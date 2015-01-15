Нерухомість у Львові

Ой хто б казав...А так то пан, все вам Дуже гарно написав,от тільки відповіді,як завжди,не має четкой по мужски!Ну будемо чекати мужнього кроку у відповідь в середу!
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Додано: Пон 19 лют, 2018 15:04
Ой хто б казав...А так то пан, все вам Дуже гарно написав,от тільки відповіді,як завжди,не має четкой по мужски!Ну будемо чекати мужнього кроку у відповідь в середу!
Додано: Сер 21 лют, 2018 22:35
А мені це сподобалося це в акурта:
Дав запит на тему страхування, напишу, як отимаю відповідь.
Надіслав запит. Ось відповідь саме в цю годину з Дубліна Скайпом (цитата...
Він вроді жив в цій Ірландії))
Сказочник великий.
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