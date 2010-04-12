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Валютный рынок в контексте
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:15
ЧИА написав: морда написав:
так кто же эти люди - их цель - зачем?
кто - по прогнозам, заробитчане вводят 1 лярд в месяц
зачем - на квартплату и питание, возможно - одежду и разное другое
Скорее неправильно.5000 для перечисленного много.У людей есть деньги(доллары), с ними нужно или по кр мере хочется что то сделать, чтобы заработать.Самое простое - депозит, далее сезонность(многие верят что будет дешевле), и первое со вторым вместе.На депо банки без подтверждающих доков принимают до 150000 гривен, между прочим.
Переубедить вас мне не удастся, поэтому сразу перейду к оскорблениям.
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Vitl
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 13:24
Привет из Днепра-9
Торги валютного межбанка в секторе доллара в пятницу стартовали с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.
Не успели толком стартовать «зеленые» торги межбанка, как стало известно о смене тренда на рынке гривневой ликвидности. Там обозначилось расширение гривневого ресурса. Во всяком случае, на это указывал рост объема остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн.
Полагаю, это «аргумент» в пользу сохранения доминирования вернувшихся после обеда 21-го на межбанк «зеленых быков».
Выйдя в реальную сферу, котировки доллара по состоянию на 09.57 понизились к 27,01/27,03 UAH/USD.
Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривня на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,02/27,04 UAH/USD. На моменте ситуативное равновесие спроса и предложения.
С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.
Около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» - до 27,01/27,03 UAH/USD.
Попытка «американца» на торгах валютного межбанка «закрепиться» на уровнях чуть выше концептуальнозначимой цифры 27,00 UAH/USD сопровождалась признаками сжатия гривневой ликвидности «с точки зрения» ставок по гривневым межбанковским кредитам overnight рынка Depo, которые выросли с уровня 15,50/17,00% к отметке 16,00/17,00% годовых.
Эта динамика противоречит заметному росту остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, отражая, по всей видимости, стремление участников рынка Depo аккумулировать гривню и разместиться на три ночи выходных.
К 11.44 котировки доллара сузили спред до уровня 27,01/27,02 UAH/USD, реагируя на локальное повышение продаж.
С 11.47 до 12.13 котировки доллара замерли на уровне 27,000/27,025 UAH/USD, сопровождаясь равновесием спроса и предложения.
Вскоре стал известен справочный курс доллара, который составил 27,0174 UAH/USD, прибавив 1,79 коп.
Около 12.40 текущие котировки доллара на межбанке вернулись к цифре 27,01/27,03 UAH/USD.
Наконец, около 13.07 на фоне не удержавшихся на локальном пике и откатившихся к отметке 27,00/27,02 UAH/USD котировок безналичного «американца» межбанк и дилеры ушли на обеденный перерыв.
В указанное время участники межбанка покинули рынок, отправившись в трапезную на обед.
Рынок наличных Днепра утром пятницы (легитимная розница или «окна» касс коммбанков города), как и ранее, отличался заметным курсовым «разнообразием».
Часть банков скопировала цены департамента неторговых операций ПриватБанка, другие пытались действовать самостоятельно.
Рынок наличных Днепра («легитимная» розница, «окна») стартовал 22 февраля с уровней: доллар – 26,85/27,15 UAH/USD, евро – 30,30/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,390/0,415 UAH/RUB.
По сравнению с открытием четверга, доллар по спросу и по предложению потерял по 5,0 коп.
Евро по сравнению с 21 февраля по спросу и по оферам стал ниже на 5,0 коп.
Наличный рубль в пятницу по сравнению с дебютом 21 февраля по спросу и по предложению не изменился.
Не исключено, что настроение в паре евро-гривня определялось соотношением пары евро-доллар мирового форекса, которое в ночь на пятницу понизилось до отметки $1,1336, поднявшись к $1,1347 на закрытии азиатской сессии форекса и снова вернувшись до $1,1344 на открытии торгов в Европе.
Розничный и мелкооптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра утром 22 февраля показал следующие «пристрелочные» курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 6,0-7,0 коп.), евро – 30,67/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 февраля спрос повысился на 5,0-8,0 коп., офера стали выше на столько же), рубль - 0,403/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На открытии торгов 22 февраля в розничном сегменте наличного рынка Днепра наблюдалась низколиквидная по-утреннему сбалансированная торговля.
Оптовый сегмент неформальной ветки рынка наличных Днепра в пятницу показал следующие стартовые курсы: доллар – 27,02/27,10 UAH/USD (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 5,0-7,0 коп., офера прибавили 6,0-7,0 коп.), евро – 30,67/30,85 UAH/EUR (по сравнению с открытием 21 февраля спрос повысился на 5,0-8,0 коп., офера стали выше на столько же), рубль - 0,403/0,412 UAH/RUB (по сравнению с открытием четверга спрос вырос на 10 пунктов, офера прибавили 20 пунктов).
На старте торгов 22 февраля в оптовом сегменте рынка Днепра очень редкие реальные сделки были в балансе.
Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, тоже понизили действующие цены своего рынка: 27,01/27,06 UAH/USD, евро – 30,66/30,72 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.
По состоянию на 12.01 Киева на «неформальном» наличном рынке Запорожья местные валютчики сообщили об установлении равновесной торговли наличной валютой в оптовых количествах при незначительном преобладании клиентского спроса,
сменившей утреннее доминирование мелкооптового «приноса». На указанный час в городе действовали цены: 27,02/27,08 UAH/USD, евро – 30,70/30,80 UAH/EUR, рубль 0,406/0,412 UAH/RUB.
К 12.06 на «неформальном» наличном рынке Днепра курсы в парах доллар-гривня и евро-гривня понизились и сузили спред, сопровождаясь сбалансированной торговлей: 27,00/27,07 UAH/USD, евро – 30,65/30,80 UAH/EUR, рубль - 0,404/0,412 UAH/RUB. На моменте в городе ликвидность невысокая. На рынке равновесие покупок и продаж. Дилеры отмечают непосредственное влияние на настроения клиентов ситуации на валютном межбанке.
В других регионах страны котировки тамошних рынков наличных в пятницу в дебюте сессии, имели нижеследующий вид. Отметим индикативный характер приведенных цифр. Поскольку ко времени выхода «Итогов» обстановка там может измениться.
Утренние уровни «неформальной» ветки рынка наличных 22 февраля по крупным центрам валютообменного бизнеса Украины: Харьков – 27,05/27,15 UAH/USD, евро – 30,77/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,409/0,411 UAH/RUB, Киев опт 27,030/27,078 UAH/USD, мелкий опт и розница, «неформал» 27,030/27,078 UAH/USD, евро (опт) 30,68/30,80 UAH/EUR, мелкий опт и розница, «неформал» - 30,68/30,80 UAH/EUR; Хмельницкий – 26,95/27,15 UAH/USD, евро – 30,50/30,75 UAH/EUR, рубль - 0,395/0,410 RUB/USD, Одесса – опт 27,00/27,05 UAH/USD, розница – 26,95/27,10 UAH/USD; Запорожье – 27,02/27,10 UAH/USD; евро – 30,70/30,85 UAH/EUR, рубль - 0,406/0,411 RUB/USD.
Безналичный доллар на пятничной сессии продемонстрировал «нетвердый» «бычий» тренд, ведомый выросшей гривневой ликвидностью и преддверием выходных, которые, как известно, комфортнее проводить, пребывая в «старом надежном» долларе.
Курсовой привес средневзвешенной цены безналичного «американца» оказался очень скромным. Складывается впечатление, что игроки «пошли навстречу» регулятору, накануне четко показавшего «нежелательность» просадки долларовых цен ниже уровня 27,00 UAH/USD.
Дальнейшее развитие событий на межбанке таит в себе некую интригу, которая «прорисовалась» из дообеденной коррекции курса безналичного «американца», который, тем не менее, так и не решился перейти черту 27,00 UAH/USD.
Полагаю, новая неделя начнется с «вязкой» торговли безналичной парой доллар-гривня и «топтанием» ее котировок в непосредственной близости от вышеупомянутого уровня 27,00 UAH/USD. Игроки по всей видимости станут «тянуть время», не решаясь до 01 марта на решительные действия. Меж тем, с этой даты, как известно, отечественный валютный рынок ждет очередная либерализация, первые шаги которой могут оказаться очень «волнительными» в контексте курсовой динамики. Мы уверены, что «послаблением» в законодательной сфере попытаются воспользоваться нерезиденты, к которым присоединятся и наши игроки, совместными усилиями попытавшись приподнять цену СКВ на первых весенних торгах межбанка.
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дядя Caша
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:15
03/08
65/71
але ми про щось воювали, і кожному свої медалі.
як вміли - в душу плювали, забувши про важливі деталі. пітьма покидає хату - але не світлішає розум. до кістки пронизливий холод зтулив нам уста навіки. ©
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zorka
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:32
zzzzzz написав:
Импорт тормозится, в первой декаде была активизация, во второй декаде притормозили.
Тут 2 варианта:
1) это банально нет необходимости импортировать ибо в заказах на производство опа или в торговле ширпотребом тоже опа.
2)были расценки до нового года условные 100 единиц,потом бизнес придушили остановками и шантажом в январе на растаможку из расчёта 115-120 единиц,возможно светлые головы в таможне решили,что если контрагенты согласились так легко на увеличение на 15-20% расценок,то недалеко увеличение ещё на 20-30% и правят от 150 единиц по сравнению с декабрём,всё же просто как апельсин(с)
Тем более евробляхеры закончатся,надо стелить соломку под собиранием платежей с пометкой камнем вниз.
А так всё чудесно,НБУ каждый день вынимает с межбанка 15-20 мио и никто даже не пискнет о дефиците валюты.
Чую мои прогнозы про значительно ниже 27 перед вторым туром не оправдаются,учитывая какие методы применяются властью для поддержания статуса кво,то 27 очень симпатично смотрятся.
Импорт долой,субсидии долой,учётная почти 20% и сроки от овернайта,газ не закупается и на носу новое покращення цены не смотря на пугающие неплатежи.
Так что наслаждаемся как светит солнышко,почти весенне и смотрим на выборы,будет весело(с).
Никогда не теряйте чувства юмора,это та соломинка,которая позволяет быть ещё живым среди продажного и фальшивого.
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:46
Vitl написав: морда написав:
так кто же эти люди - их цель - зачем?
..У людей есть деньги(доллары), с ними нужно или по кр мере хочется что то сделать, чтобы заработать.Самое простое - депозит, далее сезонность(многие верят что будет дешевле), и первое со вторым вместе.На депо банки без подтверждающих доков принимают до 150000 гривен, между прочим.
депозит.? ну прикинем... получает чел переводы по 500 долл пусть и каждый мес..т.е. собирает почти полгода и только потом депозитится.. может проще с первых 500 долл депо с пополнением и вся задачка.. думаю, шо то другое..
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:54
kmk написав: морда написав: дядя Caша написав:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса».US
так кто же эти люди - их цель - зачем?
б*** льготная растаможка, последний день вроде
там средняя 60кгрн/авто
у ДС формулировка про 5килодол-принос встречалась часто и до сегодня
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морда
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 14:59
ребе Нок написав: Yuri_61 написав:
Я очень сильно удивлюсь если в июне 2019 бакс не будет па26.80 хотя бы.
Вариантов много конечно, но при текущей системе без новых вводных - торговое сальдо по году минус 20 ярдов будет.
Дефицит торгового сальдо чисто технически не может превышать профицит финансового счета + объема ЗВР. Тут уже либо импорт административно блокировать, либо гривну отпускать. Поэтому можете так не волноваться
При текущих объемах внешней торговли ее отрицательное сальдо не превысит и 10 млрд в год.
Сколько там сейчас айфончики для народа - 30-45к/шт? Ну явно же не критический импорт, а продаются как горячие пирожки. Вот ограничением спроса на подобные игрушки и нужно лечить дефицит внешней торговли - по 50-75к желающих "обновиться" явно поубавится
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Додано: П'ят 22 лют, 2019 15:06
морда написав: морда написав: дядя Caша написав:
В соседнем Запорожье местный рынок наличных начал торги пятницы в условиях преобладания мелкооптового (до $5,0 тыс.) клиентского «приноса».US
так кто же эти люди - их цель - зачем?
б*** льготная растаможка, последний день вроде
там средняя 60кгрн/авто
у ДС формулировка про 5килодол-принос встречалась часто и до сегодня[/quote]У ДС телефон не испорчен - как запорожские дилеры кажуть, так и пишу.
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