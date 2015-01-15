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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 277278279280
Повідомлення Додано: Пон 19 лют, 2018 15:04

  akurt написав:P.S. Сподобалося від фахівця у лапках:

В мене ТО на новенький Субару 25000 гр. це на оф.сервісі.


Сподобалося...

  Ethereum написав:
Акурт ТО на Субару 2500гр. Ясно що я помилився нулем.

Ай, фахівці!
Слава Богу, дитячими лікарями не працюють...

Ой хто б казав...А так то пан, все вам Дуже гарно написав,от тільки відповіді,як завжди,не має четкой по мужски!Ну будемо чекати мужнього кроку у відповідь в середу!
sinus
 
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Повідомлення Додано: Сер 21 лют, 2018 22:35

  sinus написав:
  akurt написав:P.S. Сподобалося від фахівця у лапках:

В мене ТО на новенький Субару 25000 гр. це на оф.сервісі.


Сподобалося...

  Ethereum написав:
Акурт ТО на Субару 2500гр. Ясно що я помилився нулем.

Ай, фахівці!
Слава Богу, дитячими лікарями не працюють...

Ой хто б казав...А так то пан, все вам Дуже гарно написав,от тільки відповіді,як завжди,не має четкой по мужски!Ну будемо чекати мужнього кроку у відповідь в середу!



А мені це сподобалося це в акурта:
Дав запит на тему страхування, напишу, як отимаю відповідь.

Надіслав запит. Ось відповідь саме в цю годину з Дубліна Скайпом (цитата...

Він вроді жив в цій Ірландії))
Сказочник великий.
Ethereum
 
Повідомлень: 13
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Подякував: 0 раз.
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  #<1 ... 277278279280
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