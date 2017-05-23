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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 279280281282
Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 21:25

Re: Нерухомість у Львові

petricinsofia як вона рекламує свій авалон і не палиться. Дивно що не навпаки, коли "чоловік" пише "порадився з дружиною", більше народу ведеться
the_cooljames
 
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Повідомлення Додано: Чет 31 тра, 2018 22:36

  petricinsofia написав:Як на мене найвигідніше вкладати гроші до того поки об'єкт зданий в експлуатацію.

мы вот тут только сидим и ждем, как бы бабло в воздух вложить, как бы котлованом разжиться. не надо тут разводить, стройте за свои бабки, не хватает бабок - берите кредиты в банках, под залог СВОЕГО имущества. как построите, узаконите, введете в эксплуатацию - зовите, будем смотреть и думать - брать / не брать.
deniska
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