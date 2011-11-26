ВиЭс Банк (Фольксбанк) VS Bank

19 березня 2018 Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року, продовжив забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме: ПАТ "Сбербанк"; ПАТ "Промінвестбанк"; ПАТ "ВТБ Банк"; ПАТ "БМ Банк".
ПАТ «ВіЕс Банк», який змінив свого головного акціонера та увійшов у групу «ТАС» в грудні 2017 року, вийшов зі списку підсанкційних банків.
Дане рішення затверджено постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 року № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набрала чинності 16 березня 2018 року.
greenozon написав:19 березня 2018 Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року, продовжив забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме: ПАТ "Сбербанк"; ПАТ "Промінвестбанк"; ПАТ "ВТБ Банк"; ПАТ "БМ Банк".
ПАТ «ВіЕс Банк», який змінив свого головного акціонера та увійшов у групу «ТАС» в грудні 2017 року, вийшов зі списку підсанкційних банків.
Дане рішення затверджено постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 року № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набрала чинності 16 березня 2018 року.
greenozon написав:19 березня 2018 Національний банк України на виконання рішення Ради національної безпеки і оборони України від 01 березня 2018 року "Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", уведеного в дію Указом Президента України від 06 березня 2018 року, продовжив забезпечувати реалізацію санкцій, застосованих до деяких банків, а саме: ПАТ "Сбербанк"; ПАТ "Промінвестбанк"; ПАТ "ВТБ Банк"; ПАТ "БМ Банк".
ПАТ «ВіЕс Банк», який змінив свого головного акціонера та увійшов у групу «ТАС» в грудні 2017 року, вийшов зі списку підсанкційних банків.
Дане рішення затверджено постановою Правління Національного банку від 15 березня 2018 року № 24 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 01 жовтня 2015 року № 654", яка набрала чинності 16 березня 2018 року.
Объединение идет полным ходом.Уже в отделениях все в рекламе ТАСа . Касса уже ТАСа. Всех приглашают перезаключать договора на у условиях того же ТАСа. И вот здесь дискриминация если вы для ТАСи новичок то вам к депобаксу добавляют 0,5%, а если старичок то идите лесом, бонус не дают. Говорят условия VS , будут действовать до конца лета. Одно хорошо как я писал касса уже ТАСа и дает пополнять ТАСовские кредитки и другие продуты ТАСи. А мне до их отделения 100 метров от дома.
pavyak написав:Объединение идет полным ходом.Уже в отделениях все в рекламе ТАСа . Касса уже ТАСа. Всех приглашают перезаключать договора на у условиях того же ТАСа. И вот здесь дискриминация если вы для ТАСи новичок то вам к депобаксу добавляют 0,5%, а если старичок то идите лесом, бонус не дают. Говорят условия VS , будут действовать до конца лета. Одно хорошо как я писал касса уже ТАСа и дает пополнять ТАСовские кредитки и другие продуты ТАСи. А мне до их отделения 100 метров от дома.
идут ОНИ лесом,нет интересного предложения мы свои перестроим в другой клиентоориентированный банк. К сведению,кредиты БМ , скупает тот же ТАС
НБУ предоставил разрешение о присоединении ПАО "ВиЕЭ Банк" к АО "ТАСКОМБАНК" по упрощенной процедуре Национальный банк Украины дал разрешение на реорганизацию путем присоединения ПАО «ВиЭс Банк» к АО «ТАСКОМБАНК» по упрощенной процедуре, предусмотренной статьей 1 Закона Украины «Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков». Присоединение будет происходить в соответствии с Планом реорганизации и Договором о присоединении ПАО «ВиЕЭ Банк» к АО «ТАСКОМБАНК», которые утверждены Общими собраниями акционеров каждого из банков. Вследствие реорганизации АО «ТАСКОМБАНК» станет правоприемником всех прав и обязательств ПАО «ВиЭс Банк» согласно требованиям законодательства.
http://www.vsbank.ua/ua/news/~dozvil_pruednannia 11 липня 2018 Національний банк України надав дозвіл на реоганізацію шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК» за спрощеною процедурою, відповідно до статті 1 Закону України «Про спрощення процедур реорганізації та капіталізації банків».
Приєднання буде відбуватися згідно з затвердженими Загальними зборами акціонерів кожного з банків, які входять до групи «ТАС», Планом реорганізації та Договором про приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ«ТАСКОМБАНК».
У результаті реорганізації АТ «ТАСКОМБАНК» стане правонаступником усіх прав та обов’язків ПАТ «ВіЕс Банк» згідно з вимогами Закону.
про приєднання ПАТ "ВіЕс Банк" до АТ "ТАСКОМБАНК" за спрощеною процедурою
Шановні Клієнти!
ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ВіЕc Банк» повідомляє про отримання від Національного банку України дозволу на реорганізацію шляхом приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ «ТАСКОМБАНК» за спрощеною процедурою.
Відповідний дозвіл НБУ надано згідно з Розпорядженням НБУ від 10.07.2018 року № 395-ро, який є підставою для проведення реорганізації шляхом приєднання за спрощеною процедурою.
Приєднання буде відбуватися згідно затвердженого Загальними зборами акціонерів кожного з банків Плану реорганізації та Договору про приєднання ПАТ «ВіЕс Банк» до АТ«ТАСКОМБАНК».
У результаті реорганізації АТ «ТАСКОМБАНК» стане правонаступником усіх прав та обов’язків ПАТ «ВіЕс Банк» згідно з вимогами Закону стосовно його клієнтів, партнерів, контрагентів.
АТ«ТАСКОМБАНК» у порядку правонаступництва набуде всіх прав за переданими йому активами. Крім того, йому перейдуть обов'язки боржника за вимогами кредиторів (вкладників) щодо переданих зобов'язань без необхідності внесення змін до відповідних договорів.
У разі виникнення запитань телефонуйте: 0800 500 260 (дзвінки в межах України зі стаціонарних телефонів - безкоштовні).
Отделения ТАСКОМБАНКА заработают на месте отделений ВиЭс Банка ТАСКОМБАНК откроет ещё 27 новых отделений в августе и в сентябре этого года в соответствии с Планом реорганизации. Продолжается процесс слияния путём присоединения ВиЭс Банка к ТАСКОМБАНКу. Объединение финансовых учреждений проходит по упрощённой процедуре и направлено на укрепление рыночных позиций ТАСКОМБАНКа, развитие сети и объединение лучших практик обоих банков. Продолжается объединение сети отделений финансовых учреждений и на сегодняшний день уже открыто 5 новых отделений. «Процесс слияния процедурно, технологически и организационно достаточно сложный. Однако мы уверены, что результаты нашей работы предоставят нам и нашим клиентам больше возможностей. Мы приложили все усилия, чтобы сделать процесс перехода клиентов ВиЭс Банка на обслуживание в ТАСКОМБАНК максимально удобным, простым и комфортным. Открывая новые отделения мы предлагаем нашим клиентам также новое качество продуктов и обслуживания. Отныне им станут доступны новинки и акции ТАСКОМБАНКа, современные системы дистанционного обслуживания и качественный сервис благодаря объединению опыта двух профессиональных команд банкиров», - подчеркнул Денис Раковский, Директор по продажам розничного бизнеса.