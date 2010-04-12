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Валютный рынок в контексте ДС

Валютный рынок в контексте ДС
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1198119912001201

Какой курс гривны вы ожидаете на 30 июня 2019?

Валютный рынок в контексте ДС 2.2 5 486
1. меньше 27
26%
127
2. 27 - 28.50
44%
212
3. 28.50 - 30
20%
98
4. 30-35
5%
24
5. больше 35
5%
25
Всього голосів : 486
Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 13:40

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Кор счета 50,5 млрд.грн.без изменений.

Нерезы увеличили свой портфель на 1,4 млрд грн

По состоянию на сегодня у них уже 41,4 млрд

К августу пирамида наберёт критическую массу? :)


в июле будут убегать. Но это хорошо, можно вложить еще больше при большом курсе.
https://minfin.com.ua/blogs/94589307/115366/
Спалил тему: Pokerstars вывод WMZ, etc на VISA 0% или SWIFT + Конверт USD/GBP,etc (net profit $0,5 млрд)
proftpd66
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:51

Офіційний курс гривні,
розрахований до долара США о 15-30,
дата розрахунку: 22.05.2019 23.05.2019
починає діяти з: 23.05.2019 24.05.2019
100 дол. США 2630.4698 2633.5723
Доллар прибавил еще почти копейку.
После полудня плавное снижение курса сменилось столь же плавным с перерывами ростом, который стал чуть интенсивнее после 15. Последний этап роста уже напоминает происки Рыжика.

Рост курса год к году на завтра составит 25 копеек или чуть менее 1%.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:52

Вчера НБУ ничего не покупал
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 14:58

Re: Валютный рынок в контексте ДС

Начинается сезонный откуп, смысла ждать па25 нет. Вверх курс при шкхере летит по 50-100 коп в день
Zebra
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:08

Петиція про відставку президента України Володимира Зеленського набрала необхідні для розгляду 25 000 голосів.
Згідно з даними на сайті Адміністрації президента, вони були зібрані менш ніж за добу.
Вона була створена 22 травня.
Тепер апарат президента повинен прийняти її на розгляд протягом трьох днів, а розглянути її зобов'язані в 10-денний термін.

Крім того, на сайті є друга петиція — «Відставка президента України Володимира Зеленського в разі невиконання своїх обіцянок» протягом 6 місяців. Поки що вона набрала понад 2,5 тисячі голосів. для розгляду петиції необхідно 25 тисяч підписів протягом трьох місяців.
jump
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:21

  jump написав:Петиція про відставку президента України Володимира Зеленського набрала необхідні для розгляду 25 000 голосів.
Згідно з даними на сайті Адміністрації президента, вони були зібрані менш ніж за добу.
Вона була створена 22 травня.
Тепер апарат президента повинен прийняти її на розгляд протягом трьох днів, а розглянути її зобов'язані в 10-денний термін.

Крім того, на сайті є друга петиція — «Відставка президента України Володимира Зеленського в разі невиконання своїх обіцянок» протягом 6 місяців. Поки що вона набрала понад 2,5 тисячі голосів. для розгляду петиції необхідно 25 тисяч підписів протягом трьох місяців.

Если сейчас попытаться замутить параллельно еще и выборы Гаранта - осенью курс будем ловить гораздо ниже 30-ки. За пол-года полного безвластия и безответственности из бюджета будут "колядовать" все кому не лень
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:22

  Zebra написав:Начинается сезонный откуп, смысла ждать па25 нет. Вверх курс при шкхере летит по 50-100 коп в день

Нерезы вроде бы как намедни затарились ОВГЗ на 1.4 ярда гривны. Для шухера рановато.
Востаннє редагувалось antey1969 в Чет 23 тра, 2019 15:23, всього редагувалось 1 раз.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:22

  Вкладчик1234 написав:
  zzzzzz написав:Кор счета 50,5 млрд.грн.без изменений.

Нерезы увеличили свой портфель на 1,4 млрд грн

По состоянию на сегодня у них уже 41,4 млрд

К августу пирамида наберёт критическую массу? :)



Доля нерезов 5% , большая часть из них полноценные нерезы которые покупали бумаги сроком 2-3 года...
Для сравнения, в рашке около 30% , про трежерис не буду говорить , точные данные лень искать
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:51

Согласен потерпеть "па триццать", чтобы не терпеть эту шоблу из Квартала на Приватбанковой.
Моя книга памяти: Таврика, Финростбанк, ТерраБанк, Платинум. Помню. Грущу.
Solar_simfi
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Повідомлення Додано: Чет 23 тра, 2019 15:54

Евра не хочет 1,11 уступать .....
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zzzzzz
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  #<1 ... 1198119912001201
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