Нерухомість у Львові

yatsuk72 написав:
Подивися. Трохи задорого для мене. Дивився на Тернопільську, Угорську від Новий Львів. Але дуже зростає ціна після здачі будинку. Я чомусь вважав що це має бути на рівні 15% за два роки інвестування. А по факту інвестори хочуть не менше 30% за 2-3 роки.
Але то ж ринок
Які у вас є відгуки по новобудовам Новий Львів.
...так, ціни на новобудови ростуть не по дням!
Я Вам більше скажу, що вони, навіть, ще до здачі зростають непогано!
... он, Я взяв в жовтні у авалонців квартиру, - тоді найнижча ціна на однухи була 14тис.м2,а найдорожча 16тис.м2.....- а тепер, найнижча ціна 20тис.м2!- і то при тому, що здача буде у березні наступного року!