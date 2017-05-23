Нерухомість у Львові

Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Львівський БатяР написав:Подивіться Парк тауер. Там 1к стартують від 815т.гр.термін здачі декларують в кінці цього року тобто в теорії в 2019 мали б здати....
Подивися. Трохи задорого для мене. Дивився на Тернопільську, Угорську від Новий Львів. Але дуже зростає ціна після здачі будинку. Я чомусь вважав що це має бути на рівні 15% за два роки інвестування. А по факту інвестори хочуть не менше 30% за 2-3 роки. Але то ж ринок Які у вас є відгуки по новобудовам Новий Львів.
Ціну на переуступку формують опираючись на вартість у забудовника ( звичайно якщо в нього ще є квартири в продажу), решта це вільний ринок... Новий Львів то не моє, тому його не моніторю.
Львівський БатяР написав:Подивіться Парк тауер. Там 1к стартують від 815т.гр.термін здачі декларують в кінці цього року тобто в теорії в 2019 мали б здати....
Подивися. Трохи задорого для мене. Дивився на Тернопільську, Угорську від Новий Львів. Але дуже зростає ціна після здачі будинку. Я чомусь вважав що це має бути на рівні 15% за два роки інвестування. А по факту інвестори хочуть не менше 30% за 2-3 роки. Але то ж ринок Які у вас є відгуки по новобудовам Новий Львів.
Потрібні поради з приводу купівлі однокімнатної квартири. Ситуація ускладнена тим, що самі не із Львову. В ідеалі цікавить заселення і початок обживання квартири до середини осені.
Розглядаю завершені ЦЕГЛЯНІ новобудови здані за останні 5-6 років (або ті що здаються зараз), у яких є доступні для продажу/перепродажу однокімнатні квартири. Красивість фасаду і район місцезнаходження значення не мають.
Підкажіть як і де саме краще шукати/гуглити дані пропозиції, та яка імовірність у цьому ріелтерсько-посередницькому масиві об'яв знайти адекватну пропозицію.
І останнє - що можете сказати щодо якості житла, декілька кращих забудовників/побудованих житлових комплексів.
fjut7ighk ... кажуть, не так все це легко знайти щось хороше за адекватну ціну...... - ще й купа "пустишок" закидують ріелтори.... - так що на пошуки потрібно потратити не один тиждень, або й місяць..... починаючи з ЛУН..... РІА і т. п.....
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