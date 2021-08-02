RSS
  #1066
Повідомлення Додано: Суб 25 жов, 2025 21:39

Частина мешканців міста Львова без води.

"Найбільший виклик для системи водопостачання Львова за десятиліття
Львівводоканал зіткнувся з безпрецедентною ситуацією — повторні пошкодження на магістральному водогоні в районі Домажиру не дозволяють стабілізувати подачу води до західної частини міста.
Ми докладаємо максимум зусиль, щоб бодай частково подати воду людям — хоча б до перших поверхів.
Просимо вибачення за тривалі незручності та щиро дякуємо всім, хто з розумінням і підтримкою переживає цю ситуацію разом із нами!"

До бомбардувань і блекаутів тільки відсутності води не вистачало ( пишуть в інших джерелах про 50 тисяч жителів ). І як завжди постраждали самі бідні верстви населення міста Львова ( якщо його можна там так назвати)) від Рясне до Левандівки. Що чувати про Успіха "квіточку"? Вже здали чи досі обіцяють у 2026-30?)
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 14:57

  2XL написав:Підкажіть, при купівлі нерухомості хочу принести гроші в касу і сплатити згідно реквізитів договору.
Питання: чи є обмеження по сумі і кількості? Чи краще через декілька банків сплачувати, щоб не було питань?
І ще, чи додасться сума платежу до ліміту внесення на рахунки?

Панове можливо підкажуть краще, але будь-які операції за добу на суму вищу за 399 999 гривень підлягають Фінансовому моніторингу - до вас майже миттєво виникнуть запитання від банку «Звідки гроші?». Будете довго пояснювати з наданням документів.
За моїм досвідом: не більше 399 999 гривень (краще менш підозрілі суми в 390 500 або 395 800 гривень) на добу.
Банк може бути один і той самий.
1
2
6
Повідомлення Додано: Нед 26 жов, 2025 15:01

Re: Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість!

Якщо є що банку надати, краще надати і не хвилюватись. Кредобанк прийняв 30к дол в касу (на свій рахунок) і поки касир рахувала, фінмон банку вже заапрувив.
