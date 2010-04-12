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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 222223224225226>

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте 2.3 5 36
1. меньше 27
17%
6
2. 27 - 28.50
53%
19
3. 28.50 - 30
22%
8
4. 30-35
6%
2
5. больше 35
3%
1
Всього голосів : 36
Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 20:59

  zzzzzz написав:fler
Население растет, а продажи падают , странно,да ?

Так бывает с товарами длительного пользования.
А в целом согласен - маячок-с.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:04

Коррекция наверно продолжиться ( моё мнение )

*Відправлено з Чату
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:04

  hamster bear написав:
  ЛАД написав:
  hamster bear написав:В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )

Куда пристроили, если не секрет?
Депо, ОВГЗ, ...?


ОВГЗ

Приготовились к завтрашнему аукциону? :)
Успехов!
Не разговаривать с budivelnik"ом , Васей, somilitark"ом, bub-har"ом :!:
Yuri_T - бан.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:08

  lapay написав:
  vovan_prm написав:Центральный банк влияет на долговой рынок устанавливая нормы резервирования, регулируя процентную ставку, проводя операции на открытых рынках. Возможна, так же, прямая денежная эмиссия.

Я про це і кажу. Загальний борг може зростати тільки при участі ЦБ.

Если Вы понимаете под общим долгом уровень закредитованности.
То при участии ЦБ с одной стороны и субъектов рынка (домохозяйств в частности) с другой.
Только не юля
vovan_prm
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:10

  zzzzzz написав:Короче, вижу фактажа НОЛЬ , ни одной товарной позиции не назвал где можно нарастить экспорт, ...

Здесь отвечу фразой из известного анекдота: дам, но не Вам. :D
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:11

  vovan_prm написав:Главное что-бы экспортная выручка вышла из запоя ))

Зерновозы поехали. Вижу.[/quote]
=-------############
Кто поехал, куда поехал :lol: дороги замело.Хороший хазин :wink: собаки на улицу не выгонет. А вы, Зерновозы -Зерновозы. Ваши Зерновозы как минимум будут до середины февраля бабосы тратить на гаваях :lol:
Востаннє редагувалось сірий в Пон 14 січ, 2019 21:12, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:11

  zzzzzz написав:Короче, вижу фактажа НОЛЬ , ни одной товарной позиции не назвал где можно нарастить экспорт, пустой треп не о чем. Вижу вы экперД еще тот

Будьте сдержанее. Перед Вами леди.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:14

  fler написав:
  zzzzzz написав:Экспорт в США составляет АЖ 2,6% от общего экспорта из Украины,

А если посмотреть на темпы роста этого экспорта и за счет чего они были?
И какая разница сколько % составляет экспорт сейчас, разве от этого возможности станут меньше? Плюс экспорт в Китай - мало?


А если сначала изучить товарную структуру экспорта по группам, а потом посмотреть на динамику мировых цен на эти товары то можно увидеть парадоксальные вещи. Но таким экспертам это ни к чему,им надо зарабатывать деньги на информации, и писать бред про переклеивание этикеток.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:17

  сірий написав:
  vovan_prm написав:Зерновозы поехали. Вижу.

=-------############
Кто поехал, куда поехал :lol: дороги замело.Хороший хазин :wink: собаки на улицу не выгонет. А вы, Зерновозы -Зерновозы. Ваши Зерновозы как минимум будут до середины февраля бабосы тратить на гаваях :lol:

С южных степей в южные порты.
Украина - огромна. Снег на дорогах не везде.
Хороший хозяин знает время отдыхать и время торговать.
Востаннє редагувалось vovan_prm в Пон 14 січ, 2019 21:20, всього редагувалось 3 разів.
Только не юля
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Повідомлення Додано: Пон 14 січ, 2019 21:18

  hamster bear написав:
  ЛАД написав:
  hamster bear написав:В здравом уме и твердой памяти перешел "на все" в бумагу по 28,02. Жду весенне-летних курсов )

Куда пристроили, если не секрет?
Депо, ОВГЗ, ...?


ОВГЗ


Какого порядка сумма, через какой банк? Если не секрет. Какой купон?
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