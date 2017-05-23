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Нерухомість у Львові

Нерухомість у Львові
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 280281282283
Повідомлення Додано: Сер 20 чер, 2018 23:55

  yatsuk72 написав:
  Львівський БатяР написав:Подивіться Парк тауер. Там 1к стартують від 815т.гр.термін здачі декларують в кінці цього року тобто в теорії в 2019 мали б здати....

Подивися. Трохи задорого для мене. Дивився на Тернопільську, Угорську від Новий Львів. Але дуже зростає ціна після здачі будинку. Я чомусь вважав що це має бути на рівні 15% за два роки інвестування. А по факту інвестори хочуть не менше 30% за 2-3 роки.
Але то ж ринок :)
Які у вас є відгуки по новобудовам Новий Львів.

Ціну на переуступку формують опираючись на вартість у забудовника ( звичайно якщо в нього ще є квартири в продажу), решта це вільний ринок...
Новий Львів то не моє, тому його не моніторю.
Львівський БатяР
 
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Повідомлення Додано: Нед 08 лип, 2018 18:00

шукаю квартиру в яворівському районі

шукаю квартиру в яворівському районі
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 14:53

  yatsuk72 написав:
  Львівський БатяР написав:Подивіться Парк тауер. Там 1к стартують від 815т.гр.термін здачі декларують в кінці цього року тобто в теорії в 2019 мали б здати....

Подивися. Трохи задорого для мене. Дивився на Тернопільську, Угорську від Новий Львів. Але дуже зростає ціна після здачі будинку. Я чомусь вважав що це має бути на рівні 15% за два роки інвестування. А по факту інвестори хочуть не менше 30% за 2-3 роки.
Але то ж ринок :)
Які у вас є відгуки по новобудовам Новий Львів.


Тернопільська, Угорська - одні з найгірших варіантів...
https://www.skyscrapercity.com/forumdisplay.php?f=2379

тут багато цікавого та повчального, як не влізти у лайно :wink:
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Повідомлення Додано: Пон 09 лип, 2018 15:22

Re: Нерухомість у Львові

А что скажете по поводу ЖК на Героев УПА 73 от Галжитлобуд?
Спасибо!


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Повідомлення Додано: Нед 15 лип, 2018 20:10

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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 15:06

Хто в курсі?На території Заводу бетонних виробів біля Кульпарківського мосту розпочинають будівництво нового Паруса.Поставили ВП.Та розбирають старі будівлі.
Bolt
 
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Повідомлення Додано: Пон 16 лип, 2018 19:03

  Bolt написав:Хто в курсі?На території Заводу бетонних виробів біля Кульпарківського мосту розпочинають будівництво нового Паруса.Поставили ВП.Та розбирають старі будівлі.

Добре місце для тих кого заспокоюютьзвуки потяга...
Львівський БатяР
 
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