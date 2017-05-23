|
|
|
Нерухомість у Львові
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 31 тра, 2018 21:25
petricinsofia як вона рекламує свій авалон і не палиться. Дивно що не навпаки, коли "чоловік" пише "порадився з дружиною", більше народу ведеться
-
the_cooljames
-
-
- Повідомлень: 128
- З нами з: 03.01.13
- Подякував: 83 раз.
- Подякували: 52 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 31 тра, 2018 22:36
petricinsofia написав:
Як на мене найвигідніше вкладати гроші до того поки об'єкт зданий в експлуатацію.
мы вот тут только сидим и ждем, как бы бабло в воздух вложить, как бы котлованом разжиться. не надо тут разводить, стройте за свои бабки, не хватает бабок - берите кредиты в банках, под залог СВОЕГО имущества. как построите, узаконите, введете в эксплуатацию - зовите, будем смотреть и думать - брать / не брать.
-
deniska
-
-
- Повідомлень: 434
- З нами з: 23.04.16
- Подякував: 26 раз.
- Подякували: 62 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|