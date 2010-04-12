Додано: П'ят 22 лют, 2019 16:00

Курс гривны на межбанковском валютном рынке, укрепившийся в четверг относительно доллара на 8,50 коп., на торгах пятницы понизился на 1,47 коп. до уровня 27,0173 UAH/USD.



Напомним, что упомянутая цифра достаточно приблизительна и основана на сведениях, что системные игроки межбанка завершили свои операции до 15.00 Киева, дав информацию НБУ для расчета официального курса доллара. На последний станем ориентироваться и мы, указав, что пополудни 22-го, справочный промежуточный курс доллара, прибавив 1,79 коп., составил 27,0174 UAH/USD.



Сессия в долларовом сегменте валютного межбанка началась 22 февраля с уровней предыдущего закрытия 27,020/27,045 UAH/USD виртуально, без сделок.



Уже в дебюте торгов пара доллар-гривня, выйдя в реальную сферу, инициировала динамичное снижение, оказавшись по состоянию на 09.55 Киева на цифре 27,01/27,03 UAH/USD в сопровождении доминирования продаж СКВ.

Последовавший около 10.10 Киева курсовой скачок курса безналичного «американца» к отметке 27,05/27,07 UAH/USD был оперативно продан, и пара доллар-гривня на межбанке откатилась по состоянию на 10.24 к цифре 27,02/27,04 UAH/USD. С 10.24 и до 11.03 Киева безналичная пара доллар-гривня вошла в полосу стабильности, удерживаемая там равновесием покупок и продаж «американца», цена которого не покидала цифру 27,02/27,04 UAH/USD.



Незначительное превышение текущими ценами безналичного «американца» уровни суточной давности мы поясняем двумя причинами: выросла гривневая ликвидность, о чем дали понять поднявшиеся с уровня 52 118,2 млн. грн. к отметке 55 326,7 млн. грн. остатки в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ, а также начало оказывать влияние преддверие выходных, проводить которые гораздо комфортнее, пребывая в «старом надежном» долларе. Наконец, к пятнице заметно снижается приток внешнеторговой выручки.



Тем временем около 11.18 котировки «зеленого» безнала понизились. Немного и «некритично» - до 27,01/27,03 UAH/USD.



«Ползучий» нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня сохранился, и СКВ встречала полдень на цифре 27,000/27,025 UAH/USD.

В это время на рынке наблюдались признаки турбулентности, характерные для смены тренда, и к 12.40 «американец» предпринял попытку отскока: 27,01/27,03 UAH/USD, этот локальный максимум был продан, и на обеденный перерыв в 13.15 межбанк ушел на фоне более низких цен: 27,00/27,02 UAH/USD.

После обеда, к 14.00 ряды продавцов поредели, а пара доллар-гривня растянула спред до 27,005/27,030 UAH/USD. Эти курсы оставались действующими до 15.30, когда на изрядно опустевшем рынке остался один низколиквидный спрос, приподнявший цену «американца» к 27,0075/27,0300 UAH/USD.



С этого момента и до самого закрытия торгов безналичная пара доллар-гривня не покидала этот район.



На цифре 27,01/27,03 UAH/USD завершилась сессия валютного межбанка 22 февраля.



Большинство сделок на межбанке в пятницу, по оценкам участников рынка, было осуществлено по курсу 27,0173 UAH/USD.



С начала текущего года курс гривны на межбанке повысился на 2,42% с 27,6883 UAH/USD до 27,0173 UAH/USD.



Как сообщалось, за 2018 год курс гривны на межбанке укрепился на 1,35% с 28,0672 UAH/USD до 27,6883 UAH/USD.



На Depo рынке 22 февраля гривня overnight котировалась банками по 16,00/17,00% годовых (с 12.12 Киева – 16,00/17,00% годовых), доллар - по 2,5/3,5%, месячные ресурсы составляют: гривна — 17,5/18,0%, USD — 2,5/5,5%.



Безналичный доллар на торгах 22 февраля, сменив «медвежий» тренд на «бычий», символически прибавил в цене по следующим причинам.



Во-первых, к пятнице заметно выросла гривневая ликвидность, судя по динамике остатков в нацвалюте на транзитных и коррсчетах НБУ. Это исключало «необязательные» продажи экспортеров ради гривни, снижая количество СКВ на межбанке.



Во-вторых, в этот день недели заметно падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, снижая объем обязательных продаж СКВ.



В-третьих, нисходящий тренд в безналичной паре доллар-гривня затянулся с 16 февраля, за это время средневзвешенный курс «американца» потерял 0,9%, упав с уровня 27,2479 к отметке 27,0026 UAH/USD. Иначе говоря, смена тренда «созрела».



В-четвертых, доллар на межбанке пользовался спросом у бизнеса, который вводил свои активы в «гавань безопасности» накануне выходных.



Обороты торгов безналичным долларом на межбанке 22 февраля понизились, имея для этого следующие основания.



Во-первых, к пятнице падает приток внешнеторговой выручки из-за рубежа, обязательных продаж СКВ становится меньше.



Во-вторых, рынок доллара стал «бычьим», что не лучшим образом сказывается на ликвидности.



В-третьих, в отличие от предыдущей сессии, дилеры системных банков не видели на рынке регулятора с его интервенциями.











Дата: 22 февраля 2019 г. 16.23



Рынок наличных Киева



Опт и мелкий опт («неформал»)



$ 27,03-04/27,08 UAH/USD (с утра 27,030/27,078 UAH/USD, к полудню 27,01/27,06 UAH/USD)

€ 30,65/30,71 UAH/EUR (с утра 30,68/30,80 UAH/EUR, к полудню 30,66/30,72 UAH/EUR)



Торги на столичном «неформальном» наличном рынке 22 февраля в условиях относительного равновесия покупок и продаж валюты на фоне низкой ликвидности первых довольно широких утренних котировок. Рынок низкооборотный.



До полудня на рынке столицы котировки доллара снижались, реагируя на «ползучий» откат безналичной пары доллар-гривня на межбанке в это время.



Около 11.57 киевские дилеры, реагируя на состоявшуюся дополуденную коррекцию рынка «зеленого» безнала, тоже понизили действующие цены своего рынка: 27,01/27,06 UAH/USD, евро – 30,66/30,72 UAH/EUR, сопровождаясь низколиквидным равновесием покупок и продаж.



После обеда на киевском наличном рынке настроение развернулось на 180 градусов из-за терминации «медвежьего» тренда в «зеленом» секторе межбанка и начало роста цен безналичного «американца».



По итогам пятницы благодаря своевременным ценовым ревизиям равновесие спроса и предложения на рынке наличных Киева удалось сохранить, и это в значительной степени сберегло приличную ликвидность – обороты, заслужив от дилеров столицы «четверку с минусом», повторили показатели предыдущей сессии.











