбільший виклик для системи водопостачання Львова за десятиліття
Львівводоканал зіткнувся з безпрецедентною ситуацією — повторні пошкодження на магістральному водогоні в районі Домажиру не дозволяють стабілізувати подачу води до західної частини міста.
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб бодай частково подати воду людям — хоча б до перших поверхів.
Просимо вибачення за тривалі незручності та щиро дякуємо всім, хто з розумінням і підтримкою переживає цю ситуацію разом із нами!"
До бомбардувань і блекаутів тільки відсутності води не вистачало ( пишуть в інших джерелах про 50 тисяч жителів ). І як завжди постраждали самі бідні верстви населення міста Львова ( якщо його можна там так назвати)) від Рясне до Левандівки. Що чувати про Успіха "квіточку"? Вже здали чи досі обіцяють у 2026-30?)
-
roberto dark
-
-
- Повідомлень: 1181
- З нами з: 04.06.19
- Подякував: 239 раз.
- Подякували: 271 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Нед 26 жов, 2025 14:57
2XL написав:
Підкажіть, при купівлі нерухомості хочу принести гроші в касу і сплатити згідно реквізитів договору.
Питання: чи є обмеження по сумі і кількості? Чи краще через декілька банків сплачувати, щоб не було питань?
І ще, чи додасться сума платежу до ліміту внесення на рахунки?
Панове можливо підкажуть краще, але будь-які операції за добу на суму вищу за 399 999 гривень підлягають Фінансовому моніторингу - до вас майже миттєво виникнуть запитання від банку «Звідки гроші?». Будете довго пояснювати з наданням документів.
За моїм досвідом: не більше 399 999 гривень (краще менш підозрілі суми в 390 500 або 395 800 гривень) на добу.
Банк може бути один і той самий.
-
akurt
-
-
- Повідомлень: 11420
- З нами з: 12.02.09
- Подякував: 4049 раз.
- Подякували: 1510 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
2
6
Додано: Нед 26 жов, 2025 15:01
Якщо є що банку надати, краще надати і не хвилюватись. Кредобанк прийняв 30к дол в касу (на свій рахунок) і поки касир рахувала, фінмон банку вже заапрувив.
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16923
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10752
|7500086
|
|
|771
|348404
|
Сер 22 жов, 2025 19:41
Hotab
|
|25354
|17273204
|
|